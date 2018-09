Kinderen op middelbare school worden steeds minder gepest

Op het voortgezet onderwijs worden kinderen steeds minder vaak gepest. In 2014 gaf 11 procent van de middelbare scholieren nog aan het slachtoffer te zijn van pesterijen, in 2016 was dat gedaald naar 8 procent en nu is dat nog 5 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het kabinet maandag naar de Tweede Kamer stuurt.

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs noemt de afname goed nieuws ‘voor de tienduizenden kinderen die nu niet meer met een steen in hun maag naar school gaan’. Maar aandacht voor pesten blijft nog wel hard nodig.

Uit de cijfers blijkt ook dat jongens op de basisschool vaker worden gepest dan meisjes. Op de middelbare school valt dat verschil weg. Het schoolplein en de klas zijn de plaatsen waar pesten het meest voorkomt, met direct daarna het pesten via sociale media of appjes. Op de basisschool is het aantal kinderen dat gepest net als in 2016 nog steeds 10 procent. In 2014 was dat nog 14 procent. Volgens Slob is er een lange adem nodig om het pesten tegen te gaan. ‘We moeten er allemaal bovenop blijven zitten.’

Pestcoördinator

Sinds er in 2012 een aantal kinderen zelfmoord had gepleegd omdat ze op school werden gepest, kwam het onderwerp op de agenda. In 2013 presenteerde toenmalig staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker samen met de Kinderombudsman een plan van aanpak en twee jaar later kwam er een wet die scholen verplicht om pestgedrag aan te pakken. Scholen zijn nu verplicht een ‘pestcoördinator’ aan te stellen die beleid ontwikkelt om het pesten tegen te gaan. Daarnaast moet er een aanspreekpunt zijn voor ouders en leerlingen die met pesten te maken krijgen.