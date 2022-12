Kinderen krijgen vuurwerkles in Leidschendam: ‘Is zo’n flesbom verstandig, denk je?’

Kinderen van basisschool De Tandem krijgen na afloop van de vuurwerkles veiligheidsbrillen van de gemeente. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De vuurwerkles in groep 8 van daltonbasisschool De Tandem in Leidschendam is halverwege, als een jongen achterin de klas een prangende vraag heeft: ‘Stel nou dat je categorie 1 en 2 vuurwerk bij elkaar doet en er een soort flesbom van maakt, mag dat dan?’ Politieagent Mandy Abath, die de les samen met een collega van de brandweer verzorgt, reageert met een wedervraag: ‘Is het verstandig, denk je?’ De jongen grijnst veelbetekenend.

Dat is precies wat de gemeente wil bereiken met de vuurwerklessen die deze maand worden aangeboden aan ruim 275 leerlingen op verschillende basisscholen in Leidschendam en Voorburg: bewustwording over de gevaren van vuurwerk.

Dat is hard nodig, blijkt uit de cijfers die jaarlijks naar buiten komen over vuurwerkongevallen. Met name jongeren onder de 20 jaar belanden bij de huisartsenpost of op de spoedeisende hulp. Sommigen zijn piepjong: afgelopen weekend nog raakte een 9-jarige jongen uit het Brabantse Oss zwaargewond toen hij met zijn broertje met gevonden vuurwerk speelde.

Speeltuintje

Tijdens de vuurwerkles is niet alleen aandacht voor de gevaren van het afsteken, maar ook voor de regels en het verschil tussen legaal en illegaal vuurwerk. Daarover bestaat wat onduidelijkheid, blijkt als de 12-jarige Tommy vrolijk vertelt dat hij jaarlijks met zijn ouders naar België of Duitsland afreist om Thunderkings en ander zwaar geschut in te slaan. Als agent Abath aan de klas vraagt wie denkt dat dit verboden is, gaan slechts een paar vingers de lucht in.

Het onderwerp leeft enorm, ervaart Esther Kuijper, leerkracht van groep 8 op De Tandem. ‘Vooral de jongens zijn er helemaal vol van.’ Ze vinden het reuze spannend, merkt ze, maar zijn op deze leeftijd ook nog ontvankelijk voor de mogelijke gevolgen. ‘Vorig jaar was een speeltuintje in de buurt in vlammen opgegaan. Daar zijn ze dan echt van onder de indruk. Ze ervaren het als zonde.’

Anders dan in sommige gemeenten, zoals Amsterdam, Heemstede, Haarlem en Bloemendaal, geldt in Leidschendam-Voorburg geen algeheel vuurwerkverbod. De meldingen die bij de politie binnenkomen gaan volgens een woordvoerder van de gemeente vooral over ‘te vroeg afgestoken vuurwerk en harde knallen’. Na de jaarwisseling volgen meldingen over schade aan verkeersborden, het wegdek, speeltoestellen, parkbankjes en afvalcontainers en -bakken.

Vuilnisbak

Daar weet de 16-jarige Appie alles van. Tijdens een pauze bij een locatie van mboRijnland, waar hij een opleiding tot servicemedewerker volgt, vertelt hij met onverholen trots hoe hij jaarlijks zo’n 400 euro aan illegaal ingeslagen nitraten de lucht in schiet. Dat daarbij ook wel eens een vuilnisbak sneuvelt, is onderdeel van de kick. ‘Alles wat is verboden, is extra verleidelijk, weet je’, zegt hij. ‘We knallen ze ook vaak af in een rioolput, zodat er een zieke echo ontstaat.’

De locatie kiezen ze zorgvuldig. Geen drukke woonwijken, maar afgelegen plekken. ‘Want dan lopen andere mensen geen gevaar’, aldus Appie. Bijkomend voordeel: er wordt minder snel melding gedaan bij de politie.

Ook bij een groepje meisjes aan de overkant van de weg, waar een verdachte zwavellucht uit een prullenbak komt, valt illegaal vuurwerk in de smaak. ‘Ik rijd elk jaar met mijn ouders naar België om het te halen’, zegt de 14-jarige Emma, die een opleiding tot accountant volgt. ‘Ik ben ermee opgegroeid. Het hoort erbij, toch? Hoe harder de knallen, hoe beter. Bij zo’n zacht dingetje voel je helemaal geen spanning.’

Excuusbrief

Minderjarigen die vernielingen aanrichten met vuurwerk, kunnen een bezoek aan bureau Halt verwachten. ‘Tegenwoordig bestaan werkstraffen meestal niet meer uit papierprikken, maar uit het schrijven van een excuusbrief aan de gemeente en een goed gesprek’, zegt agent Mandy Abath na afloop van de vuurwerkles. ‘Dat stukje bewustwording is belangrijk.’ Ook het uitdelen van een boete wordt om die reden liever gemeden. ‘Die betalen de ouders, daar leren kinderen niks van.’

In de klas praten drie leerlingen tijdens de overblijf na over hun favoriete onderwerp: vuurwerk. ‘Het is leuk om mee te experimenteren’, vindt Mijntje (11). ‘Laatst heb ik nog een knalerwtengevecht gehouden met mijn oudere broer. We stoppen ook wel eens vuurwerk in een doos met zand en kijken wat er gebeurt. Of het zwart wordt, bijvoorbeeld. Wat trouwens niet zo is.’

Ook Abel wordt door zijn oudere broers, die boven de twintig zijn, op sleeptouw genomen tijdens het afsteken van vuurwerk. Oud en Nieuw vormt daarbij het absolute hoogtepunt. ‘Tot middernacht ben je dan echt moe, maar daarna mag je eindelijk vuurwerk afsteken en ben je meteen kláárwakker. Vorig jaar zijn we tot 4 uur ’s nachts doorgegaan.’

‘Echt raar’

Tot zijn verbazing leerde Abel zojuist tijdens de vuurwerkles dat ‘kindervuurwerk’ als knalerwten en sterretjes pas vanaf 12 jaar mag worden afgestoken.

‘Echt raar’, vindt ook de 11-jarige Fenna. ‘Toen ik twee was, stond ik al buiten met sterretjesvuur.’ Het meisje met de blonde paardenstaart is dol op vuurwerk, in tegenstelling tot haar moeder, die niet tegen harde knallen kan, en haar hond, ‘die helemaal wappie wordt’. Eén ding vindt ze tijdens de jaarwisseling nóg belangrijker: oliebollen. ‘Wil je in de krant zetten dat iedereen heel veel oliebollen moet eten?’