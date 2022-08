Kinderen in New York: de wijk is voor de rijken, de speeltuin nog voor iedereen

Kinderen met allerlei achtergronden spelen in Domino Park, in de trendy wijk Williamsburg in New York. Beeld Jackie Molloy

Hoge stemmen galmen door het Domino Park in Brooklyn. Kinderen, ze zijn lyrisch. Met hun blote voeten stampen ze op spuitgaten in de grond. Ze springen met de waterstralen mee om de top aan te raken. Vanaf een houten podium houden hun moeders een oog op hun kroost, het andere op de glinsterende skyline van Manhattan.

In New York zijn er weinig plekken waar je als kind ongestoord met blote voeten door water kunt rennen, en tegelijk als ouder rustig van het uitzicht kunt genieten. De speeltuin kijkt onder een drietal bruggen door op – in de verte – het Vrijheidsbeeld.

Maar het is niet alleen het uitzicht dat deze speelplek bijzonder maakt. Tussen de badpakjes en zwembroekjes, zie je ook bedekte armen en benen, kinderen die springen in dikke maillots en lange jurken. Domino Park, in de wijk Williamsburg, is als een drielandenpunt. Hier komen hipsters, Nuyoricans (de Puerto Ricaanse New Yorkers) en orthodoxe, chassidische joden elke dag samen.

Grimmig

‘Wij hadden dit hier niet toen ik klein was hoor’, zegt Jess (33), van Puerto Ricaanse afkomst (ze houdt haar achternaam liever voor zichzelf). ‘Vroeger was het hier heel grimmig.’ Voordat de dure vintagewinkels en hondenwassalons Williamsburg overnamen, konden veel Puerto Ricanen, zoals de grootouders en ouders van Jess, de huur hier nog betalen.

Toen was Williamsburg nog een industrieel gebied met veel fabrieken en pakhuizen. Midden jaren ’90 kwamen de kunstenaars en daarna de software-ontwikkelaars met hun jonge gezinnen, die families als die van Jess naar de buitenranden van Brooklyn verdrongen. Sinds 2005 bouwen projectontwikkelaars hoge torens met appartementen van miljoenen dollars, voorzien van bioscopen, spa’s en virtuele golfstudios. Om Williamsburg aantrekkelijk te maken voor de rijken namen de voorzieningen hier in rap tempo toe. De speeltuin van Domino Park is zo’n recente aanwinst.

Twee dochters van Monika in Domino Park op een hete zomerdag in juli. Beeld Jackie Molloy

Jess moet nu metrokaartjes kopen om haar Luna en Prince te laten spelen in de speeltuin die ze zelf nooit heeft gehad, in haar oude buurt, waar ze de huur nu niet meer zou kunnen betalen. In hun eigen buurt moeten de kinderen het doen met een lelijke speeltuin met oude toestellen. Wie wil nou niet het beste voor z’n kind? ‘Daarom reizen we op en neer.’

Bubbel

Met het vertrek uit Williamsburg van families als die van Jess kwamen families als die van Mara Mornaghi (41) binnen. Zes jaar geleden verhuisde de Italiaans-Argentijns-Amerikaanse van de suburbs ten noorden van New York naar Brooklyn. Ze wiegt met een hand een kinderwagen, smeert met de andere het gezichtje van haar zoon in, die even later verdwijnt in de waterfontein.

Mornaghi, die in de marketing zit, verhuisde met haar man naar Williamsburg omdat ze wilden dat hun kinderen in een diverse omgeving zouden opgroeien. ‘Ze horen hier de hele dag verschillende talen, eten gerechten van over de hele wereld. Natuurlijk leven ze hier uiteindelijk ook in een bubbel, maar ze leren in ieder geval dat hún bubbel niet het centrum van het universum is.’

Om in New York met andere bubbels in contact te komen moet je haast wel buiten het schoolsysteem kijken. Deze ultradiverse stad heeft een van de meest gesegregeerde schoolsystemen van de VS, zowel qua etniciteit als sociale klasse. Bijna drie op de vier kinderen van kleur gaan in New York naar scholen met minder dan 10 procent witte leerlingen.

Lange jurk

Op het waterplein zullen de krijsende kinderen nog weinig van sociale bubbels begrijpen. Toch ervaren sommigen die al wel. Slechts een paar orthodox-joodse kinderen mogen van hun ouders meespelen met de rest. In natte kleren vullen ze waterballonnen bij de fontein. ‘Ik vind het niet erg als ze even tussen de andere kinderen is’, zegt de moeder van een meisje met een staart en een lange jurk dat verlegen zwijgt als haar naam wordt gevraagd.

Na de Holocaust voegden veel chassidische joden uit Hongarije en Roemenië zich bij de al bestaande gemeenschap in Williamsburg. De streng-religieuze gemeenschap van zo’n 57 duizend mensen leeft in extreme beslotenheid. Ze modelleren hun leven naar dat van vóór de Tweede Wereldoorlog en zweren veel aspecten van de moderne samenleving af. Ze eten in hun koosjere restaurants, hebben hun eigen scholen, medische instellingen en gefilterd internet. De mannen zijn te herkennen aan hun grote zwarte hoeden en pijpenkrullen, vrouwen lopen met pruiken en in lange rokken achter kinderwagens.

‘We leren onze kinderen jiddisch en Hebreeuws, maar natuurlijk ook Engels’, zegt de vrouw met een Oost-Europees accent. ‘De kinderen spelen gewoonlijk in speeltuinen in ons deel van Williamsburg, maar daar hebben we niet van dit soort waterparken. Als het warm is neem ik ze mee hiernaartoe. Maar het liefst zijn we met onze eigen mensen.’

Wiet

Naast het waterplein, waar de kinderen de baas zijn, volleyballen jongeren in blote bast op het zand. Verderop lezen vrouwen boeken in bikini. Daaromheen wandelen de orthodoxe-Joodse mannen, druk telefonerend onder hun hoge hoeden. Als ze denken dat niemand kijkt, laten sommigen hun ogen glijden over al het bloot.

Domino Park is voor de Pools-Amerikaanse Monika (36) sinds de pandemie belangrijker geworden. De schoonheidsspecialist wilde dat haar dochters, van 3, 6 en 8, uit hun quarantaine-schulp kwamen, vertelt ze. Wat ook meespeelt, is dat veel andere speeltuinen, verderop in Brooklyn, minder veilig zijn geworden. ‘De speeltuin in onze buurt is verloederd. Zeker sinds wiet hier werd gelegaliseerd zit iedereen er maar te blowen. Ook veel daklozen gingen er noodgedwongen hangen tijdens de pandemie. Hier in Williamsburg zijn de parken tenminste schoon en veilig.’

Monika kijkt naar haar dochters, die na wat schreeuwpartijen eindelijk even rustig zijn. Ze liggen te tekenen, languit op een handdoek, terwijl de zon hun blonde haren droogt. ‘Je hebt geen idee hoe erg ik mijn best doe om ze iedere dag van die tv en dat telefoonscherm af te houden’, fluistert ze. ‘Al moet ik hiervoor naar de andere kant van New York reizen – ik heb er alles voor over.’