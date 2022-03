Kinderen in coronatijd vaker in problemen na sexting, merkt Kindertelefoon

Beeld Getty Images

Het valt de vrijwilligers van de Kindertelefoon op dat steeds jongere kinderen met hen willen praten over sexting en online seksueel grensoverschrijdend gedrag. De gesprekken met 10- tot 12-jarigen namen de laatste drie jaar toe. Het is daarom volgens de meer dan veertig jaar oude organisatie belangrijk dat ouders er vroeg met kinderen over praten. Uit de gesprekken blijkt dat kinderen zich vaak schamen en bang zijn om het hun ouders te vertellen als ze spijt hebben of in problemen zijn gekomen met foto’s of filmpjes.

Het leven van kinderen en jongeren verschoof afgelopen twee jaar op veel terreinen naar online. Onderwijs volgden ze vanuit huis, sportlessen werden afgezegd en afspreken met vrienden ging niet makkelijk. In plaats daarvan waren ze online om te chatten, gamen of filmpjes te kijken. In de eerste anderhalf jaar van de pandemie was een op de vijf jongeren meer dan acht uur online, concludeerde de Onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool vorig jaar.

In 2019 voerden ze bij de Kindertelefoon nog 1.900 gesprekken over online grensoverschrijdend gedrag, in 2020 en 2021 liep dat op tot ruim 2.200 gesprekken per jaar. Het is een klein deel van het totaal aan gesprekken: dagelijks voert de Kindertelefoon namelijk zo’n 1.400 gesprekken via chat, telefoon of op fora met jongeren tussen 8 en 18 jaar.

Basisscholen

Het is sowieso belangrijk dat ouders met kinderen over seksualiteit praten, zegt Elsbeth Reitzema, die als expert seksuele vorming van kinderen werkt bij Rutgers, kenniscentrum voor seksuele gezondheid. ‘Zo normaliseer je het onderwerp. Laat je kinderen weten dat ze bij jou terecht kunnen als ze vragen hebben. Zeg dan bijvoorbeeld niet dat ze nooit mogen sexten. Als het dan wel gebeurt en fout gaat, durven ze niet meer bij jou aan te kloppen.’

In het basisonderwijs ziet Reitzema nog ruimte voor verbetering: het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag komt daar nog te weinig aan de orde. Daarom begint Rutgers vanaf maandag met het project ‘De week van de lentekriebels’ op basisscholen. Het doel is kinderen duidelijk te maken dat ze de baas zijn over hun eigen lijf. Het is ook na de coronacrisis te verwachten dat een steeds groter deel van de seksuele ontwikkeling van kinderen online plaatsvindt.

‘We willen ze vanaf een jonge leeftijd aanleren dat je moet checken of iemand het oké vindt wat je doet. Je moet toestemming hebben van de ander, voordat je hen aanraakt of iets toestuurt’, zegt Reitzema. ‘Maar we willen kinderen ook leren dat het nooit hun schuld is als iemand hun grenzen over gaat.’

Al vanaf groep 1 wil Rutgers dat scholen in gesprek gaan met leerlingen. Kleuters leren dan aan te geven wanneer ze het niet fijn vinden als iemand ze aanraakt. ‘Bijvoorbeeld als opa je een kus wil geven, maar jij het niet fijn vindt omdat hij een prikkelbaard heeft’, zegt Reitzema. ‘Dan kan je aangeven dat je hem liever een hand of knuffel geeft.’ In groepen 6 tot en met 8 gaan de lessen explicieter over seksueel grensoverschrijdend gedrag.