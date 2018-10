Kinderdagverblijf stapt naar rechter om Stint-verbod terug te draaien

Een stint toen die nog de weg op mocht. Foto Foto Arie Kievit / de Volkskrant

Advocaat Marieke Coumans van het bedrijf achter de Stint zei woensdagmiddag te hopen dat volgende week al een kort geding tegen het ministerie zou dienen. Volgens Coumans heeft Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) onvoldoende afgewogen wat de gevolgen van haar besluit zouden zijn.

‘Het is een zeer verstrekkende maatregel, een beschikking zonder belangenafweging. De vraag is of zoiets wel kan op basis van een verkennend technisch onderzoek dat nog niet eens is afgerond. En of de Inspectie Leefomgeving en Transport de problemen met de Stint wel op de juiste manier schetst.’

De Stint-producent wil het liefst dat er een streep door het besluit van Van Nieuwenhuizen gaat. Coumans: ‘Ze had er ook voor kunnen kiezen om de Stints voor bepaalde tijd niet meer tot de weg toe te laten. Dat had meer zekerheid aan gebruikers gegeven, dan is er nog licht aan de horizon.’

Dialoog aangaan

Edwin Renzen, de eigenaar-oprichter van Stint Urban Mobility, benadrukt dat een gang naar de rechter nog geen uitgemaakte zaak is. ‘Onze advocaat onderzoekt alle mogelijkheden. Maar ik wil eerst de dialoog met het ministerie aangaan, ook al staan we als bedrijf zwaar onder druk. We hebben nu vooral medewerking nodig van alle partijen en willen vooral onze visie geven op de bevindingen van de inspectie.’

Een van de gebruikers van de Stint, Kinderdagverblijf Het Kinderstraatje in Almere, wilde niet langer wachten en kondigde woensdag een kort geding aan tegen de minister. ‘Van het een op het andere moment is een belangrijk bedrijfsmiddel buiten werking gesteld’, zegt rechtskundig adviseur Werner van Bentem namens het kinderdagverblijf, dat één Stint bezit. Het besluit is volgens hem veel te snel genomen en zonder het belang van de gebruiker mee te wegen, waardoor zijn cliënt zonder rijbewijs in grote problemen is gebracht.

‘Het roept vragen op in het kader van behoorlijk bestuur’, zegt Van Bentem, die ook aanwijzingen zegt te hebben dat het besluit is genomen op onvolledige basis. ‘Informatie die tegen een verbod aangedragen kan worden is, mogelijk bewust, buiten beschouwing gelaten.’ Wat precies zou zijn achtergehouden, wil hij evengoed niet zeggen. ‘Dit zal op de zitting duidelijk worden.’

Potentiële veiligheidsrisico’s

Uit voorlopig onderzoek van de inspectie zijn volgens Van Nieuwenhuizen ‘potentiële veiligheidsrisico’s’ aan het licht gekomen, alsmede twijfels over de technische constructie van de Stint. Die kan stilvallen of helemaal niet meer remmen, aldus de inspectie. Van Nieuwenhuizen verbood de 3.500 Stints daarom ‘uit voorzorg’ nog langer de weg op te gaan.

Afgelopen weekeinde werd Renzen met spoed ontboden door de inspectie voor overleg. Hij kreeg ter plekke de keus voorgelegd om alle Stints terug te roepen, maar weigerde dit. Renzen is het nog altijd niet eens met de conclusies die de inspectie trekt na bijna twee weken onderzoek en vindt dat zijn weerwoord niet is meegewogen in de besluitvorming.

Renzen: ‘We kregen te horen dat een kabelbreuk tot problemen kan leiden in de Stint. De inspectie zei: kun je geen terugroepactie doen? Ik heb gezegd dat ik dat wel wilde, maar gevraagd wat er dan kapot is of vervangen moet worden. Als je het niet kunt detecteren, kun je niks. Daarom heb ik niet aan die terugroepactie meegewerkt.’

Volgens Renzen heeft het besluit van Van Nieuwenhuizen zijn bedrijf hard geraakt. ‘We hebben geen inkomsten, verkopen niets meer. We zijn van honderd naar nul gegaan in no time. Ik weet niet waar het eindigt.’