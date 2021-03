Kinderartsen: stap over op kindvriendelijke coronatest met korter stokje

Een meisje uit de gemeente Lansingerland wordt getest op het coronavirus. Beeld ANP

Sommige volwassenen vinden de wattenstaafjestest, die diep in de neus wordt gestoken, al onplezierig en eng, laat staan kinderen. Het weerhoudt hen – of hun ouders – om naar de coronateststraat te gaan bij klachten, betoogt voorzitter Károly Illy van deNederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, tevens lid van het Outbreak Management Team. ‘Die terughoudendheid vind ik vrij begrijpelijk, maar het is super belangrijk dat de testbereidheid zo hoog mogelijk is, ook bij jonge kinderen.’

Exacte cijfers over hoeveel kinderen met klachten niet naar de teststraat gaan vanwege de testmethode, zijn bij Illy niet bekend. ‘Maar ik hoor vanuit onze achterban, en ook van ouders zelf, dat ouders terughoudend zijn om hun kind te laten testen op dezelfde manier waarop ze zelf zijn getest. En dat is ook geen rocket science.’

Vorige week lieten 57 duizend kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar zich testen, van wie 6 procent positief bleek. De besmettelijkheid van jonge kinderen ligt in het algemeen lager dan die van volwassenen, volgens het RIVM.

Prettiger

De pijn zit hem in de betrouwbaarheid: de minder diep afgenomen test kan besmettingsgevallen missen. Maar volgens Illy gaat het bij die gemiste gevallen vooral om kinderen die weinig virus aanmaken, en die dus sowieso nauwelijks besmettelijk zouden zijn. Daarom zou het voordeel van een grotere testbereidheid opwegen tegen het nadeel van de lagere betrouwbaarheid. Bovendien is het prettiger voor de kinderen.

Bij de GGD’s is de diepe PCR-test nog de standaard, en dat heeft te maken met de betrouwbaarheid, bevestigt een woordvoerder van GGD GHOR, de landelijke koepel. Wel vinden er op diverse testlocaties proeven plaats met kindvriendelijke methodes, zegt ze. GGD West-Brabant schrijft op zijn website dat kinderen in Breda en Roosendaal terecht kunnen voor een test die minder diep de neus in hoeft. Volgens Illy is de kindvriendelijke variant ook al gangbaar bij kinderartsen in de ziekenhuizen.

Er zijn overigens nog meer alternatieven dan de kortestokjestest. Zo onderzoeken de GGD Amsterdam en de GGD West-Brabant of een ademtest betrouwbaar genoeg is om in te zetten voor kinderen. Ook naar de zogeheten sabbelwat, een speekseltest, kijken verschillende GGD’s. De ervaringen daarmee zijn niet best, laat de woordvoerder van GGD GHOR weten: het kan wel twintig minuten duren voordat er genoeg speeksel op het watje zit, als een kind eraan begint de zuigen werkt het helemaal niet goed meer.

Ouders kunnen het bij de GGD aangeven als hun kind het testen spannend vindt, zodat testmedewerkers de tijd nemen voor extra uitleg. De GGD vaccineert kinderen tot 12 jaar standaard op speciale locaties waar medewerkers die tijd hebben.