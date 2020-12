Kinder intensive cares in het hele land staan noodgedwongen bedden af aan volwassen patiënten

De buitenkant van kamers van de vernieuwde afdeling Intensive Care Kinderen (ICK) van het Emma Kinderziekenhuis AMC. Beeld anp

De afgelopen dagen zijn steeds meer kinder-icbedden gesloten, zodat het personeel op de ic voor volwassenen kan assisteren. In het Leidse LUMC is het aantal bedden bijna gehalveerd, van elf naar zes. In Groningen komen zelfs volwassen covidpatiënten op de kinder-ic te liggen. Elders worden operaties afgezegd om bedden vrij te maken.

‘Het geeft aan hoe nijpend de situatie in de ziekenhuizen is’, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Maandag lagen 2.162 covidpatiënten in het ziekenhuis, van wie 586 op een intensive care. ‘De ic-capaciteit is uitgebreid, maar voor al die extra bedden is 24 uur per dag personeel nodig, en dat is een steeds grotere puzzel aan het worden. Dan is iedere verpleegkundige welkom.’

Nederland telt zeven kinder-ic’s waar jaarlijks zo’n vijfduizend kinderen tussen de 0 en de 18 jaar worden opgenomen. Van de bij elkaar honderd tot honderdtien bedden (afhankelijk van beschikbaar personeel) waren er eind vorige week nog maar een paar beschikbaar. Onderling is afgesproken dat er genoeg bedden open blijven voor acuut zieke kinderen.

Geen uitwijkmogelijkheden

‘Toch maken we ons zorgen’, zegt Brigitte Timmers, medisch hoofd van de kinder-ic in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht) en voorzitter van het landelijk overleg van de kinder-ic’s. Ze vreest, net als haar collega’s, dat er straks op de afdelingen geen plek meer is.

Uitwijkmogelijkheden voor ernstig zieke kinderen zijn er opeens niet meer, zegt Timmers. ‘We konden in geval van nood altijd kinderen overplaatsen naar het buitenland en oudere kinderen konden naar een volwassen-ic, maar die routes zijn door corona afgesneden.’

Dat gebrek aan een alternatief leidt tot dagelijkse belangenafwegingen, zegt ze. ‘Alles gaat in onderling overleg, we hebben vastgelegd welke afwegingen we maken als de situatie nijpend wordt.’

‘Het zijn dagkoersen’, zo vat Matthijs de Hoog, hoofd van de kinder-ic in het Rotterdamse Erasmus MC, de situatie in zijn ziekenhuis samen. ‘Dit is voor ons een unieke situatie. Elke verpleegkundige die we kunnen missen, zetten we in voor de volwassenenzorg, maar we kunnen dat nooit voor een langere tijd garanderen.’

In het Leidse LUMC zijn de meeste verpleegkundigen zo opgeleid dat ze zowel op de volwassen- als op de kinder-ic kunnen werken, zegt Peter Paul Roeleveld, hoofd van de kinder-ic. Personeel wisselt daar vaker van afdeling, maar door de toestroom aan covidpatiënten is de uitleen van personeel nu al tijden eenrichtingsverkeer.

In het Groningse UMCG werd tijdens de eerste golf opmerkelijk genoeg geen personeel uitgeleend aan de volwassen-ic, maar kregen volwassen covidpatiënten een bed op de kinder-ic. Vanaf eind maart werden daar zes weken lang bij elkaar twaalf patiënten opgevangen (de oudste was 78), die werden behandeld door kinderintensivisten en kinder-icverpleegkundigen.

Dat kon worden geregeld door alle verloven in te trekken en praktisch al het personeel tijdelijk fulltime te laten werken, zegt Martin Kneyber, hoofd van de kinder-ic. Een herhaling van die hectische weken is onwenselijk, zegt hij, maar vanwege de toeloop is maandag toch besloten dat er opnieuw volwassen covidpatiënten op zijn kinder-ic worden opgenomen.