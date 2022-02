Kind testen op corona? Deze ouders beginnen er niet meer aan: ‘Mijn dochter heeft school hard nodig’

Twee kinderen in thuisquarantaine in Hamburg. Beeld Julius Schrank

Het onvermijdelijke gebeurde. Via een groepsuitje met collega’s klopte het coronavirus een paar weken geleden aan bij de familie Molenaar (niet hun echte naam) uit Utrecht. Moeder Rosa testte positief. Klachten had ze nauwelijks: een lichte verkoudheid, meer niet.

Toch kozen ze er bewust voor om hun drie kinderen niet te testen. En zolang die klachtenvrij waren, zo besloten ze naar eigen inzicht, konden ze ook gewoon naar school en naar de crèche.

De belangrijkste reden voor deze ‘wat niet weet wat niet deert’-aanpak is volgens vader Rogier pedagogisch van aard. ‘Onze oudste dochter heeft school gewoon echt nodig, voor haar geestelijke gezondheid is dat superbelangrijk.’

Taboe

Rogier en Rosa zijn niet de enige ouders die hun kinderen niet (meer) testen, al zullen zij dit vanwege het taboe dat hierop rust niet zomaar in de openbaarheid uitspreken. Belangenorganisatie Ouders en Onderwijs liet onlangs een peiling doen onder 1.242 ouders met kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. Daaruit bleek dat grofweg 22 procent geen test doet bij milde klachten. Bij zware klachten slaat 11 procent een test over.

Nu de maatregelen zijn versoepeld en het aantal ziekenhuisopnamen is gestabiliseerd, staat het testbeleid ter discussie. Temeer omdat de rondrazende omnikronvariant cruciale sectoren ontwricht en gezinnen ontregelt. Met name in het basisonderwijs, waar een coronabesmetting met de overvolle klassen telkens op de loer ligt, volgen ouders vaker hun eigen afwegingen.

Kinderen worden doorgaans nauwelijks ziek van een covidbesmetting, is een veelgehoord argument. Maar een positieve test betekent wel dat ze een week zijn verstoken van onderwijs, met alle logistieke ellende en verhoogde stress van dien. Opa’s en oma’s kunnen niet worden ingevlogen om op te passen en het werk loopt gewoon door. De verleiding om bij een lichte verkoudheid of een klein kuchje het wattenstaafje links te laten liggen, wordt daarmee groter.

Ook moeder Sylvia ter Wal maakt nu haar eigen afweging. Een maand geleden raakten haar kinderen (3 en 7 jaar) beiden besmet. ‘We weten dat er een kans is dat ze het snel weer kunnen krijgen, maar we hebben nu ook gezien dat ze er alleen verkoudheidsklachten van krijgen. Waarom zou je dan elke keer gaan testen?’ Wat meespeelt, is dat hun oudste dochter een vitale juf van 25 heeft die al twee keer corona heeft gehad.

In haar eigen omgeving is het onderwerp overigens geen taboe meer. ‘Op basis van wat ik zo om mij heen hoor, staat iedereen er hetzelfde in.’

Bij Ouders en Onderwijs melden zich intussen ouders die zich grote zorgen maken over het negeren van de testvoorschriften en quarantaineregels, zegt directeur Lobke Vlaming. ‘Bijvoorbeeld mensen met een zwakke gezondheid die zich niet hebben kunnen laten vaccineren. Of ouders die een kind met een kwetsbare gezondheid hebben. Die houden hun hart vast als er nog meer wordt versoepeld en nog minder wordt getest.’

Onfatsoenlijk

Dat er ouders zijn die hun kinderen ongetest naar school sturen, valt ook bij de Algemene Onderwijsbond niet in goede aarde. ‘Ronduit onfatsoenlijk’, noemt woordvoerder Simone van Geest het. ‘Het onderwijs heeft al zoveel voor zijn kiezen gehad.’

Rob van Ooijen, woordvoerder van de Algemene Vereniging Schoolleiders, wijst erop dat juist dankzij het testen het onderwijs zoveel mogelijk doorgang kan vinden. ‘We zien dat er alsnog heel veel klassen thuiszitten omdat de leerkracht is uitgevallen. Dan kun je als ouder wel zeggen: ik stuur mijn kind ongetest naar school, maar als je daarmee je leraar besmet, dan is dat op zijn zachtst gezegd egoïstisch.’

Daar denkt Ivo, vader van een dochter (6) en tweemaal gevaccineerd, anders over. Hij staat zelf voor de klas, geeft kinderen gewoon een ‘boks’ en draagt geen mondkapje in het lokaal. Bang voor het virus is hij allang niet meer en na bijna twee jaar coronacrisis trekt hij de conclusie dat de pandemie inmiddels oncontroleerbaar is. ‘Testen voor school doe ik gewoon niet. Het is een soort jagen op spoken geworden.’

Scholen dringen er juist bij ouders op aan om zoveel mogelijk preventief te testen. De nieuwe regel dat kinderen uit een gezin waarin een besmetting is vastgesteld gewoon naar school mogen, mits zij zelf geen klachten hebben, zorgt voor onrust. Het vergroot de kans dat broertjes en zusjes – op dat moment nog negatief, maar wel al besmettelijk – andere leerlingen of de leerkracht aansteken.

Om dit te voorkomen, zijn er scholen die ouders per mail vragen hierin ‘een goede afweging te maken’. Met andere woorden: houd alle kinderen bij voorkeur thuis als er een besmetting binnen het gezin is vastgesteld. Andere scholen volgen het protocol van de overheid en laten de keuze om broertjes en zusjes van besmette leerlingen al dan niet thuis te houden aan de ouders.

Logisch nadenken

Het onlangs gelanceerde vaccinatieprogramma voor kinderen biedt voorlopig geen soelaas. Het RIVM laat weten dat tot nu toe 4 procent van de kinderen onder de 12 jaar een prik heeft gehad. Het laten rondgaan van het virus onder deze groep is volgens vader Rogier uit Utrecht dan ook een betere optie. ‘Dan bouw je natuurlijke weerstand op in de groep die niets te duchten heeft van het virus.’

Op de vraag of het in de huidige fase van de pandemie niet tijd is om alle maatregelen los te laten, antwoordt hij volmondig ja. Zolang de overheid die stap nog niet durft te zetten, voert hij zijn eigen beleid. Als de kinderen ziek zijn, blijven ze thuis. Zijn ze gezond, dan kunnen ze de deur uit. Kwestie van logisch nadenken, vindt hij.

Of dat niet egoïstisch is? ‘Zo zullen de meeste mensen ertegen aankijken’, beaamt hij. ‘Maar het is niet zo dat we een groot maatschappelijk probleem veroorzaken door hoe wij het nu aanpakken.’