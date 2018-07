Kim wil met Noord-Koreaans cosmeticamerk Pomhyanggi de wereld veroveren

De Chinese staatsmedia blijven in hoera-stemming over Noord-Korea. Al dagen jubelt de Engelstalige editie van de populistische staatskrant Global Times over een Noord-Koreaans cosmeticamerk, waarvan Kim dan ook een wereldproduct wil maken.

Een creme van het Noord-Koreaanse cosmeticabedrijf Pomhyanggi.

Op zijn meest recente inspectie heeft Kim Jong-un niet alleen de voor de hand liggende nijverheid bezocht, zoals rietvelden en textielfabrieken. Hij maakte speciaal tijd vrij voor de nationale trots op beauty-gebied, Pomhyanggi. Dat betekent Lentegeur en bestaat al sinds 1949. De eigenschappen van deze cosmeticalijn, die volgens de Koreaanse Vriendschapsassociatie ‘het harmonieuze evenwicht in de stofwisseling in het menselijk lichaam onderhoudt’, hebben mythische proporties aangenomen doordat Kims vader Pomhyanggi uitdeelde aan vrouwelijke militairen.

Exportproduct van wereldklasse

Tegenwoordig wordt het schoonheidsproduct ‘automatisch en zonder stof en bacteriën’ geproduceerd in een modelfabriek vlak bij de Chinese grens. De jonge Kim heeft ‘gidsende instructies’ gegeven om er een exportproduct van wereldklasse van te maken. Er wordt ‘een vergelijkende analyse van Pomhyanggi met internationale marktleiders in cosmetica’ gemaakt, aldus het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA.

En daarna krijgt het merk een internationale upgrade, voorspelt de Global Times. Upgrade is een trend in Noord-Korea. Onlangs bleek uit satellietbeelden dat de nucleaire onderzoeksfaciliteit Yongbyon – bekend van het plutonium voor de kernwapens – ook een upgrade ondergaat.

Maar goed, terug naar de crème die de kickstart van de Noord-Koreaanse economie moet worden. Staatspersbureau KCNA: ‘Het is niet zo dat schoonheid en de frisse geur van de lente slechts kunnen worden ervaren in een bloementuin met bijen en vlinders. Deze geur kan worden ervaren in de trendy winkels van Pomhyanggi.’

Dankzij shopping-site Taobao onderga ik die ervaring in mijn eigen badkamer. In China is een mini-cultus rond Pomhyanggi ontstaan en het loont Chinese handelaren in de grensstreek tassen cosmetica over de grens te slepen en die online te verkopen. Influencer in dezen is Kims lievelingsmeidenband, de Moranbong-groep. Een levend uitgangbord voor Noord-Koreaanse schoonheid, dankzij Pomhyanggi.

Optreden van Moranbong, Kim Jong-un's favoriete meidenband, in Pyongyang. Foto AFP

Mijn dealer heet Manhu Merchandise en belooft ‘anti-veroudering’ door de werking van de ginseng-wortel. In duurdere producten drijft inderdaad een bleek draadje. Eerst maar eens even kijken wat een flesje doet van 15 euro met ‘dertig waardevolle, functionele, natuurlijke, medicinale ingrediënten’.

Ruikt naar ziekenhuis

De makers hebben hun creativiteit vooral uitgeleefd op het doosje, dat jaren-tachtig-chique uitstraalt met een hologrammerig printje. Uit het aftandse pompje komt waterig spul. De Noord-Koreaanse lente ruikt vooralsnog naar ontsmettingsalcohol.

Een gebruiksaanwijzing zit er niet bij. Modebloggers bieden uitkomst. De lotion moet op een schone huid worden gedept, leer ik van de Zuid-Koreaanse Daiya, die het complete assortiment Noord-Koreaanse cosmetica heeft laten aanrukken. Laag na laag smeert ze haar gezicht vol. ‘Het ruikt naar ziekenhuis’, zegt ze bij het derde potje. Bij nummer vier: ‘De geur van plastic en heel oude crème.’

Kim Jong-un en zijn vrouw Ri Sol Ju eind juni op bezoek in Peking. Foto AFP

Mijn huid trekt strak, maar plakt dusdanig dat ik nieuwsgierig blijf naar die dertig bestanddelen, dus scan ik de streepjescode en de QR-code op de verpakking. Wantrouwen steekt op: volgens de streepjescode is dit product Made in the USA, de QR-code meldt een productiedatum in 2016. Rare streepjescodes ken ik uit tijd dat in de Volksrepubliek werkelijk alles werd nagemaakt. Ik heb te vaak met branderig rode strepen van een nep-Nivea gezichtsreiniger rondgelopen, dus was ik Lentegeur direct van mijn gezicht.

Het zal toch niet zo zijn dat uitgekookte Chinese namakers zich op de Noord-Koreaanse cosmeticatrots hebben gestort? Leverancier Manhu stuurt foto’s van een schap vol echte Lentegeur. Als ik zijn integriteit dan nog niet vertrouw, mag ik Pomhyanggi direct terugsturen.