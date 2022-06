Kim Putters nieuwe voorzitter Sociaal-Economische Raad

Kim Putters volgt Mariëtte Hamer op als SER-voorzitter. Beeld ANP

Dit meldt RTL Nieuws. De ministerraad besluit vrijdag formeel over de benoeming. De opvolger van Hamer liet op zich wachten omdat het CDA eigenlijk graag een partijgenoot had gezien als SER-voorzitter. Putters (PvdA) geldt als bijzonder invloedrijk in Den Haag en werd door de Volkskrant in 2020 en 2019 aangeduid als invloedrijkste Nederlander.

Putters was sinds 2013 directeur van het SCP, ook al een belangrijk adviesorgaan van het kabinet. Onder zijn leiding werden kritische rapporten gepubliceerd over het kabinetsbeleid. Vooral de groeiende kloof tussen arm en rijk moest het ontgelden. In november 2019 kraakte het SCP de werking van de Participatiewet waarin gemeenten verantwoordelijk zijn gemaakt voor de zorg voor bijstandsgerechtigden en arbeidsgehandicapten, zoals jonggehandicapten. Op 1 juni nam Putters afscheid van het SCP.

Eerder was Putters hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. Als SCP-directeur was Putters al kroonlid van de SER. De raad bestaat uit drie ‘geledingen’– afgevaardigden van vakbeweging, werkgevers en kroonleden. Onder de kroonleden zijn afgezanten van De Nederlandsche Bank, het Centraal Planbureau, het SCP en mensen die op basis van kennis en soms politieke ervaring worden benoemd.

De SER adviseert het kabinet vooral over sociaal-economisch beleid. Het idee is dat een unaniem advies van vakbeweging, werkgevers en kroonleden zorgt voor draagvlak als het kabinet het overneemt. De afgelopen jaren beslechtte de SER onder leiding van Hamer de pensioendiscussie met een unaniem advies over modernisering van het pensioenstelsel. Dat advies is nu omgezet in een wetsvoorstel. Vorig jaar adviseerde de SER unaniem over vernieuwing van alle regels rond werk – de ‘arbeidsmarkt’. Dat advies nam het kabinet-Rutte IV over in het regeerakkoord maar moet nog worden omgezet in een wetsvoorstel.