Kim Putters invloedrijkste Nederlander, elite wil nieuwe start na corona

Putters is sinds 2013 de directeur van het SCP, een belangrijk adviesorgaan van het kabinet. Als vicevoorzitter van het Oranjefonds is de oud-PvdA-senator (tot 2013) ook verbonden met het Koninklijk Huis. Hij is verder onder meer kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER), bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en adviserend lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Met deze (neven)functies staat de SCP-directeur dichtbij het kabinetsbeleid.

Jaap van Dissel is in het jaar van corona de hoogste binnenkomer, op 2. De 63-jarige voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT) bepaalt in belangrijke mate het coronabeleid. De directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM krijgt in de tweede golf geregeld kritiek, maar wordt breed gewaardeerd in de hoogste kringen.

Miljarden verdelen

Na Van Dissel volgt Feike Sijbesma. De 61-jarige oud-DSM-topman was dit jaar coronagezant van het kabinet. Ook werd hij commissaris bij Philips. Jeroen Dijsselbloem staat op 4. De oud-PvdA-minister van Financiën, tegenwoordig voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, is benoemd in een commissie die de miljarden van het Nationaal Groeifonds moet gaan verdelen.

Herna Verhagen completeert de topvijf, als hoogst genoteerde vrouw. De 54-jarige bestuursvoorzitter van PostNL, een van de grootste werkgevers van Nederland, gaat de Navo adviseren over een sterkere politieke rol. Na Verhagen volgt Hubert Bruls (54) op 6. De Nijmeegse CDA-burgemeester bepaalt als voorzitter van het Veiligheidsberaad wat er wel en niet kan. Ook Peter Wennink komt de top tien binnen. De 63-jarige baas van technologietrots ASML zit ook in de commissie voor de Groeifonds-miljarden.

Het is de vijftiende keer dat de Volkskrant Top 200 verschijnt. Vanwege dit lustrum is er, in opdracht van de Volkskrant, door I&O Research een enquête gehouden onder 400 ‘leden’ van de bestuurlijke elite. Van hen deden er 230 mee, onder wie ceo’s, topambtenaren, wetenschappers, filantropen, investeerders, senatoren, culturele prominenten en leden van het OMT en het Veiligheidsberaad.

Maatschappelijke ‘reset’

Bijna driekwart van hen vindt dat er een grote maatschappelijk ‘reset’ nodig is na de coronacrisis, een nieuwe start die moet leiden tot meer duurzaamheid en minder polarisatie en ongelijkheid. ‘We moeten deze crisis integraal aanpakken, want die raakt de hele maatschappij’, zegt SCP-directeur Putters. Eveneens bijna driekwart van de bestuurlijke elite vindt dat er in Nederland sprake is van structureel racisme.

De Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders telt dit jaar 74 vrouwen. Dat zijn er negen meer dan vorig jaar en 37 procent van het totaal. Verder telt de lijst veertien mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond. Dat zijn er, in het jaar van Black Lives Matter, drie meer dan vorig jaar en 7 procent van het totaal. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is de hoogst genoteerde, op 11. Van alle Nederlanders heeft 13,9 procent een niet-westerse migratie-achtergrond.

