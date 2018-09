Kim Jong-un wil meer waardering, VS willen eerst meer denuclearisatie zien

De ontmoeting tussen Kim en de Zuid-Koreaanse nationale veiligheidsadviseur Chung Eui-yong was bedoeld om weer schot te krijgen in de vastgelopen onderhandelingen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Sinds Kim en de Amerikaanse president Trump afgelopen juni in Singapore een principeafspraak maakten om ‘het Koreaanse schiereiland te denucleariseren’, zijn de onderhandelingen in een impasse geraakt. Een bezoek van minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo aan Pyongyang werd in augustus op het laatste moment afgelast omdat Noord-Korea volgens Washington weigert concrete stappen te zetten.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, die baat heeft bij rust en stabiliteit op het Koreaanse schiereiland, werpt zich nu op als bemiddelaar. Dit weekend belde hij vijftig minuten met Trump om het bezoek van Chung voor te bespreken. Ook gaf hij een persoonlijke brief mee voor Kim.

‘Gefrustreerd’

In een toelichting op zijn bezoek zei veiligheidsadviseur Chung donderdagochtend dat Kim ‘gefrustreerd’ is dat ‘sommigen binnen de internationale gemeenschap’ sceptisch blijven over zijn belofte de kernwapens op te geven. ‘Kim zei dat hij al verschillende maatregelen heeft genomen die noodzakelijk zijn voor denuclearisatie en dat zijn tekenen van goede wil een passend antwoord verdienen.’

Noord-Korea heeft sinds Singapore inderdaad enkele stappen gezet, zoals de ontmanteling van een test- en lanceercentrum voor langeafstandsraketten en de overdracht van 55 stoffelijke resten van Amerikaanse soldaten die omkwamen in de Koreaanse oorlog. Tegelijk waarschuwde het Internationale Atoomagentschap deze zomer dat Pyongyang nog altijd doorgaat met de ontwikkeling van kernwapens. Washington wil dat Kim nu eerst laat zien dat het hem menens is.

Vredesverdrag

Noord-Korea op zijn beurt lijkt eerst een vredesverdrag te willen afdwingen (technisch gezien is het land nog altijd in oorlog met zowel Zuid-Korea als de VS), voordat het wil praten over een reductie van de kernwapens. ‘Kim zei dat hij de zeventig jaar oude vijandelijke relatie met de VS nog in Trumps eerste presidentstermijn wil beëindigen’, aldus Chung, die zich tijdens zijn persconferentie deels de spreekbuis van Kim toonde. ‘Noord-Korea wil verdergaande maatregelen nemen op het gebied van ontwapening als de VS bereid zijn tot een passend antwoord op de maatregelen die Kim al heeft genomen.’

De groeiende scepsis over de beloftes van Kim komt niet als een verrassing. De afgelopen 25 jaar beloofde Noord-Korea meermaals zijn kernwapens op te geven, maar het kwam er nooit van. Ook nu blijft het vooralsnog bij woorden. Zo beloofde Kim tegenover Chung dat hij ‘nauw wil samenwerken’ met Zuid-Korea en de Verenigde Staten om het doel – ontwapening – te realiseren. Ook gaf Kim een persoonlijke boodschap voor Trump mee waarin hij zijn ‘vertrouwen’ in de president herhaalde. ‘Kim benadrukte dat hij nooit negatief over Trump heeft gesproken, ook niet tegen zijn naaste adviseurs.’

Ook het staatspersbureau KCNA berichtte donderdagochtend over de goede intenties van Kim. ‘We willen het Koreaanse schiereiland veranderen in een wieg van vrede zonder nucleaire wapens’, zo zou Kim hebben gezegd.

Samenwerking

Intussen schroeven Noord- en Zuid-Korea hun samenwerking op. Volgens president Moon heeft elke poging tot denuclearisatie pas kans van slagen als de relatie tussen het noorden en het zuiden structureel verbetert. De twee landen spraken woensdag af dat Moon van 18 tot 20 september een bezoek zal brengen aan Pyongyang. Het is de derde keer dit jaar dat de leiders elkaar zullen ontmoeten.

Slechts twee keer eerder, in 2000 en 2007, reisde een Zuid-Koreaanse president af naar Pyongyang voor een ontmoeting met de leider van Noord-Korea. Volgende week zullen delegaties van beide landen bij de grens overleggen over logistieke- en veiligheidsmaatregelen.

Ook zal nog voor de top een kantoor bij de grensstad Keasong worden geopend, waar de twee landen permanent kunnen overleggen. Het liaison-kantoor moet een eerste concrete stap zijn naar meer (economische) samenwerking tussen beide landen. Zo moeten de spoorlijnen van beide landen op elkaar aangesloten worden, zodat goederenvervoer mogelijk wordt.

