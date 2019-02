Kim Jong-un praat voor het eerst met journalisten: ‘Voor de mensen is dit geweldig, net een sciencefictionfilm’

Op de vraag of hij dan ook concrete stappen wilde nemen, antwoordde Kim: ‘Dat is precies waar we het nu over hebben.’

Na hun diner van woensdagavond zagen Kim en de Amerikaanse president elkaar donderdagochtend in een meer formele setting voor de slotonderhandelingen over de tekst van het akkoord. Ze spraken dik een half uur en maakten toen een wandelingetje door de tuin van het Metropole hotel. Daarna volgde een werklunch.

Gedurende de ochtend verrasten Trump en Kim vriend en vijand door vragen van meereizende Amerikaanse journalisten te beantwoorden. Zo zei Kim – via een vertaler – dat het hem een ‘welkom idee’ lijkt om en Amerikaans liaisonkantoor (een Amerikaanse vertegenwoordiging, maar geen ambassade) te openen in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Daarom zei Trump dat het hem een ‘goed idee’ lijkt als er ook een Noord-Koreaans kantoor in Washington komt.

De opening van een liaisonkantoor zou gestalte geven aan de eerdere belofte van de twee leiders om de onderlinge betrekkingen te verbeteren, een oude wens van Noord-Korea. Het zou ook de eerste concrete stap zijn in de onderhandelingen.

Het is opmerkelijk dat Kim spontaan antwoord geeft op vragen van de pers. Net als zijn vader Kim Jong-il geeft Kim Jong-un nooit interviews en in het totalitaire Noord-Korea bestaat geen vrije pers, alleen propaganda. Het is een van de redenen waarom relatief weinig bekend is over de Noord-Koreaanse leider.

Bij aanvang benadrukte Trump dat het ontwapeningsproces van Noord-Korea niet overhaast moet worden. ‘Ik zeg al vanaf het begin dat snelheid niet belangrijk voor me is. Ik waardeer erg dat de testen met nucleaire raketten zijn gestopt’, zei Trump tegen enkele verslaggevers van het Witte Huis die voor de bespreking aanwezig mochten zijn. ‘We willen gewoon de juiste deal sluiten.’ Sinds november 2017 heeft Noord-Korea geen testraketten meer gelanceerd.

Toen hij gevraagd werd of hij vertrouwen had in de deal, zei de Noord-Koreaanse dictator: ‘Het is te vroeg om te zeggen, maar ik ben niet pessimistisch. Ik denk dat we goede resultaten zullen boeken.’

‘Mensen die naar ons kijken hebben vast een geweldige tijd, voor hen moet dit lijken als een scene uit een sciencefictionfilm. We hebben er veel werk in gestopt, nu is het tijd om de resultaten te laten zien’, aldus Kim.

‘Goede band’

Trump roemde de ‘goede band’ met de Noord-Koreaanse leider. ‘De relatie is gewoon erg goed en wanneer je zo’n goede relatie hebt, kunnen een hoop goede dingen gebeuren.’ Ook zei Trump dat tijdens het diner van woensdagavond ‘heel veel goede ideeën over tafel gingen’.

De top in Hanoi moet concrete resultaten opleveren, had Trump van tevoren gezegd. Bij de vorige ontmoeting in Singapore, acht maanden geleden, werden vooral goede intenties uitgesproken. Een concrete uitwerking ontbrak en ook in de maanden erna konden diplomaten van beide landen het niet eens worden over vervolgstappen.

In Singapore werden vier afspraken gemaakt: Noord-Korea gaat ‘werken aan volledige denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland’; de VS en Noord-Korea gaan hun (diplomatieke) betrekkingen verbeteren; beide landen streven naar een vredesverdrag om de Koreaanse oorlog (1950-1953) formeel te beëindigen; en Noord-Korea helpt de VS om de stoffelijke overschotten van Amerikaanse soldaten uit Noord-Korea te repatriëren.