Kim Jong-un lijkt met lancering meerdere korteafstandsraketten signaal van ongenoegen af te geven aan Trump

Volgens de gezamenlijke stafchefs van Zuid-Korea reikten meerdere raketten 70 tot 200 kilometer ver. De lancering vond rond 09.00 uur lokale tijd plaats. Met hulp van de Verenigde Staten worden de details van de lancering geanalyseerd.

Hoewel Noord-Korea met deze korteafstandsraketten niet direct zijn afspraken jegens Washington schendt, zullen ze de Verenigde Staten hoe dan ook tot zorg zijn. Het is de eerste keer dat Noord-Korea weer raketten test sinds het regime in Pyongyang eind 2017 een langeafstandsraket lanceerde. Daarvan wordt aangenomen dat die het vasteland van de Verenigde Staten kan bereiken.

Sindsdien proberen de twee landen toenadering te zoeken. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un beloofde geen nucleaire wapens en langeafstandsraketten meer te testen. Hij heeft Donald Trump twee keer ontmoet om te praten over een volledige denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland. Die gesprekken leverden niets concreets op.

Signaal van ongenoegen

Volgens analisten kunnen de nieuwe testen beschouwd worden als een signaal van ongenoegen aan Noord-Koreaanse kant. ‘Dit is een uiting van de Noord-Koreaanse frustratie over de vastgelopen gesprekken met de Verenigde Staten, zei Yang Uk, onderzoeker aan het Korea Defence and Security Forum, tegen persbureau Reuters.

Een Noord-Koreaanse raketlancering in 2017. Foto ter illustratie. Beeld AP

Harry J. Kazianis, directeur van de Amerikaanse denktank Center for the National Interest in Washington, sluit zich bij die opvatting aan. ‘Pyongyang is duidelijk gefrustreerd over de recente ontmoeting met Trump, waar niet veel uit is voortgekomen', zei hij tegen The New York Times. ‘Het lijkt duidelijk dat Noord-Korea boos is over de weinig flexibele houding die Trumps regering toont op het gebied van sanctieverlichting. Trump houdt zich vast aan een beleid van ‘‘maximale druk”.’

President Trump gaat ervan uit dat Kim Jong-un zich zal houden aan eerder gedane toezeggingen, zo liet hij weten in een tweet: ‘Alles is mogelijk (...) maar Kim Jong Un wil zijn belofte aan mij niet verbreken. Er zal een deal komen.’

Anything in this very interesting world is possible, but I believe that Kim Jong Un fully realizes the great economic potential of North Korea, & will do nothing to interfere or end it. He also knows that I am with him & does not want to break his promise to me. Deal will happen! Donald J. Trump

Onwenselijke consequenties

Een hoge Noord-Koreaanse ambtenaar zei dinsdag nog dat de Verenigde Staten ‘onwenselijke consequenties’ zullen ondervinden als ze voor het einde van dit jaar geen andere positie innemen met betrekking tot de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un stelde eind april tijdens een ontmoeting met Poetin dat de veiligheid van Korea volledig afhangt van de Verenigde Staten. Hij waarschuwde dat een vijandige situatie gemakkelijk kan terugkeren.

Volgens Hong Min, onderzoeker aan het Korea Institute for National Unification, heeft die ontmoeting met die Poetin bijgedragen aan de uitvoering van de huidige rakettesten. ‘Noord-Korea wilde via Poetin een boodschap overbrengen aan Washington, maar de ontmoeting heeft geen verandering in de houding van de Verenigde Staten teweeggebracht. Daarom kiest Noord-Korea nu voor een krachtiger aanpak.’