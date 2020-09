Kim Jong-un biedt excuses aan naar aanleiding van executie en crematie Zuid-Koreaanse functionaris

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un (L) en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Beeld AP

‘Het spijt me enorm dat iets onverwachts en ongelukkigs is gebeurd in onze territoriale wateren, wat voor grote teleurstelling heeft gezorgd bij president Moon Jae-in en het Zuid-Koreaanse volk’, aldus Kim. De boodschap werd via een militaire noodlijn aan de grens overgebracht.

Dinsdag werd een 47-jarige medewerker van het Zuid-Koreaanse ministerie van Visserij op zee door Noord-Koreaanse soldaten doodgeschoten. Het slachtoffer was een dag eerder verdwenen tijdens een inspectietocht nabij de maritieme grens met Noord-Korea. De man had het schip vrijwillig verlaten, mogelijk omdat hij wilde overlopen naar Noord-Korea, een plan waar hij al eerder over zou hebben gesproken.

Toen de man dinsdag werd ontdekt door Noord-Koreaanse soldaten, werd hij na een korte ondervraging doodgeschoten. Volgens de Zuid-Koreanen hebben de soldaten het lichaam daarna met olie overgoten en verbrand, waarschijnlijk uit angst voor de verspreiding van het coronavirus. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in noemde de executie van de man donderdag ‘onvergeeflijk’.

Preventief verbrand

In de vrijdag afgegeven verklaring geeft Noord-Korea een andere lezing. De soldaten zouden waarschuwingsschoten hebben afgevuurd, waarna de Zuid-Koreaanse ambtenaar onverwachts probeerde te vluchten. Daarop openden de soldaten het vuur. Later werd alleen de reddingsboei aangetroffen, maar niet het lichaam van de man.

Opmerkelijk is dat Noord-Korea wel erkent dat de reddingsboei preventief werd verbrand, uit angst voor het coronavirus. ‘Het leger concludeerde dat de illegale indringer was gedood. Daarna werd de reddingsboei verbrand volgens de geldende epidemiologische instructies.’

Volgens het Noord-Koreaanse regime zijn er geen coronagevallen in Noord-Korea. Wel zijn sinds januari strikte maatregelen van kracht. Zo is de grens met China, de belangrijkste handelspartner, sinds die tijd gesloten. In juli beweerde het regime dat een Zuid-Koreaanse overloper, een 24-jarige man die naar het noorden was gezwommen, wellicht corona had.

Vredesbesprekingen

Regelmatig proberen Koreanen de zwaarbewaakte grens tussen beide landen over te steken. Vrijwel altijd betreft dat Noord-Koreanen die naar het zuiden vluchten. Een enkele keer is het andersom. De meeste vluchtelingen worden zonder problemen opgenomen.

De dood van de ambtenaar vormt een nieuwe domper in de vredesbesprekingen tussen de Korea’s. Afgelopen juni blies Noord-Korea een gezamenlijk grenskantoor op. Op de achtergrond speelt dat de onderhandelingen met de VS over nucleaire ontwapening al anderhalf jaar in een impasse verkeren. Het noorden meent dat Seoul meer moet doen om de VS tot concessies te bewegen.