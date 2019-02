Kim bezoekt Noord-Koreaanse ambassade en Trump roemt ‘geweldig publiek en veel liefde’ in Hanoi

Rond het hotel van Kim in het centrum van Hanoi was de sfeer dinsdagavond ontspannen, ondanks de uitgebreide veiligheidsmaatregelen. Veel Vietnamezen kwamen bij de politie-afzetting kijken of ze een glimp van Kim op konden vangen. Langs de straten hingen vlaggetjes van Noord-Korea, Vietnam en de Verenigde Staten, met daaronder een afbeelding van een handdruk.

Vietnam hoopt duidelijk een slaatje te slaan uit de top. Het door de gastheer bedachte gelegenheidsmotto, ‘Hanoi, stad van de vrede’, kom je overal op grote reclameborden tegen. Ook wordt her en der reclame gemaakt voor het land als ‘vriendelijke en veilige bestemming’, met daaronder het logo van de nationale luchtvaartmaatschappij. In de winkelstraten worden witte T-shirts met een afbeelding van Kim en Trump en de tekst ‘Vrede’ verkocht.

Hoewel Vietnam slechts een paar weken had om zich voor te bereiden, lijkt de organisatie van de beveiliging en het internationale mediacentrum – waar duizenden journalisten worden verwacht – tot nu goed te lopen. Alleen al de accreditatieprocedure voor journalisten was een kopie van die van Singapore; er lijkt nu al sprake te zijn van standaard draaiboek voor toppen tussen Kim en Trump.

Sancties

De onderhandelingen zullen plaatsvinden in vijfsterrenhotel Metropole, ook in het centrum van de stad. Het overleg moet tot concrete afspraken leiden over de ontmanteling van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. Kim hoopt op zijn beurt wat van de knellende economische sancties af te snoepen. Bij de vorige ontmoeting, acht maanden geleden in Singapore, werden weliswaar afspraken gemaakt over onder meer ontwapening, maar een concrete uitwerking bleef uit.

Kim kwam dinsdagochtend na een veelbesproken treinrit van drie dagen aan bij de grens tussen China en Vietnam. Daar werd hij voor de rode loper opgewacht door een erewacht van soldaten en officials, voor hij met een grote Mercedes naar Hanoi werd gebracht. Later bezocht hij onder grote belangstelling de Noord-Koreaanse ambassade. Toen hij naar binnen ging klonk een luid gejuich van omstanders. Ook in Singapore maakte Kim zich populair bij inwoners met een tour langs de toeristische trekpleisters van de stad.

Trump

Trump landde om even voor 21.00 uur lokale tijd op de luchthaven en werd daarna naar zijn hotel even buiten het centrum gebracht. Veel mensen probeerden een foto te maken toen de president langskwam. ‘Geweldig publiek en zo veel liefde’, twitterde Trump later.

Beide leiders zullen morgen waarschijnlijk afzonderlijk een ontmoeting hebben met de Vietnamese leiders. Pas in de avond zien ze elkaar voor een korte een-op-een-ontmoeting, gevolgd door een diner waarbij ze elk twee gasten en een vertaler meenemen. De locatie van het etentje is nog niet bekend.