Kilometers file vanwege twee zieken: tunnel bij Rotterdam weer open na oplossen personeelsgebrek

Beeld ANP

Zowel de ingeroosterde ‘tunneloperator’ als de collega die als back-up was ingepland had zich ziek gemeld. De tunnel kon pas open toen de verkeerscentrale weer bemand was. Rijkswaterstaat benadrukt de situatie zeer vervelend te vinden, maar ‘de veiligheid in de tunnel staat voorop’.

Volgens Rijkswaterstaat gaat het om een eenmalig incident, niet om een structureel probleem door personeelstekorten, en is de kans dat er opnieuw een belangrijk knooppunt dicht moet door ziekmeldingen zeer klein. ‘Dit is hoogst uitzonderlijk. Ik heb dit in de drie jaar dat ik hier werk in elk geval niet meegemaakt’, aldus een woordvoerder. De vervanging arriveerde om 08.00 uur, drie kwartier later was de tunnel in beide richtingen weer open.

Personeel van Rijkswaterstaat houdt het verkeer in de tunnels permanent in de gaten met camera- en detectiesystemen, aldus de overheidsorganisatie in een verklaring. Bij een ongeval kunnen zij de tunnel afsluiten, gestrande weggebruikers wegleiden en de hulpdiensten waarschuwen. Omdat tunnels van elkaar verschillen, mogen medewerkers alleen tunnels bedienen waarvoor ze zijn opgeleid.

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) zegt in een reactie dat hij niet wil dat weggebruikers hinder ondervinden van ziek personeel bij belangrijke infrastructurele knooppunten. Hij vraagt Rijkswaterstaat ‘de gevolgen van ziekmeldingen voor de weggebruiker zoveel mogelijk te beperken, mocht een dergelijke situatie zich nog eens voordoen’. Wel benadrukt ook hij dat de veiligheid voorop staat.

Dat een belangrijke tunnel was geblokkeerd tijdens de ochtendspits, zorgde in Zuid-Holland voor flinke files. Rond 08.30 uur stond ongeveer 10 kilometer op de A13, tot aan Rotterdam The Hague Airport, volgens ANWB. De vertraging op de A15 bij de Beneluxtunnel was toen ongeveer een half uur.

De #A4 bij de Ketheltunnel is zojuist helemaal vrijgegeven. De gevolgen zijn voorlopig nog wel zichtbaar: pic.twitter.com/IRmhj5Zvoe — ANWB Verkeersinformatie (@ANWBverkeer) 16 mei 2022