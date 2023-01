Kille muren, toortsen, reusachtige beelden: Franco’s oude praalgraf is een fascistische koortsdroom

De basiliek met het 152,4 meter hoge kruis in de Cuelgamuros-vallei, ten noordwesten van Madrid. Beeld AFP

Het is een dinsdagochtend in december zoals alle dinsdagochtenden in december: koud en vervelend. Het ideale moment, bedenk ik, om mijn vriendin mee te nemen naar het oude praalgraf van Francisco Franco. Sinds onze komst naar Spanje heeft het als een macabere magneet aan me getrokken. Mijn plan om een auto te huren en ons onder te dompelen in fascisme verkoop ik haar als goedmakertje voor een door het werk afgeblazen weekend naar de Costa Blanca. Ook dat is nogal macaber, suggereren haar vriendinnen achteraf.

Hoe dan ook: daar rijden we, op een slingerweg omhoog tussen de bergen ten noordwesten van Madrid. Tot oktober vorig jaar heette dit de Vallei van de Gevallenen, naar de dertigduizend doden uit de Spaanse Burgeroorlog die hier met de dictator begraven lagen en er nog steeds liggen. Na de herbegraving elders van Franco in 2019 vond de regering het tijd voor een neutralere naam. Het werd de Cuelgamuros-vallei, zoals de Spanjaarden deze plek al kenden voor dwangarbeiders er een fascistische basiliek uit steen moesten houwen.

Met elke meter die we klimmen wordt de toch al dichte mist steeds dichter. Nog net zien we het enorme kruis boven op de basiliek, met 152,4 meter het hoogste ter wereld. Als we de auto eenmaal hebben geparkeerd lopen we door een imposante zuilengalerij naar de bronzen deuren van de basiliek. We vouwen onze paraplu’s dicht, stappen door de detectiepoortjes, staren in de 260 meter diepe grot en vallen stil. Dit is totalitair zoals je je totalitair voorstelt: van de toortsen langs de kille muren, gedragen door engelen wier vleugels in messcherpe punten eindigen, tot het reusachtige bronzen beeld van de aartsengel Uriël, zijn gezicht mysterieus verborgen onder een kap. Glimmende letters herinneren eraan dat het caudillo Franco was die deze fascistische koortsdroom heeft verwezenlijkt.

Aan het einde van de grot houdt een bewaker ons tegen. Er is een mis gaande, pas erna mogen we het gouden mozaïek in de koepel boven het altaar bekijken. Plukjes mensen wonen verspreid over de rijen houten banken de mis bij. Een zwart jongetje assisteert als misdienaar. Als we een paar minuten later bij het beeld staan van een bloedende Jezus aan een levensecht kruis, vallen de vloerstenen van zwart marmer op. Veertien glimmende stenen zijn duidelijk nieuwer dan de rest. ‘Lag hij hier?’, vraag ik fluisterend aan een bezoeker met een oorbelletje. ‘Hier lag hij’, fluistert die terug.

We draaien om en neuzen nog wat rond in de souvenirwinkel bij de ingang van de basiliek. Die verkoopt gelukkig geen Franco-sleutelhangers; wel kerststalletjes en langdradige verhandelingen over de glorieuze vaderlandse geschiedenis. Een jonge vrouw, onopvallend met haar doorsneebril en donkerblauwe muts, staart naar een stamboom met alle christelijke koningen sinds Pelayo in 718. Ze zoekt de afbeelding van Karel II, een man die zo misvormd was dat men aan het hof zeker wist dat hij was behekst. ‘Een knapperd’, wijs ik zijn uitstekende onderkaak aan. ‘Ja, precioso, prachtig’, grapt ze terug.

Buiten zien we haar nog één keer. Samen met haar vader poseert ze naast de ingang voor een metershoog stenen wapenschild met een adelaar, het nationale symbool onder Franco. Als moeders met haar telefoon in de aanslag staat, en ze denken dat we hen verderop in de mist niet kunnen zien, brengen vader en dochter hun rechterarm gestrekt omhoog.