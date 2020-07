Kijkcijferkanon van Fox News in problemen door racistische tekstschrijver

Tucker Carlson zei zelf in de recentste aflevering van Tucker Carlson Tonight dat hij op een ‘al lang geplande’ visvakantie gaat.

De 4,33 miljoen kijkers die elke avond afstemmen op Fox News om te zien hoe de 51-jarige Carlson progressief Amerika verkettert, moeten het deze week zonder hem doen. Tot verbazing van velen maakte de presentator, die tot in het Witte Huis een gewillig oor vindt, maandag aan het einde van de uitzending plotseling bekend dat hij op een ‘al lang geplande’ visvakantie gaat.

Volgende week is hij terug, bezwoer Carlson. Zijn succesvolle Tucker Carlson Tonight zal niet worden geschrapt. Maar na omstreden uitlatingen over de Black Lives Matter-beweging, de harde aanval op de vrouwelijke senator en zijn racistische medewerker moeten Fox News en Carlson zich afvragen of hij met gestrekt been zijn tegenstanders te lijf kan blijven gaan. Grote adverteerders ontbraken maandag in zijn programma. Eerder vertrok onder andere al Disney.

Carlson is in korte tijd in problemen gekomen nadat CNN, de omroep waar hij vroeger werkte, vrijdag had onthuld dat zijn tekstschrijver Blake Neff zich op een onlineforum te buiten ging aan racistische uitspraken. ‘Zwarte kerels die binnen blijven en Call of Duty spelen is wellicht een van de belangrijkste redenen dat er minder criminaliteit is’, schreef Neff begin juni onder een pseudoniem op AutoAdmit.

‘Eerlijk gezegd, als je ziet dat zwarte mensen altijd zeggen dat ze zo moe zijn, dan is misschien de echte crisis hun gebrek aan slaap’, schreef de tekstschrijver later die maand op sarcastische toon. Neff nam ontslag na de onthulling en Fox News reageerde geschokt.

Tucker Carlson op de buitengevel van Fox News in New York. Beeld Hollandse Hoogte / EPA

Doodzonde

Carlson reageerde pas maandag. Hij ging niet in op vragen hoeveel van het gedachtegoed van zijn belangrijkste tekstschrijver in Tucker Carlson Tonight terecht was gekomen. Een van zijn miljoenen trouwe kijkers is Donald Trump. Vaak retweet de president met grote instemming fragmenten van de uitzending. Voorstellen van Carlson worden niet zelden door Trump overgenomen. ‘Wat Blake schreef, was verkeerd’, aldus Carlson. ‘Wij staan niet achter deze woorden. Ze hebben geen enkel verband met het programma.’

Voor de rel rond Neff losbrak, was de Fox-presentator dagenlang verwikkeld in een strijd met Tammy Duckworth, de senator met Thaise roots en een van de vicepresidentskandidaten van Joe Biden. Duckworth, wier Blackhawk-helikopter in Irak werd neergehaald waarna haar beide benen moesten worden geamputeerd, wordt beschouwd als een held in de VS. Ze kreeg een van de hoogste militaire onderscheidingen.

‘Lafaard’

Toch presteerde Carlson het om de Irak-veteraan neer te zetten als iemand die Amerika haatte. Haar doodzonde? Ze had gepleit voor een ‘nationale dialoog’ over het verwijderen van omstreden monumenten in de nasleep van de George Floyd-protesten.

Carlson noemde Duckworth zelfs een lafaard omdat ze niet in zijn programma wilde komen. Carlson: ‘Je behoort Tammy Duckworth op geen enkele wijze te bekritiseren omdat ze ooit diende in het leger. Iemands patriottisme ter discussie stellen wordt gezien als het overschrijden van een grens. Maar aan deze conclusie kan niet worden ontkomen: deze mensen haten Amerika.’

De grote vraag is nu hoe Fox News de rel rond hun kijkcijferkanon zal bezweren. Carlsons programma mag dan het best bekeken ooit zijn in de geschiedenis van het Amerikaanse kabelnieuws, zijn bazen beseffen ook dat zo’n programma niets is zonder de adverteerders die miljoenen dollars opleveren. En bedrijven zoals Disney willen niet in beeld komen als de presentator net hard heeft uitgehaald naar zwarte demonstranten of naar een senator die een zware tol heeft betaald in oorlog.