Kiezersbedrog na magere CO2-heffing? ‘Paniek om niks’, leest de premier Klaver de les

Wouter Koolmees ziet zijn handen gebonden door de Europese Unie: de minister moet betaald ouderverlof invoeren, ook al is dat tegen de uitdrukkelijke zin van hem en het Nederlandse parlement.

Zijn premier Rutte riep GroenLinks-leider Klaver op te kalmeren over de CO2-heffing. Daarover is nog niks beslist, benadrukte Rutte, en dat gaat ook nog wel even duren. ‘De man is helemaal in paniek om niks.’

NIEUWS VAN DE DAG

Betaald verlof: Koolmees kan geen kant op

Het gaat straks écht ergens om bij de Europese verkiezingen van mei, lijkt Brussel in de aanloop te willen overbrengen. Gisteren stemde het Europese Parlement in met een plan om nieuwe ouders twee maanden betaald verlof te geven, daarmee alle lidstaten verplichtend de regel binnen drie jaar door te voeren. Het is een flinke verandering voor ouders in Nederland: zij kunnen nu slechts een half jaar onbetaald verlof opnemen.

Minister Koolmees (Sociale Zaken) moet schoorvoetend met het Brusselse besluit aan de slag. Eerder stemde hij als een van de weinige Europese ministers tegen de richtlijn, verzet dat hem werd opgedragen door de Tweede én Eerste Kamer. Niet de EU, maar de lidstaten zouden over hun sociale zekerheid moeten beschikken, vond overigens ook Koolmees zelf. Een meerderheid in het Europese Parlement stelt hem nu voor een voldongen feit.

Het is koren op de molen van de klagers over Brusselse bedilzucht, die sowieso goede weken hebben. Bij het verbod op de pulsvisserij trok Nederland aan het kortste eind, iets wat met de verlengde ‘export’ van WW-uitkeringen voor buitenlandse werknemers ook dreigt te gebeuren. Een voorstel om ’misleidende’ productnamen als ‘vegaburger’ te verbieden wekte vooral weerzin, net als het nu al ondoorgrondelijke debat over het verzetten van de klok.

Aan de andere kant: als de Nederlander nog niet doordrongen was van de reikwijdte van de Europese Unie, is hij dat nu zeker wel. Een betere opkomstcampagne kan de EU zich zo bezien niet wensen.

KABINET & KLIMAAT

‘Enorme bak werk’ kost meer tijd

Jesse Klaver (GroenLinks) en premier Mark Rutte (VVD) in de Tweede Kamer. Beeld ANP/Remko de Waal

‘De man is helemaal in paniek om niks.’

‘De man’ is Jesse Klaver, de reden van zijn ‘paniek’ de vrij beperkte CO2-heffing die het kabinet zou willen invoeren. Voorbarige heisa, stelde premier Rutte vandaag op zijn wekelijkse persconferentie: over die hele CO2-taks is nog niks beslist. En dus kan van kiezersbedrog, zoals Klaver het noemt, ook (nog) geen sprake zijn.

Vooral door die ‘technisch ongelofelijk complexe’ heffing laat de uitwerking van het klimaatakkoord wat langer op zich wachten. Eigenlijk zou het kabinet eind deze maand met definitieve voorstellen komen, maar het blijkt ‘zo'n enorme bak werk’ dat die datum vrijwel zeker niet wordt gehaald. ‘Kwaliteit boven snelheid’, immers. Rutte is voorzichtig met een nieuwe schatting: misschien medio mei, maar het kan zo eind mei of begin juni worden.

In dat laatste geval tilt het kabinet de uitwerking van het Klimaatakkoord ook handig over de Europese verkiezingen heen. En krijgt VVD’s electorale concurrent Forum voor Democratie niet, zoals bij de Provinciale Statenverkiezingen, vlak voor de stembusgang een waardevol wapen in de schoot geworpen.

EN DAN DIT NOG

Senator sleept Quote voor de rechter

Een opmerkelijk besluit van Anne-Wil Duthler: de VVD-senator heeft een zaak aangespannen tegen Quote, nadat het blad schreef dat er voor ruim negen ton beslag was gelegd op een van haar bedrijven. Duthler bestrijdt dat. Het Eerste Kamerlid ligt al langer onder vuur, onder meer omdat zij meermaals het woord voerde op onderwerpen die haar bedrijven of die van haar man ingingen.

Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck maakt zich niet al te veel zorgen. ‘Wij hebben ons werk netjes gedaan. Haar zaak is zwak’, zegt hij tegen NU.nl. ‘Ik ben verrast dat ze de zaak heeft doorgezet. Ik vind het opvallend dat ze eerder de suggestie heeft gewekt dat er sprake is van complot, een politieke campagne tegen de VVD. Maar wij pakken iedereen aan.’

Behoeftige VVD kijkt af van socialisten

Vorig jaar spande de VVD zich nog in voor het afbreken van de afdrachtregeling van de SP, die partijleden met een politieke functie verplicht een deel van hun salaris naar de partijkas over te maken. De SP’ers, destijds woedend over het ‘pestgedrag’ van de liberalen, moeten dan ook met gefronste wenkbrauwen het AD hebben gelezen: ook de VVD denkt nu aan een afdrachtregeling, van 1000 euro per volksvertegenwoordiger per jaar.

Volgens een interne commissie is een bijdrage onvermijdelijk omdat het aantal gewone leden de afgelopen jaren kelderde. ‘Wachten op meer fondsenwerving of het moment dat er veel nieuwe leden bijkomen, kan niet meer.’ Eerlijk zullen we alles delen: het klinkt SP-Kamerlid Ronald van Raak als muziek in de oren. ‘Hartstikke mooi!’

VVD over solidariteit bij anderen: "BOEHHH! Verbieden!!!"

VVD in financiële nood: doe ons er ook zo één. #afdrachtregeling https://t.co/OdQ8Laj3I5 Ron Meyer

