Kiezers en statenleden blazen de PvdA nieuw leven in

Terwijl de verkiezingsuitslag van 20 maart nu ook eindelijk z'n sporen nalaat in de Eerste Kamer, heeft het Binnenhof alweer een nieuwe uitslag te verwerken. Voor de PVV en de SP dreigt 2019 een rampjaar te worden.

GESPREK VAN DE DAG

Sleutelrol voor Asscher

Twee jaar geleden begon voor PvdA-leider Asscher de tocht door de woestijn. Nog niet zo lang geleden leek die uitzichtloos, maar 27 mei 2019 kan geboekstaafd worden als de dag waarop er dan toch een oase in zicht kwam. Vanmorgen kon de PvdA de dag beginnen met het incasseren van het ene na het andere opzienbarende resultaat van de Europese verkiezingen. De partij is in de helft van Nederland de grootste geworden. De sociaaldemocraten kregen in 180 van de 355 gemeenten de meeste stemmen, blijkt uit de officiële uitslag. In elke gemeente wonnen de sociaal-democraten terrein. In tien van de twaalf provincies werd de partij de grootste. Alleen in Overijssel en Zeeland werd Timmermans verslagen door respectievelijk het CDA en ChristenUnie/SGP.

Dat veelbesproken Timmermans-effect blijkt ook een aanzienlijke regionale component te hebben: de tien gemeenten waar de sociaaldemocraten het hoogst scoorden tijdens de Europese Verkiezingen liggen allemaal in Limburg, en dan met name in Zuid-Limburg. In Simpelveld en Voerendaal behaalde de PvdA zelfs meer dan 40 procent van de stemmen.

Terwijl die percentages nog binnendruppelden, togen vanmiddag de 570 leden van Provinciale Staten naar de stembus om de nieuwe Eerste Kamer te kiezen. En ook daar zag Asscher de bal zijn kant oprollen. Nadat de coalitiepartijen de stemmen en de restzetels onderling zo hadden verdeeld dat zij samen op 32 zetels in de Eerste Kamer uitkwamen, bleek de PvdA er 6 te hebben. Eentje minder dan gehoopt, maar wel precies genoeg om de coalitie aan een meerderheid te kunnen helpen in de 75-koppige senaat.

Dat betekent dat Rutte en zijn coalitiepartners vanaf nu niet zijn aangewezen op Forum voor Democratie en GroenLinks, maar ook de PvdA achter de hand hebben als partij om zaken mee te doen. Met het oog op de grote onderwerpen die vanaf nu op de agenda komen, het pensioenstelsel en het klimaatbeleid, brengt dat de PvdA in een comfortabele onderhandelingspositie. Asscher staat daarin immers dichterbij de agenda van de coalitie dan Klaver en Baudet.

Dagkoersenvoorspelling: Asscher gaat de komende weken niet meer van huis zonder zijn wensenlijstje in de binnenzak. Bevriezing van de AOW-leeftijd en een CO2-heffing voor het bedrijfsleven staan bovenaan.

STEL DAT...

...we een kiesdrempel hadden

De grootste binnenlandse verrassing van de Europese verkiezingen is de teloorgang van SP en PVV. De twee protestpartijen dreigen helemaal te verdwijnen uit het Europees Parlement - de PVV krijgt alleen een zetel als de Britten binnenkort dan toch echt de Europese Unie verlaten. In beide partijen is de teleurstelling enorm.

Dat effect leent zich uitstekend voor een gedachte-experiment. Want dit is dus wat er gebeurt als de kiesdrempel in Nederland op zo'n 5 procent komt te liggen:

Voorlopige uitslag Europese verkiezingen in Nederland. Beeld ANP Graphics

Zoals voorstanders van zo'n kiesdrempel betogen, wordt het inderdaad minder druk bij de interruptiemicrofoon: van de partijen in de Tweede Kamer vallen Denk, SP en PVV buiten de boot. ChristenUnie en SGP blijven keurig overeind, maar die bundelden dan ook de krachten.

Voor het probleem van de coalitievorming helpt het echter nauwelijks. Tweepartijencoalities komen ook met een kiesdrempel niet in zicht. De enige driepartijencoalitie met een meerderheid is die van PvdA, VVD en CDA. Politicoloog Tom van der Meer kan hier zijn gelijk halen: ‘Een hogere kiesdrempel doet niets af aan het werkelijke probleem in de formatie, namelijk dat Nederland geen grote partijen meer kent maar zes à zeven middelgrote partijen.’

Ondertussen in...

Europa

Minder eenvoudig te duiden is de uitslag op Europees niveau. Daar bleef het Timmermans-effect uit en moest ook zijn tegenstrever van de christendemocraten, Manfred Weber, een gevoelig verlies incasseren. Het zal de komende strijd om de Europese topbanen niet eenvoudiger maken.

Het nieuwe Europees Parlement 2019-2024, afgezet tegen het oude parlement. Beeld ANP Graphics



Zeker is dat de almacht van christen- en sociaal-democraten in het Europees Parlement is gebroken, dat de eurosceptische partijen verder groeien en dat ook de Europese politiek versplintert. Daarmee bevestigt de voorlopige uitslag trends die al langer zichtbaar waren, aldus onze Europese correspondent Marc Peeperkorn.

