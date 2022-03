Kiezer in Barendrecht straft cordon sanitaire af: uitgesloten partij is nu veruit de grootste

De lokale partij EVB heeft in Barendrecht met overmacht de gemeenteraadsverkiezingen gewonnen. Medewerker Dirk van Buren (midden) helpt een dag later de verkiezingsborden te demonteren. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Met licht trillende hand wijst Leo, geboren en getogen in Barendrecht, naar een leeg bankfiliaal op de hoek van de winkelstraat. Achter het raam valt te lezen dat ING-klanten die hulp willen in het vervolg naar de vestiging in Rotterdam moeten. ‘Je bent tegenwoordig bijna Jan Lul als je ouder wordt’, zegt de 75-jarige. ‘Je moet het allemaal zelf regelen.’ Ook bij het gemeentehuis, zegt Leo, die zijn achternaam om privacyredenen niet in de krant wil. Een rijbewijs aanvragen, een afspraak maken: het kan maanden duren voordat je iets hoort. ‘Lennart zegt dat hij het gaat veranderen.’

Lennart, dat is Lennart van der Linden, de lijsttrekker van Echt voor Barendrecht (EVB), de stadspartij die sinds woensdag met 20 zetels de absolute meerderheid heeft in de gemeenteraad. De laatste drie weken runde EVB in de hoofdstraat van Barendrecht een campagnecafé vanuit een ander leeg winkelpand, waar tot voor kort een winkel huisde in onder meer kruisbogen.

‘De uitslag is ongehoord, frappant, bizar’, zegt de 76-jarige Dirk van Buren in de deuropening. Sinds de oprichting in 2013 verricht hij al hand- en spandienst voor de partij. ‘We dachten: als we van 14 naar 15 zetels gaan, zijn we van het gezeik af, om het op zijn Rotterdams te zeggen.’ Dan had EVB het gemeentebestuur al alleen kunnen vormen.

Zo’n overweldigende meerderheid van een lokale partij is een unicum voor een Randstedelijke gemeente met de omvang van Barendrecht, zo’n 50 duizend inwoners. Toch staat de uitslag niet op zichzelf. In heel Nederland veroveren lokale partijen gestaag terrein, ten koste van gevestigde partijen die ook landelijk actief zijn. Haalden de lokalen dertig jaar geleden nog 13 procent van de stemmen, inmiddels is dat meer dan 35 procent.

Grenzend aan populisme

‘Onze campagne duurt vier jaar en bestaat niet alleen uit in verkiezingsweek op de markt staan met een verlepte roos’, verklaart lijsttrekker Van der Linden (38) het verkiezingssucces. ‘Mensen die hun neus stoten bij de gemeente mailen ons, want dan krijgen ze tenminste snel antwoord.’

Maar, klinkt de kritiek vanuit andere partijen, zulke ombudspolitiek grenst snel aan populisme. Zo wil EVB als enige partij de ambtelijke samenwerking met buurgemeenten Albrandswaard en Ridderkerk stopzetten: die zou te duur zijn. ‘Het klinkt natuurlijk altijd lekker populair als je beweert dat we te veel geld uitgeven voor ambtenaren’, zegt CDA-raadslid Johan Lengkeek. ‘Maar straks moeten we voor allerlei taken externe krachten inhuren, dat is veel duurder.’

Toen EVB in 2014 voor het eerst meedeed aan de verkiezingen, haalde de partij meteen 9 van de 29 zetels en trad ze toe tot het gemeentebestuur. Vier jaar later werd de partij ruim de grootste met 14 zetels. Daarop ontstond wat ze ‘het gezeik’ noemen: CDA, D66, GroenLinks, SGP-CU, PvdA en VVD, samen goed voor 15 zetels, sloten Echt voor Barendrecht uit. ‘De klare taal’, waarvan de verkiezingsflyers gewag maken, viel verkeerd bij de gevestigde partijen, vermoeden EVB’ers.

Geen landelijke hokjes

Het cordon sanitaire kon op weinig goedkeuring rekenen van de kiezer, zo lijkt het nu. Anders dan in vrijwel alle andere gemeenten, in elk geval in de regio Rotterdam, gingen deze week in Barendrecht meer inwoners naar de stembus dan vier jaar geleden. ‘Als je zoveel stemmen krijgt, hoor je mee te doen’, vindt Leo, die woensdag voor de tweede keer op EVB stemde in plaats van op de VVD zoals hij jaren deed.

Naast EVB-lijsttrekker is Van der Linden senator in de Eerste Kamer voor Forum voor Democratie-afsplitsing JA21. Maar in landelijke hokjes past EVB niet, benadrukt Van der Linden. ‘Onze partij is net een voetbalvereniging, maar dan politiek – er zitten lui van allerlei pluimage in.’ Oprichter Dirk Vermaat is een ex-PvdA’er en voorzitter Roeland Bol was actief in Den Haag voor het CDA. ‘Die afspiegeling maakt ons sterk.’

Ondanks de stroeve relaties in het gemeentehuis is EVB niet van plan de komende vier jaar eigenhandig de dienst uit te maken, bezweert Van der Linden. ‘Wij gaan nu geen lange neus trekken, zo zijn we niet.’

Maar CDA’er Lengkeek, wiens partij gehalveerd werd, betwijfelt of partijen genegen zijn om als ‘kleintje’ naast EVB zitting te nemen in het gemeentebestuur. ‘Die partij heeft een aantal rigoureuze standpunten en is onverzoenlijk.’ Bijvoorbeeld over de komst van een of meerdere windturbines, door de provincie toegewezen aan Barendrecht, zegt Lengkeek. Maar EVB is overal tegen, verzekert hij.

Onderzoek Kiesraad

Alle andere partijen hebben bij de Kiesraad aangedrongen op onderzoek naar een door EVB opgestelde Kieswijzer, waarin veronderstelde standpunten van die partijen zijn opgenomen, zonder dat deze hiervan wisten.

Nee, de betrekkingen met de grote winnaar van deze verkiezingen zijn nog lang niet in rustiger vaarwater beland, moet de conclusie luiden. Dat belooft wat voor het ‘duidingsdebat’ over de verkiezingsuitslag, vrijdag in het gemeentehuis.

Veel Barendrechters, zoals Dirk van Buren, vinden de stijl van EVB vooral verfrissend. ‘Ik heb een VVD-raadslid weleens gebeld met een probleem’, vertelt hij terwijl hij in de auto springt om campagneposters op te ruimen. ‘Dan zeiden ze: wij volgen de landelijke richtlijnen. Maar eerst Den Haag bellen als er hier een putdeksel kapot is, daar heb ik niks aan.’