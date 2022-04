Kiest Slovenië zondag opnieuw voor ‘mini-Orbán’ Janez Jansa als premier?

Demonstratie in hoofdstad Ljubljana, eind vorig jaar. Beeld Luka Dakskobler / Getty

Wie is Janez Jansa?

Als jonge man schreef Jansa uiterst kritische artikelen over het Joegoslavische regime, die hem zelfs in de gevangenis deden belanden. De geruchtmakende zaak was het startschot van een decennialange politieke carrière, waarin Jansa steeds verder opschoof naar rechts.

Tijdens zijn eerdere premierstermijnen (2004-2008 en 2012-2013) toonde hij zich nog enigszins gematigd. Maar sinds Jansa in 2020 voor de derde keer minister-president werd namens de Sloveense Democratische Partij (SDS), luiden journalisten en oppositie steeds vaker de noodklok over zijn illiberale en autoritaire neigingen. Volgens een recent rapport van ngo Freedom House daalden de democratische standaarden vorig jaar in geen enkel oost-Europees land harder dan in Slovenië.

Wat gebeurt er in Slovenië onder Jansa?

Jansa verwierf internationale bekendheid onder de bijnaam ‘Maarschalk Twito’, omdat hij op Twitter graag hard mag uithalen naar zijn vele tegenstanders. Zo noemde hij Europarlementariër Sophie in ’t Veld, hoofd van een werkgroep over democratie en rechtsstaat, een ‘bekende Soros-marionet’.

Toen Mark Rutte deze aanval veroordeelde, sneerde Jansa dat de premier zijn tijd beter kon besteden aan ‘journalisten beschermen tegen aanslagen op straat’, verwijzend naar de moord op Peter R. de Vries. Die jij-bak was niet toevallig gekozen, want het belangrijkste punt van Brusselse kritiek op Jansa luidt dat hij de persvrijheid in Slovenië onder druk zet. ‘Jansa volgt het draaiboek van Orbán’, meent ook politicoloog Peter Verovsek.

Zo verkocht de premier al een groot deel van de publiek gefinancierde media aan Hongaarse tycoons die dicht bij Viktor Orbán staan. Ook deed hij verwoede pogingen de financiering van het publieke nieuwsagentschap STA stop te zetten. Tot nu toe is dat − mede door EU-bemoeienis − mislukt.

De Sloveense premier Janez Jansa. Beeld Dursun Aydemir / Getty

Welke rol speelt de oorlog in Oekraïne bij de Sloveense verkiezingen?

Anders dan zijn pas herkozen bondgenoten Viktor Orbán en Aleksandar Vucic (Servië), is Jansa sinds het uitbreken van de oorlog juist zeer uitgesproken pro-Oekraïens. Waar zijn favoriete tv-zender voor de oorlog nog regelmatig Kremlin-theorieën verspreidde, koos Jansa na de invasie radicaal de kant van Oekraïne. Hij bezocht zelfs als een van de eerste Europese leiders Kyiv samen met zijn Poolse en Tsjechische collega’s, al op 15 maart.

Het felle pro-Oekraïense optreden is volgens politicoloog Verovsek geen breuk met Orbán en Vucic, maar vooral gericht op zijn kiezers. ‘Hij kon zich profileren als staatsman.’ In het kleine en militair machteloze Slovenië ligt de publieke sympathie, anders dan in Hongarije en Servië, sterk bij Oekraïne.

Wie zijn de uitdagers van Jansa?

Slovenië kent een diep verdeeld politiek landschap. In de peilingen koerst Jansa af op zo’n 25 procent van de stemmen, nek-aan-nek met de centrumlinkse Vrijheidsbeweging van Robert Golob. Zijn partij bestaat pas een jaar, zoals Sloveens links zichzelf vaker opnieuw uitvindt. Ook bij de vorige verkiezingen was een nieuwe leider met een nieuwe partij succesvol.

Die werkwijze is op links dé manier om corruptieschandalen die aan eerdere partijen kleven af te schudden. Ook Jansa’s eigen regering viel in 2013 vanwege corruptie, waarvoor hij zelfs een half jaar de gevangenis in ging. ‘Maar rechtse kiezers stappen daar makkelijker overheen’, zegt Verovsek. ‘Jansa is dan misschien een boef, hij is wel hún boef.’

Zondag staat Slovenië op een politieke tweesprong: gaat het land verder op het onder Jansa ingeslagen illiberale pad, of draait het toch weer om richting Brussel? ‘Een tweede opeenvolgende termijn kan een keerpunt zijn’, waarschuwt Verovsek. ‘Waarin een politicus het systeem zo verandert dat hij aan de macht blijft.’ Oppositieleider Golob doopte de verkiezingen van zondag daarom al tot ‘een referendum over democratie in Slovenië’.