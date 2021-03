Kiesraad stelt uitslag officieel vast, meer dan miljoen 70-plussers stemden per brief

Poststemmen worden geteld in de gemeente Utrecht. Beeld Raymond Rutting

Dat blijkt uit de officiële vaststelling van de uitslag van Tweede Kamerverkiezingen door de Kiesraad. Dat centrale stembureau maakte vrijdag in het gebouw van de Tweede Kamer alle gedetailleerde cijfers van de verkiezingen bekend. Bij de 1.069.048 stemmen die per brief werden uitgebracht, zijn niet de 63.340 poststemmen meegeteld van mensen die in het buitenland wonen .

Het stemmen per brief was voor een deel van het electoraat (mensen van 70 jaar en ouder) een van de nieuwe mogelijkheden om aan de verkiezingen deel te nemen. Vooral bedoeld voor mensen die wegens angst voor besmetting met het coronavirus niet naar een stembureau durfden te gaan. Volgens de Kiesraad, die zelf in november vorig jaar wees op allerhande risico’s die aan briefstemmen zijn verbonden, heeft het stemmen per brief niet tot grote problemen geleid.

Aangepast

Zo bleek uiteindelijk nog geen 0,3 procent van het aantal uitgebrachte briefstemmen ongeldig, ondanks allerlei problemen waarmee de 70-plussers kampten in het navolgen van de richtlijnen. Hierbij past de kanttekening dat de telprocedure nog een dag voor de feitelijke verkiezingsdag (17 maart) door demissionair minister Kajsa Ollongren werd aangepast. De vrees bestond toen dat misschien wel 5 tot 10 procent van de briefstemmen terzijde zou moeten worden gelegd, omdat kiezers fouten maakten met het gezamenlijk opsturen van de stempluspas en het stembiljet zelf.

Voorzitter Wim Kuijken van de Kiesraad herhaalde vrijdag nog eens dat de aanpassing van de telprocedure, waartegen bezwaren zijn ingediend, wettelijk door de beugel kon. Hij adviseerde het kabinet nog eens goed te kijken naar kleine tekortkomingen die aan het licht zijn gekomen, vooral ook omdat briefstemmen mogelijk in de toekomst wordt herhaald.

Een andere wijziging van de stemprocedure vanwege corona, de verhoging van het aantal volmachtstemmen van twee per persoon naar drie, heeft geen spectaculaire verandering in het stemgedrag teweeggebracht. Er zijn dit jaar bijna 918 duizend stemmen per volmacht uitgebracht. Dat is 8,7 procent van het totaal en ruim een half procent minder dan bij de vorige Kamerverkiezingen.