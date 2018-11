Kick Out Zwarte Piet botst met politie en burgemeesters over demonstraties, bus met demonstranten bij Alkmaar van de weg gehaald

Mitchell Esajas in gesprek met sympathisanten van actieclub Kick Out Zwarte Piet (KOZP) nadat de bus onderweg van Amsterdam naar Den Helder is stilgezet door agenten. De actieclub, die wilde demonstreren bij de intocht van Sinterklaas, werd tijdens de rit staande gehouden. Beeld ANP

In Nijmegen is de demonstratie afgeblazen omdat de burgemeester de veiligheid niet kan garanderen. In Den Haag en Rotterdam is onvrede over de toegewezen protestlocaties.

Vorig jaar werden de tegenstanders van Zwarte Piet op weg naar Dokkum tegengehouden door de ‘blokkeer-Friezen’. De actiegroep schrijft in een persbericht dat hun demonstratierecht opnieuw wordt geschonden. ‘De Blokkeerfriezen werden op vrijdag 9 november 2018 veroordeeld voor dit misdrijf. Nu, een week later, wordt het demonstratierecht van KOZP wederom geschonden. Dit keer niet door een daadwerkelijke wegblokkade, maar door de angst voor een wegblokkade bij de politie.’ Volgens KOZP krijgen ‘extreme voorstanders van zwarte piet hiermee hun zin’ en ‘slaat de politie een flater’ omdat het niet in staat is de rechten van vreedzame demonstranten te waarborgen.’

De afgelopen dagen zijn demonstraties van voor- en tegenstanders aangekondigd in onder meer Dokkum, Eindhoven, Apeldoorn, Weesp, Maassluis en Rotterdam. Op een aantal plekken is onenigheid over de exacte plaatsen waar mag worden gedemonstreerd.

Voetbalsupporters

In Nijmegen heeft KOZP de acties afgeblazen ‘vanwege het grote aantal bedreigingen’. Supporters van voetbalclub NEC hadden aangekondigd de protesten ‘niet te zullen tolereren’. Burgemeester Bruls zei de veiligheid van de tegenstanders van Zwarte Piet niet te kunnen garanderen. In Groningen wordt extra politie ingezet, omdat voetbalsupporters ook daar hebben gedreigd demonstraties te verstoren.

In Den Haag willen tegenstanders op een andere locatie demonstreren dan op het toegewezen vak op het Stadhoudersplantsoen, vlakbij het Gemeentemuseum. Die plek ligt vrij aan het begin van de route van de intocht van Scheveningen naar de binnenstad van Den Haag, maar de demonstranten willen in het centrum hun geluid laten horen. Eerder liet burgemeester Krikke weten dat op het Plein voor de Tweede Kamer niet mag worden gedemonstreerd. Dat is het eindpunt van de intocht met veel terrassen, horeca, winkelend publiek en smalle aanrijdroutes voor hulpdiensten.