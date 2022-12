Kia maakt geen bokkesprongen op het gebied van e-auto’s, en dat pakt goed uit

Kia Niro EV

Op het kleitablet waarin de tien geboden van de automarketing staan gebeiteld, staat bij punt één: het nieuwe model is altijd groter dan het vorige. Al is het maar een centimetertje, groter moet het zijn.

Bij elektrische auto’s vertaalt deze oerwet zich naar de capaciteit (en dus de omvang) van de accu, die in de loop der jaren flink is toegenomen. Zo had de eerste versie van de Nissan Leaf (2010) een accu van 24 kilowattuur; de huidige telt maximaal 62 kWh. Maar de Kia Niro EV had eerst 64 kWh en heeft nu 64,8 kWh. Het is meer, maar wel heel weinig meer.

Zijn we aanbeland bij de ideale accugrootte? Daar valt iets voor te zeggen. We verklaarden in deze rubriek al eerder dat 64 kilowattuur de ideale omvang voor een autoaccu is: groot genoeg voor een onbezorgde actieradius en klein genoeg om het gewicht en de prijs enigszins acceptabel te houden.

Opvallend genoeg is de jongste versie van de Niro op een ander gebied gekrompen: het gewicht is lager dan de voorganger. Hierdoor is de actieradius toegenomen, op papier. Volgens de officiële statistiek komt de Niro EV 460 kilometer ver, 5 meer dan zijn voorganger. Vooruitgang dus, al is het maar een centimetertje. In de praktijk komt de Niro zo’n 350 kilometer (bij de huidige lage temperaturen, bij warmer weer reikt-ie verder) en dat is voor de meeste automobilisten ruim voldoende.

Ook verrassend: het maximale tempo aan de snellader ging omlaag en bedraagt 80 kilowatt. Dat is vergeleken met veel andere moderne e-auto’s weinig. De meeste beginnen bij een vermogen van 100 kilowatt, en Kia heeft zelf ook e-auto’s die flink boven de 200 komen. Sneller is hier wel degelijk beter, want hoe meer vermogen een accu kan absorberen, hoe eerder er voldoende kilometers zijn bijgeladen om op de plek van bestemming te komen.

Kia zelf zegt dat de piek weliswaar lager ligt, maar dat de accu van de Niro nu langer op dat hoge vermogen kan laden, waardoor je uiteindelijk sneller van de kabel bevrijd bent. De laadcurves die Fastned bijhoudt onderschrijven dit min of meer, al zijn ze verre van vlak en neemt het vermogen af als de accu meer dan 40 procent gevuld is. In onze kleine testpraktijk, bleek dat een kwartiertje snelladen genoeg is voor een kilometer of 80 extra. Dat is oké.

Het motorvermogen is met 150 kilowatt onveranderd riant, maar niet krankjorum. Wel weer opmerkelijk: de trekkracht is een stuk lager dan die van de vorige. Dat is vermoedelijk gebeurd om doorslippen van de wielen te verminderen. De huidige trekkracht is trouwens meer dan riant.

Met welgemeende excuses voor de getallenstroom, maar de eerste conclusie is dat de Kia Niro niet de grote sprong voorwaarts heeft gemaakt als zijn broer, de EV6. Kia borduurt voort op een succes en heeft er kennelijk voor gekozen daarbij geen e-bokkesprongen te maken. Dat is verstandig, omdat de doelgroep (en de meeste Nederlandse automobilisten, denken we) niet zit te wachten op spektakel. Die wil gewoon betrouwbaar en gerieflijk van huis naar werk naar klant. Het laat misschien ook wel zien dat de markt voor elektrische auto’s volwassen aan het worden is.

Binnen vinden we wel veel vernieuwing en herkennen we het een en ander van de geweldige EV6. Het dashboard, het stuur, de (stem)bediening; allemaal lijkt het op de EV6 en is het uitstekend. In de duurste variant zit standaard een redelijke Harman Kardon-geluidsinstallatie en een raamprojector.

Vervelend is dat de volumeknop soms als thermostaat fungeert en op andere momenten net weer andersom. Komt doordat het bijbehorende knoppenschermpje twee functies kent: een voor het klimaat- en een voor het mediasysteem. De functionaliteit kan dus veranderen (al kan de bestuurder ook één voorkeur vastleggen) en dat leidt soms tot onbedoelde volume- of temperatuurwisselingen.

De duurste versie kan via een adapter 230 volt leveren om de laptop op te laden of een lampje te laten branden in de tent tijdens het kamperen.

Minpuntje: de ‘laadvloer’ (de kofferbak dus, autofabrikanten schrijven altijd een maatje groter dan de werkelijkheid, punt 2 van de Tien Geboden) heeft een drempeltje. Met dit accubocheltje valt te leven, maar bij transport van grote planken liggen die dus te wippen.

Je zou denken dat Kia zijn marketingafdeling met een onmogelijke taak heeft opgezadeld: verkoop een nieuw model dat getalsmatig vaak minder is dan zijn voorganger. Terwijl tijdens dagelijks gebruik de Niro EV echt beter is. Alles iets minder en toch een betere auto, terwijl de vorige al zo goed was. Dat is knap.

Draadloos laden. Niemand kijkt meer op van de mogelijkheid om de mobiele telefoon draadloos op te laden. Maar de uitvoering is niet altijd even goed: soms verdwijnt de smartphone in een diepe spelonk, of is ze lastig terug te vinden op de tast. Kia doet het goed: de draadloze lader werkt snel en de telefoon laat zich makkelijk oppakken.

Een aantal basisfuncties zitten verwerkt in een virtueel kantelschermpje, dat Kia ‘multimodebediening’ noemt: in het ene scherm zitten ‘knoppen’ voor navigatie, radio en andere media. Klik erop en knoppen voor verwarming en airco verschijnen. Als een van beide ‘zijden’ de voorkeur heeft, dan kan de bestuurder deze vastzetten door het scherm even ‘ingedrukt’ te houden. Na het wisselen, klapt dan vanzelf de voorkeurszijde weer naar boven.

Onder de motorkap (die geen motorkap is, want een motor zit er niet onder) is een kleine opbergruimte. Deze biedt plaats aan een laptop of de laadkabels. Dat laatste is handig, omdat het laadpunt (minder handig) in de voorbumper zit.

Hoedenplank. Je gebruikt hem niet voor hoeden en van een plank is ook al een tijdje geen sprake meer. De hoedenplank van de Niro maakt het in innovatief opzicht extra bont: ze is flexibel en kan worden opgevouwen als een klaptentje van de Decathlon. Dat is handig, want als de hoedenplank ongewenst is, berg je hem makkelijk onder de vloer in de kofferbak.

Gereden Kia Niro EV ExecutiveLine

Prijs: 50.190 euro. Vanaf 43.795

Motor: 150kW (204 pk)

Accu: 64,8 kWh

Actieradius: 460km (wltp), 350 (praktijk)

Gewicht: 1.657 kg

Afmetingen: 4.420 x 1.825 x 1.570mm