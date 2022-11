Khadija Arib vertrekt na 24 jaar teleurgesteld uit de Kamer, zonder afscheid

Khadija Arib in februari als PvdA-Kamerlid in overleg met GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Geen bloemen, geen afscheidsbrief, geen toespraak van huidig Kamervoorzitter Vera Bergkamp, geen receptie. Alle normale plichtplegingen worden overgeslagen nu PvdA-politica Arib dinsdagmiddag na bijna een kwart eeuw de Kamer verlaat. Afgelopen week trok ze voor het laatst stilletjes de deur van haar werkkamer achter zich dicht.

Aan een van de meest gevierde carrières op het Binnenhof kwam een maand geleden al abrupt een eind, toen Arib mededeelde dat zij het onderzoek naar haar functioneren als Kamervoorzitter (2016-2021) niet zal afwachten en dat ze haar zetel opgaf.

Anonieme klachten

Directe aanleiding voor het vertrek is dat het het dagelijks bestuur van de Kamer (het presidium) eind september na advies van de landsadvocaat besloot dat er een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd werd naar de wijze waarop Arib als Kamervoorzitter was omgegaan met personeel. In twee anonieme brieven zou melding zijn gemaakt van ‘machtsmisbruik’ en een ‘schrikbewind’ door Arib. Ze zou ook hebben gezorgd voor een ‘een sociaal onveilige werkomgeving’.

Wat Arib precies heeft misdaan, mag ze niet weten. Ze mag de inhoud van de anonieme klachtenbrieven niet zien en het presidium onder leiding Kamervoorzitter Bergkamp heeft geen wederhoor gepleegd om de klachten aan haar voor te leggen en haar versie van het verhaal te horen. Toen Bergkamp eind september Arib uitnodigde voor een gesprek over de klachten, had het presidium namelijk al besloten over te gaan tot een onderzoek.

In haar verklaring toonde Arib zich vorige maand diep gekrenkt over de gang van zaken. Zij beschouwt het onderzoek als een ‘dolk in de rug’ van Bergkamp en als ‘politieke afrekening’ van de ambtelijke top, met wie ze eerder in de clinch lag over een reorganisatie. De ambtelijke top zou volgens Arib een lastercampagne tegen haar zijn begonnen, nadat zij een nieuwe leidinggevende functie had gekregen als voorzitter van parlementaire enquêtecommissie naar het coronabeleid. ‘De ambtelijke top heeft er alles aan gedaan om klachten te verzamelen’, aldus Arib.

Kritiek op het onderzoek

Onderzoeksbureau Hoffmann verwacht over ‘enkele maanden’ aan het presidium te rapporteren of ‘hetgeen er in de anonieme brieven wordt gesteld ook feitelijk heeft plaatsgevonden’.

Inmiddels hebben tenminste vijf Kamerleden om opheldering gevraagd aan Bergkamp en het presidium over de wijze waarop er is besloten tot het onderzoek. ‘Wij willen u om heldere uitleg vragen over wat er is gebeurd, in het belang van het aanzien van de Tweede Kamer’, zo schreven het onafhankelijke Kamerlid Pieter Omtzigt, Renske Leijten en Lilian Marijnissen (beiden SP), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren), Caroline van der Plas (BBB) en Nicki Pouw-Verweij (JA21) begin oktober. Ze noemen de kwestie ‘van groot belang voor het vertrouwen in onze democratie en onze instituties’.

Dinsdagmiddag vanaf 17.30 uur zal Bergkamp een deel van de vragen beantwoorden tijdens een speciaal commissiedebat over de werkwijze van de Kamer. Daar zullen ook de brieven van drie hoogleraren die het onderzoek naar Arib kraken worden besproken. Het gaat om hoogleraar staatsrecht Paul Bovend’Eert (Radboud Universiteit Nijmegen), hoogleraar integriteit Rob van Eijbergen (VU Amsterdam) en hoogleraar forensische accountancy Marcel Pheijffer (Universiteit Leiden en Nyenrode Business Universiteit).

De hoogleraren uiten forse kritiek op de gang van zaken die tot het vertrek van Arib heeft geleid. Ze hebben onder meer moeite met het feit dat de ambtelijke top zelf slachtoffer zegt te zijn geweest van Arib, maar dat de top tegelijkertijd ook de opdrachtgever van het onderzoek naar Arib wil zijn. Ook wekt het de verbazing dat het handelen van de Kamervoorzitter, de griffier en het presidium geen onderdeel uitmaken van het onderzoek. Daarnaast hebben zij vraagtekens bij de gunning van de opdracht aan Hoffmann.

Arib wil voorlopig niks meer zeggen over de kwestie, laat ze weten. ‘Ik heb op 1 oktober een verklaring gegeven over de redenen van mijn vertrek en daar heb ik niets aan toe te voegen.’ Wel verwacht ze later deze week een formele e-mail naar de Kamer te sturen waarin ze haar vertrek bekend maakt.