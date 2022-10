Khadija Arib vertrekt als Kamerlid na ‘aanvallen op waardigheid’

Khadija Arib stapt in een lift in de Tweede Kamer. Beeld ANP

‘Ik ben veel gewend, maar de (anonieme) dolkstoten van de laatste dagen hebben ertoe geleid dat ik niet langer wens aan te blijven als Kamerlid’, schrijft Arib. ‘Ik ben bereid veel te verdragen, maar ieder mens heeft zijn grens. Het betreft hier aanvallen op mijn waardigheid.’

Afgelopen woensdag lekte uit dat het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, een extern onderzoek naar Arib instelt op advies van de landsadvocaat. Het presidium heeft in de zomer meldingen van ‘machtsmisbruik’ en ‘een schrikbewind’ binnengekregen over Arib gedurende haar jaren als voorzitter (2016-2021) jegens personeelsleden van de Tweede Kamer.

Het nieuws over het onderzoek lekte uit voordat Bergkamp het zelf aan Arib had kunnen vertellen. Mede daardoor reageerde Arib woedend. Ze ontkent de aantijgingen en weigert aan het onderzoek mee te werken.

In haar bericht op Twitter hekelt Arib de gang van zaken. ‘Het presidium heeft buiten het zicht van de Kamer de landsadvocaat de opdracht gegeven een zittend Kamerlid te controleren. Dit is niet alleen staatsrechtelijk onjuist, maar het is ook een dubieuze manier om met gekozen volksvertegenwoordigers om te gaan.’

Mijn besluit waarom ik geen kamerlid meer wil zijn. pic.twitter.com/btLnlNRaY3 — Khadija Arib (@khadijaArib) 1 oktober 2022

Prominente Kamerleden vrezen dat het aanzien van de Kamer wordt geschaad door de gang van zaken en willen dat de huidige voorzitter, Vera Bergkamp, uiterlijk maandag opheldering geeft, zo werd eerder vandaag bekend.

Arib bedankt de Kamerleden die het presidium in een brief om opheldering hebben gevraagd. ‘Tegelijkertijd valt het me zwaar dat mijn fractiegenoten ontbreken onder de brief. Dat laatste heeft bijgedragen aan mijn besluit.’ Arib is namens de Partij van de Arbeid lid van de Tweede Kamer.

Die partij zegt te zijn overvallen door het besluit van Arib. Fractievoorzitter Attje Kuiken was er niet vooraf van op de hoogte gesteld, zegt diens woordvoerder tegenover het ANP. De partij zou volgens de woordvoerder tevergeefs hebben geprobeerd om contact met haar te zoeken en het gesprek aan te gaan. Wat de PvdA betreft had het opstappen van Arib ‘niet gehoeven’.