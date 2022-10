Khadija Arib laat het Binnenhof na 24 jaar verbouwereerd achter

Khadija Arib in 2021, op een van haar laatste dagen als voorzitter van de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh

In haar afscheidsverklaring toonde Arib zich zaterdagavond diep gekrenkt door de gang van zaken in de afgelopen week. Woensdag besloot het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer, een onderzoek in te stellen naar haar omgang met het Kamerpersoneel in de jaren dat ze Kamer voorzat, tussen 2016 en 2021.

Afgelopen zomer bereikten de huidige voorzitter, Vera Bergkamp, klachten over intimiderend gedrag en machtsmisbruik door Arib op de werkvloer. Bergkamp won advies in van de Landsadvocaat, die stelde dat verder onderzoek noodzakelijk was. Het presidium nam dat besluit woensdag over en wilde Arib daarover donderdagochtend informeren. Voordat het zover was, lekte het besluit echter uit via NRC.

Arib sprak meteen van een politieke afrekening en van een ‘dolkstoot in haar rug'. Ze kondigde aan niet mee te werken aan wat voor onderzoek dan ook. Haar oordeel is in de dagen daarna niet milder geworden. ‘Als volksvertegenwoordiger heb ik in de afgelopen 24 jaar veel meegemaakt, maar nog nooit zoveel als in de afgelopen 48 uur. Ik ben veel gewend, maar de (anonieme) dolkstoten van de laatste dagen, hebben ertoe geleid dat ik niet langer wens aan te blijven als Kamerlid. Ik ben bereid veel te verdragen, maar ieder mens heeft zijn grens. Het betreft hier aanvallen op mijn waardigheid.’

Mijn besluit waarom ik geen kamerlid meer wil zijn. pic.twitter.com/btLnlNRaY3 — Khadija Arib (@khadijaArib) 1 oktober 2022

Icoon van de integratie

Daarmee komt een einde aan een van de meest gevierde carrières op het Binnenhof. Zeker sinds haar verkiezing tot voorzitter in 2016 gold Arib alom als een icoon van de integratie en de vrouwenemancipatie. Arib (1960) kwam op haar vijftiende vanuit Marokko naar Nederland in het kader van de gezinshereniging. Ze maakte zich het Nederlands razendsnel eigen, studeerde aan de hogeschool en aan de universiteit, schreef twee boeken over emancipatie en de onderdrukte positie van moslimvrouwen, richtte de Marokkaanse vrouwenvereniging op en ze zat in 1989 enkele dagen in een Marokkaanse politiecel omdat ze zich publiekelijk inzette voor de positie van vrouwen daar.

In de Tweede Kamer is ze, samen met Geert Wilders en Kees van der Staaij, een van de laatste Kamerleden van de lichting van 1998. In 2012 deed ze een eerste gooi naar het Kamervoorzitterschap maar verloor toen nog van VVD’er Anouchka van Miltenburg. Toen die jammerlijk mislukte, greep Arib in 2016 alsnog haar kans. Ze won van VVD’er Ton Elias maar tot in diens partij werd Aribs uitverkiezing gevierd als een markant moment voor de integratie van de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap.

Evenals haar partijgenoot Ahmed Aboutaleb werd Arib sindsdien talloze malen in debatten door premier Mark Rutte ten voorbeeld gesteld aan ‘Mohammed en Fatima’, een levend bewijs dat het loont om de moed niet op te geven: verschrikkelijk dat ze vaker moeten solliciteren dan Jan en Mieke, maar ‘ze leven in een land waar je ook burgemeester van Rotterdam kunt worden, Of voorzitter van de Tweede Kamer.’

Gevierd voorzitter

Arib groeide uit tot een gevierde voorzitter en raakte verknocht aan de functie. In 2021 stelde ze zich na lang wikken en wegen herverkiesbaar voor de PvdA, uitdrukkelijk met het doel om nog een keer Kamervoorzitter te worden. Met ruim 52 duizend voorkeurstemmen slaagde ze glansrijk als stemmenkanon, maar bij de voorzittersverkiezing ging het mis: de regeringspartijen gaven de voorkeur aan Bergkamp. Arib droop zwaar teleurgesteld af.

Het was een duidelijk signaal dat Arib intern inmiddels minder populair was dan buiten de Kamer. Vooral bij VVD, D66 en CDA ontstond gedurende de coronacrisis grote onvrede over haar voorzitterschap. Dat ging onder meer over haar harde eis dat Kamerleden gedurende de coronacrisis naar Den Haag moesten komen om het quorum te halen, het minimaal aantal Kamerleden dat nodig is voor een rechtsgeldig debat. Alle oproepen om de reisbewegingen te beperken en tijdelijk in te stemmen met een digitaal quorum, zoals de Eerste Kamer dat had, werden door Arib gesmoord.

In de zomer van 2020 maakte Arib in coalitiekringen een zeer slechte beurt toen ze PVV-leider Wilders toestond een onverwachte hoofdelijke stemming te organiseren over de salarissen in de zorg, terwijl hij wist dat veel Kamerleden afwezig waren en er eigenlijk was afgesproken om zulke stemmingen vooraf aan te kondigen. Daarop verlieten Kamerleden van de coalitiepartijen de zaal, waardoor de stemming niet kon doorgaan – het quorum werd niet gehaald. Het gevolg was echter dat de oppositie nog wekenlang smaalde over de regeringspartijen die ‘in gestrekte draf’ het parlement waren ontvlucht. In coalitiekringen bleef de woede nog wekenlang hangen.

Klachten van de werkvloer

Voor Arib leidden die grieven het einde van haar voorzitterschap in. Haar Kamerlidmaatschap eindigt nu door andere klachten - die van haar personeelsleden. Ook als gewoon Kamerlid werd ze al achtervolgd door de reputatie dat ze niet bepaald lichtzinnig omging met haar medewerkers. De ondernemingsraad van de medewerkers van de PvdA-fractie trok daarover in 2014 officieel aan de bel.

Onder haar voorzitterschap hielden die verhalen aan - enkele prominente medewerkers vertrokken voortijdig - en enkele keren haalden (anonieme) klachten ook de media. De ondernemingsraad van de Kamer liet afgelopen week weten dat gedurende haar jaren als voorzitter meer dan tien klachten zijn binnengekomen van mensen die ‘moeite hadden met haar gedrag’ op de werkvloer. Ze zou mensen ‘onfatsoenlijk’ te woord hebben gestaan en ‘ontzettend hebben afgerekend’ als zij fouten maakten.

Afgelopen zomer ontving het presidium nieuwe, gedetailleerde meldingen van ‘machtsmisbruik’ en ‘een schrikbewind’. Die klachten waren weliswaar gedateerd, maar de klagers wilden voorkomen dat ambtelijke medewerkers van de Kamer opnieuw met Arib zouden moeten werken nu zij was aangewezen als de beoogde voorzitter van de parlementaire commissie die het coronabeleid gaat onderzoeken.

Groot ongemak

Het besluit van het presidium om nader onderzoek te gaan doen naar de klachten, leidde meteen tot groot ongemak in de Kamer, ook omdat Bergkamp er niet in slaagde Arib daarover te informeren voordat het in de krant stond. Zaterdag vroegen de prominente Kamerleden Lilian Marijnissen, Renske Leijten (SP), Esther Ouwehand (PvdD) Caroline van der Plas (BBB) en Pieter Omtzigt (fractie Omtzigt) in een brief aan Bergkamp om opheldering over de gang van zaken. De vijf vroegen de voorzitter maandag uiterlijk om 13.00 uur aan de rest van de Kamer uit te leggen hoe het onderzoek tot stand is gekomen en waarom het presidium het zo heeft aangepakt. ‘Dat is van groot belang voor het vertrouwen in onze democratie en onze instituties.’

Voor Arib was die steunbetuiging onvoldoende om haar te overtuigen dat ze nog langer door zou kunnen in de Kamer. ‘Het presidium heeft grote schade toegebracht aan mij als persoon, aan mijn functie als Kamerlid en als voorzitter van de tijdelijke commissie corona, schreef ze zaterdagavond. ‘Maar ook aan de Tweede Kamer en aan het democratische proces. Het presidium heeft geen staatsrechtelijke bevoegdheid tot het instellen van onderzoeken naar collega-Kamerleden. Door dit wel te doen (en de manier waarop) heeft het presidium zich schuldig gemaakt aan machtsmisbruik en het middel van onderzoek gepolitiseerd.’

Stilte in de PvdA

Onder die omstandigheden (‘ik voel me niet langer vrij en veilig’) wil Arib haar werk als Kamerlid niet langer doen. Saillant detail: het was Arib ook niet ontgaan dat onder de brief van Marijnissen, Ouwehand en de andere bezorgde Kamerleden zaterdag geen handtekeningen stonden van PvdA’ers. ‘Het valt me zwaar dat mijn fractiegenoten ontbreken onder deze brief. Dat laatste heeft bijgedragen aan mijn besluit.’

PvdA-fractieleider Attje Kuiken op haar beurt zegt dat de fractie de afgelopen dagen vergeefs contact zocht met Arib. Het ontbreken van haar handtekening onder de brief aan Bergkamp is volgens Kuiken geen uiting van gebrek aan vertrouwen in Arib, maar slechts een kwestie van terughoudendheid. De PvdA vond het ‘sterker en zuiverder’ als andere fracties de vragen zouden stellen, omdat bij het onderzoek niet alleen Arib is betrokken maar ook het PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Hij is lid van het presidium en stemde in die hoedanigheid dus in met de gang van zaken.

Wat Aribs vertrek nu betekent voor het onderzoek, is niet bekend. Vera Bergkamp heeft nog niet gereageerd op Aribs besluit.