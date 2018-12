Kevin Spacey reageert na ruim een jaar met House of Cards-video op aanklacht van aanranding

Kevin Spacey in 2014 bij de première van het tweede seizoen van House of Cards. Beeld REUTERS

In het drie minuten durende filmpje doet de in ongenade geraakte acteur een beroep op het publiek om hem niet direct af te vallen en niet alles te geloven. ‘Ik ga zeker niet de prijs betalen voor de dingen die ik niet gedaan heb’, aldus de acteur, sprekend als zijn personage Frank Underwood, een Amerikaanse politicus die in de serie over lijken gaat om hogerop te komen.

Spacey kan worden veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf als hij schuldig wordt bevonden. Ook wordt hij dan geregistreerd als crimineel die zich schuldig heeft gemaakt aan een seksdelict. Het is slechts een van de beschuldigingen van seksueel geweld en wangedrag tegen Spacey die het afgelopen jaar naar buiten kwamen.

Eind vorig jaar raakte de acteur voor het eerst in opspraak nadat een acteur zei dat hij door Spacey was aangerand toen hij veertien jaar was. Nadat hij door andere mannen van hetzelfde werd beschuldigd, besloot Netflix de samenwerking met Spacey te beëindigen. Frank Underwood verdween vervolgens uit House of Cards.

Netflix besloot hiertoe kort nadat nieuwspresentator Heather Unruh op een persconferentie Spacey ervan had beschuldigd haar zoon te hebben aangerand in een bar in Nantucket. Op maandag werd bekend dat de acteur in deze twee jaar oude zaak op 7 januari door justitie zal worden aangeklaagd.

Vergrepen

Volgens Unruh zou de acteur haar zoon dronken hebben gevoerd nadat hij met zijn werk in de bar klaar was. Daarna zou Spacey hem onder andere bij zijn geslachtsdelen hebben vastgepakt. Hierop zou een klant hebben ingegrepen. Hij zei tegen de 18-jarige jongen weg te rennen, wat hij ook deed

In de video haalt Spacey, die schijnbaar vanuit de keuken van Frank Underwood de kijkers toespreekt, impliciet uit naar Netflix voor onder andere het beëindigen van zijn rol in House of Cards. ‘Oh, zeker, zij mogen dan geprobeerd hebben om een wig te drijven tussen ons, maar wat wij hadden was veel te sterk. Wij hebben alles met elkaar gedeeld, jij en ik', spreekt Underwood de kijker toe - zoals hij in de serie ook regelmatig toe.

‘Ik heb jullie mijn donkerste geheimen verteld. Ik heb jullie laten zien waartoe mensen in staat zijn. Ik heb jullie gechoqueerd met mijn eerlijkheid. Maar bovenal heb ik jullie laten denken. En jullie hebben mij vertrouwd, terwijl jullie wisten dat jullie dat niet moesten doen. Wij zijn dus nog niet klaar met elkaar, wat iedereen ook zegt. Trouwens, ik weet wat jullie willen: jullie willen mij terug hebben.’

Een lachende Spacey nadat hij in 2015 een Golden Globes heeft gewonnen als beste acteur voor zijn rol als Frank Underwood in House of Cards. Beeld EPA