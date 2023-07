Kevin Spacey in Londen vrijgesproken van alle aanklachten van seksueel wangedrag

Kevin Spacey werd woensdag in Londen vrijgesproken van een reeks beschuldigingen van aanrandingen. Beeld Chris J Ratcliffe / Getty

De aanrandingen waarvan hij werd beschuldigd, zouden hebben plaatsgevonden tussen 2001 en 2008, in een Londense wijk waar het Old Vic Theatre is gevestigd. Daar was Spacey destijds artistiek directeur. Een ander incident speelde zich af in het Engelse graafschap Gloucestershire in 2013. De betrokken mannen zijn inmiddels tussen de 30 en 40 jaar oud.

Volgens een van de aanklagers zou Spacey hem ‘als een cobra’ bij zijn kruis hebben gegrepen. Spacey noemde die beschuldiging in de rechtbank ‘waanzin’. De handelingen met twee andere mannen waren volgens de acteur met ‘wederzijdse instemming’. Over de vierde beschuldiging zei hij dat hij de man in kwestie ‘onhandig’ had benaderd, maar meer niet.

‘Absolute onzin’

Kevin Spacey, bekend van de films The Usual Suspects, American Beauty en de Netflix-serie House of Cards, heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Hij noemde ze ‘absolute onzin’ en een ‘dolk in de rug’. Volgens de acteur was een van de vermeende slachtoffers uit op ‘geld, geld en dan geld’.

In de Verenigde Staten loopt nog een rechtszaak tegen Spacey, aangespannen door een inmiddels volwassen acteur die pas 14 jaar oud was tijdens de mishandelingen en aanrandingen waarvan hij Spacey beschuldigt. Een aantal andere rechtszaken in de VS is geseponeerd.

De beschuldigingen hebben grote gevolgen gehad voor de carrière van Spacey. Hij werd lange tijd voor geen enkele rol meer gevraagd. In 2017 werd hij uit de film All the Money in the World geknipt en vervangen door Christopher Plummer. De film was al helemaal opgenomen. Sinds vorig jaar heeft hij weer in enkele films gespeeld.