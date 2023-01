Kevin McCarthy verder in het nauw: na zes stemrondes nog steeds geen nieuwe voorzitter in het Huis

Kevin McCarthy keert terug naar zijn kantoor na de zesde gefaalde stemronde. Beeld Getty Images via AFP

Weer een afgang: het is Republikein Kevin McCarthy ook woensdag niet gelukt om voorzitter te worden van het Huis van Afgevaardigden. In drie stemrondes behaalde de Republikein niet de stemmen die hij nodig heeft. Zo’n 20 uiterst rechtse partijgenoten weigeren hem te steunen. De situatie lijkt steeds uitzichtlozer.

De Republikeinse Partij wordt al jaren geteisterd door een richtingenstrijd die zich deze week in het Capitool manifesteert. De uiterst rechtse flank heeft het niet op met McCarthy, die als te gematigd wordt gezien.

Woensdagavond hoopte hij, na urenlang overleg, aan Republikeinse steun te winnen, maar dat mislukte. Het Huis stelde een nieuwe stemming uit naar donderdag. ‘Nog een stemming vanavond zal het verschil niet maken’, gaf McCarthy woensdagavond laat toe, ‘een latere stemming wel.’ Donderdagmiddag begint het hele gebeuren weer opnieuw.

Na twee gefaalde dagen en zes verloren stemmingen geeft McCarthy de race nog altijd niet op. In de hoop beweging te forceren hebben de Republikeinen een speciaal onderhandelingsteam samengesteld. Met nieuwe beloftes zou McCarthy toch nog wat rode harten kunnen winnen. ‘Als iemand bereid is in beweging te komen, weet ik nog niet wie’, zei Congreslid Chip Roy, een van de dwarsliggers, tegen The Washington Post. ‘Eerst even zitten, praten en zien waar we op uitkomen’.

Rechts wil cultuuroorlogen

Hoewel McCarthy zelf een conservatieve Republikein is, willen de twintig dwarsliggers liever een speaker die nog harder optreedt tegen de Democraten. Ze zijn dol op vurige cultuuroorlogen en keiharde aanvallen op linkse politici. Dat McCarthy een bondgenoot is van Trump en zijn verkiezingsleugen heeft verdedigd, is niet genoeg.

Een van de belangrijkste taken van een speaker is om campagnegeld binnen te slepen. Veel leden van de Freedom Caucus, de rebellerende fractie, vrezen dat McCarthy liever gematigde Republikeinen zal steunen in voorrondes. Wellicht dat daar nog onderhandelingsruimte ligt. Volgens verschillende dwarsliggers zou McCarthy nog niet genoeg zijn best hebben gedaan om overeenstemming te bereiken, onder meer een-op-een gesprekken te voeren. Zelfs meent de kandidaat dat hij juist al teveel heeft toegegeven.

De vraag is: wie bindt er als eerste in? De kans dat McCarthy zich donderdag terugtrekt als kandidaat-voorzitter, ten faveure van een ander Congreslid, is niet heel groot. Er zijn nog altijd 200 Republikeinen die de afgelopen twee dagen wel hebben gesteund.

Trekt McCarthy zich nu terug, dan wordt dat binnen de partij als grote overwinning gezien van de radicaal-rechtse flank. De meeste Republikeinen zijn woest op hun recalcitrante houding en gunnen hen helemaal geen succes.

Toch zouden er in de wandelgangen van het Capitool steeds meer onrustige Republikeinen rondlopen die zichzelf binnenkort misschien wel geroepen voelen om een gooi te doen naar het voorzitterschap. De vraag is of zij het niet nog stukken moeilijker zullen krijgen dan Kevin McCarthy.