Keuzehulp biedt e-rijder inzicht in woud van thuislaadpalen

Een woning in Garyp heeft een laadpaal-combo met zonnepanelen en een elektrische auto op het gras in de tuin die aan het opladen is. Beeld Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen

Maar niet elke e-automobilist die die eigen paal kan plaatsen, doet dat ook, omdat de kosten hoog zijn (twee- tot vierduizend euro). Ook is de markt ondoorzichtig, aldus Milieu Centraal. Het is voor consumenten lastig in te schatten of ze de aanschafkosten er weer uit halen. Milieu Centraal heeft daarom een onlinevergelijker gemaakt die bezitters van een e-auto helpt bij het kiezen van de beste paal. Ook laat de vergelijker de installatiekosten zien en brengt ze gebruikers in contact met installateurs.

Hoewel het hulpmiddel deelnemers vraagt naar het bezit van zonnepanelen, worden eventuele kostenbesparingen van deze ‘gratis stroom’ niet meegenomen in de uiteindelijke berekening. ‘We kijken vooral of laadpalen de mogelijkheid hebben om te worden gekoppeld aan zonnepanelen,’zegt Mariken Stolk, expert duurzame mobiliteit bij Milieu Centraal. Het is volgens Stolk lastig eventuele kostenbesparingen mee te nemen, omdat dit deels afhankelijk is van het moment waarop vooral geladen wordt. ‘Zonnepanelen leveren vooral overdag stroom, maar dan moet de e-auto dan wel aan de lader hangen om te kunnen profiteren.’ Omdat niet duidelijk is wanneer gebruikers hun auto vooral met eigen elektriciteit opladen, is het lastig om besparingen te berekenen, aldus Stolk.

Onafhankelijk

‘Onze vergelijker helpt bij het maken van lastige technische keuzen voor een eigen laadpunt’, zegt Stolk. Ze is onafhankelijk, aldus Milieu Centraal, de bezoeker wordt verwezen naar een overzicht via de site Laadpaaltop10 waar producten staan die voldoen aan de gewenste eigenschappen. De uitbater van Laadpaaltop10 krijgt een vergoeding als een consument overgaat tot aanschaf.

Naast lagere laadkosten biedt een privépaal meer voordelen, zoals de zekerheid dat er altijd een laadpunt beschikbaar is. Ook helpt thuisladen bij het verminderen van de druk op openbare voorzieningen om e-auto’s op te laden.

Bij gebruik van openbare palen is het voor automobilisten vaak lastig te achterhalen wat ze kwijt zijn voor een laadsessie. Sinds 1 juli zijn aanbieders verplicht de prijs van elektrisch laden vooraf duidelijk te maken via hun website of app. De Autoriteit Consument & Markt houdt hierop toezicht en stelt dat veel aanbieders het afgelopen jaar hun leven hebben gebeterd en dat consumenten nu een beter inzicht hebben in de laadprijzen.

Nederland heeft de hoogste laadpaaldichtheid in Europa. Hier staat ongeveer 1 laadpaal per 2 kilometer weg, meldde de Europese koepel van autofabrikanten Acea enkele dagen geleden. Hekkensluiters zijn Litouwen, Griekenland, Polen, Letland en Roemenië met gemiddeld nog geen laadpaal per honderd kilometer weg.