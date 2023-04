Keuringsachterstand UWV ruim tien keer groter dan vijf jaar terug (net als de dwangsommen)

Het kantoor van UWV in Rotterdam. Beeld ANP / Peter Hilz

Dit blijkt uit het jaarverslag van de uitkeringsinstantie. Eind vorig jaar wachtten 18 duizend personen langer op Wajong- of WIA-beoordeling dan de voorgeschreven acht weken, ruim tien keer zoveel als in 2017. De Wajong is voor personen die als minderjarige arbeidsongeschikt raken, de WIA voor wie later (gedeeltelijk) uitvalt. Aanvragers wachten vooral op een WIA-keuring. Vorig jaar waren dit 17 duizend personen, 5 duizend meer dan in 2021. In totaal ontvangen 240 duizend Nederlanders een WIA-uitkering.

In de laatste maanden van 2022 zou de achterstand wel al zijn gestabiliseerd, zegt een woordvoerder van het UWV. ‘We werken samen met de minister hard aan maatregelen om de achterstanden terug te dringen.’

Er werken nog maar 525 verzekeringsartsen bij het UWV, tegenover 700 in 2017. Vorig jaar voerden de artsen 124 duizend sociaal-medische beoordelingen uit. Dat waren er vijf jaar eerder nog 192 duizend.

Door de vertraging keert het UWV steeds meer voorschotten uit, vorig jaar aan de helft van de nieuwe WIA-ontvangers. Sinds 2021 hoeven ontvangers hun voorschot niet meer terug te betalen als het UWV de uitkering later alsnog weigert.

Ondanks het voorschot hebben personen die lang wachten recht op een dwangsom, vanwege de onzekerheid op de lange termijn. Vorig jaar betaalde het UWV 11 miljoen euro aan dwangsommen, waarvan 10,6 miljoen voor WIA-uitkeringen. In 2017 was dit in totaal nog geen miljoen.