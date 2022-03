Keukenhof weer open zonder restricties: ‘De wereld staat in brand, maar hier kun je tot rust komen’

Het bekijken van de miljoenen bloemen kan een uitputtingsslag zijn. Beeld Elisa Maenhout

De echte wereld is ver weg als je over de slingerende paadjes van de Keukenhof struint, langs zachtgroene grasperken waarop blauwe krokussen, gele narcissen en rode tulpen uitbundig bloeien. De Japanse kers strooit haar roze bloesems in het rond, op de molen wappert een Nederlandse vlag tegen een strakblauwe voorjaarslucht. Hier woont Nijntje met haar hondje Snuffie in een schattig huisje, annex souvenirshop; hier is geen plaats voor kwaadaardige virussen of een oorlog in Oekraïne.

‘Sommigen dingen zijn tijdloos’, zegt directeur Bart Siemerink die opgelucht de stroom bezoekers bekijkt op de openingsdag van zijn Keukenhof. Jonge stellen die selfies maken naast een veld roze tulpen, luidruchtige Aziatische families met kinderwagens, groepen dames met rollators. ‘Wij creëren ieder jaar weer een veilige sprookjeswereld met prachtige bloemen. De wereld staat in brand, maar hier kun je tot rust komen.’ Wat vandaag ook helpt, stelt Siemerink, is dat de zon schijnt.

De Keukenhof was afgelopen twee jaar grotendeels dicht wegens corona, waardoor de lentetuin 10 miljoen euro verloor. Grote renovatieprojecten werden uitgesteld, maar de veertig tuinmannen bleven wel planten. De komende acht weken hoopt het Keukenhof tenminste 700 duizend bezoekers te lokken, minder dan de helft dan de 1,5 miljoen bezoekers van topjaar 2019. Van de bezoekers komt 80 procent uit het buitenland en het toerisme trekt nog niet echt aan.

Uitgelaten sfeer

De sfeer in de tuin is uitgelaten. ‘Ik heb dit zo gemist’, zegt een Indonesische dame in een roze wollen jurk. De Keukenhof is volgens haar een van de mooiste plekken ter wereld. ‘Iedere week bloeit hier weer wat anders!’ Twee meisjes uit Letland hebben zich neergevlijd naast een perkje rode tulpen. ‘We wilden het symbool van Nederland zien.’ De 19-jarige Julia Chyrc uit het Poolse Krakau lijkt zelf wel een bloem in haar outfit van rode tule en witte zonnebril. ‘Mijn favoriet is de tulp. Zoals die recht omhoog groeit, kortstondig bloeit en daarna sterft, dat is net het leven.’

Een bezoeker van de Keukenhof laat zich fotograferen. Beeld Elisa Maenhout

‘Hopelijk draaien we dit jaar break even’, zegt Siemerink. Hij benadrukt dat de Keukenhof een stichting is. ‘Eigenlijk zijn we een etalage van de sierteeltsector voor hun klanten waar ook bezoekers doorheen mogen lopen tegen betaling.’ Zo gaat dat al sinds 1949. Niet veel bezoekers valt op dat tussen de perken metalen borden staan met namen als Meelébo BV of Holland Bulb Market. De bezoeker kijkt eigenlijk naar hun assortiment voor dit jaar. Plannen om het seizoen te verlengen met achtbanen of vakantiehuisjes zijn volgens Siemerink kansloos. ‘Ik ben tuinder in hart en nieren.’

Comeback klassieke tulp

Tuinman Stefan Slobbe is dolblij dat er weer volk rondloopt in het park. Zeven miljoen bollen staken hij en zijn collega’s afgelopen herfst met de hand in de grond. ‘Dan is het fijn dat er mensen komen om het resultaat te bekijken.’ Slobbe signaleert tot zijn genoegen dat de klassieke tulp dit jaar een comeback maakt, ten koste van fancy soorten als Forbidden City (wit van binnen, roze van buiten) of de Mama Mia (een roze suikerspin met franjes). ‘De klassieke tulp is strak, heeft één kleur en straalt een en al vrolijkheid uit.’ Met de Japanse kersenbloesems, die andere lente-hit, heeft de 43-jarige voorman minder op. ‘Die maken veel te veel rommel.’

Hoofdschuddend wijst Slobbe naar bezoekers die hurken of knielen op het gras. ‘Zie je hoe diep de punt van die schoen in het gras steekt? Dat overleven de wortels niet.’ Hij gaat toch maar weer een touwtje spannen rondom de perken. ‘Elk jaar proberen we te beginnen zonder afzettingen. Dat is mooier.’ Soms volgt Slobbe stiekem vanuit zijn ooghoeken Aziatische bezoekers die een hele speelfilm lijken te draaien in de Keukenhof. ‘Die komen aan met een enorme rolkoffer en kleden zich telkens om achter een dekentje.’

Tegenover het Willem-Alexander paviljoen, waar honderden soorten tulpen in perken van een vierkante meter worden tentoongesteld, blaast de familie De Groot uit Dordrecht even uit op een bankje. ‘Gisteren waren we op het strand en vandaag zijn we op de Keukenhof’, zegt de 44-jarige kapster Mirjam. Zij heeft naar eigen zeggen samen met haar gezin besloten zoveel mogelijk leuke dingen te doen, voordat premier Rutte weer op televisie verschijnt met slecht nieuws. ‘Voor je het weet gaat alles weer op slot of is het oorlog.’