Keukenfabriek compenseert haar CO2-uitstoot bij de lokale boer die niet meer ploegt

Koolstofboer Johan Laurijsse in zijn boomgaard in het dorp. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Johan Laurijsse (25) heeft het ploegen afgezworen. In plaats daarvan doet hij al jaren aan nkg: niet-kerende grondbewerking, vertelt hij aan de keukentafel van zijn boerderij in het West-Brabantse dorpje De Heen. ‘Niet ploegen is beter voor de grond en het bodemleven. Je kunt sneller het land op, je hebt minder kluiten en je hoeft minder te beregenen.’ En niet alleen dat: door niet te ploegen blijft koolstof in de bodem bewaard.

En dus spitste de jonge akkerbouwer begin dit jaar zijn oren toen hij webinar volgde van ZLTO. De landbouworganisatie is een project begonnen om bedrijven die hun CO2-uitstoot willen compenseren te verbinden aan boeren die hun grond zo bewerken dat meer koolstof wordt vastgelegd in de bodem. ‘De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden’, legt ZLTO-bestuurder Hendrik Hoeksema uit. ‘Daarbij wordt de kracht van lokale landbouwbodems nogal eens vergeten. Door niet te ploegen, grasland niet te scheuren, groenbemesters of akkerranden in te zaaien met diep wortelende plantensoorten kan veel CO2 uit de atmosfeer worden opgeslagen in plant en bodem.’

Keukenfabrikant zoekt koolstofboer

ZLTO zocht twee akkerbouwers voor een samenwerkingsverband met een keukenfabrikant in Bergen op Zoom. DKG, het moederbedrijf van Bruynzeel Keukens, produceert sinds 2017 CO2-neutraal en wil de komende jaren zelfs ‘klimaatpositief’ worden. Het streeft ernaar ook het vervoer en het gasverbruik in de winkels te compenseren door boeren die koolstof vastleggen in de bodem financieel te steunen. Daarvoor werden ‘koolstofboeren’ gevraagd.

Laurijsse meldde zich aan, want eigenlijk deed hij het zo al een tijdje. Met ploegen haal je de bodem helemaal overhoop, zegt hij. ‘Dat is een complete reset van de grond. Wij bewerken alleen de bovengrond met een machine waarmee plantenresten onder de grond worden geroerd.’ Daardoor neemt het organisch stofgehalte van de bodem, de rijke humuslaag, toe en wordt CO2 vastgelegd.

Laurijsse heeft met zijn vader 80 hectare grond waarop ze aardappelen, suikerbieten en graszaad telen. Een perceel van 22 hectare met duizenden jonge appelboompjes heeft hij aangemeld voor het koolstofproject. Want bomen nemen CO2 op, in het hout van de stam en de takken. ‘Maar ook met hun wortels in de grond’, zegt Laurijsse. Na drie jaar worden de bomen gerooid en verhandeld. Maar een deel van het wortelstelsel - waarin koolstof is vastgelegd - blijft achter in de grond. De akkerranden rond het perceel met bomen zorgen eveneens voor CO2-binding.

100 euro per ton koolstof

Afgelopen voorjaar zijn onder auspiciën van de ZLTO grondmonsters genomen op het perceel die dienen als nulmeting. In de vijfjarige overeenkomst met keukenfabrikant DKG is afgesproken dat Laurijsse jaarlijks 15 ton CO2 extra moet vastleggen in de bodem, oftewel 75 ton in vijf jaar. Voor elke ton vastgelegde koolstof krijgt hij 100 euro van de keukengigant. Als Laurijsse zijn doelstelling haalt, ontvangt hij dus 1500 euro per jaar. Geen vetpot, geeft hij toe. ‘Maar wel net dat extra zetje om je in te zetten voor een beter milieu. Boeren zijn het ondergeschoven kindje in de samenleving. Carbon farming is niet alleen goed voor grond en bodem, maar ook voor ons imago.’

Met een akkerbouwer in het Zeeuwse Rilland heeft DKG een soortgelijke overeenkomst gesloten. ‘Dat betekent dat bij twee boeren in vijf jaar tijd 150 ton CO2 wordt vastgelegd in de bodem, dat anders in de lucht was blijven hangen’, zegt Bart Meeuwsen, commercieel directeur van DKG. ‘Dat staat voor ons gelijk aan de productie van 70 duizend keukenkasten.’ De keukenfabriek heeft zijn CO2-uitstoot tot dusver vooral gecompenseerd in het buitenland. Met de steun aan twee boeren, die binnen een straal van vijftien kilometer rond het bedrijf zitten, wordt een regionale CO2-kringloop gerealiseerd.

‘Carbon farming gaat groot worden’

Dat is ook de insteek van ZLTO. ‘CO2-compensatie wordt vaak ver van huis gezocht, zoals het aanplanten van bomen in Zuid-Amerika’, zegt bestuurder Hoeksema. ‘Zou het niet nog mooier zijn als bedrijven de mogelijkheid krijgen om CO2 uit de atmosfeer te halen in samenwerking met lokale boeren?’ De landbouworganisatie heeft ook al andere bedrijven weten te strikken voor het initiatief. Zo werkt Udea, een groothandel in biologische levensmiddelen, samen met zes boeren die koolstof vastleggen in de bodem. Windpark Krammer in Zeeland heeft afspraken gemaakt met vijftien koolstofboeren. Ook Rabo Carbon Bank, een onderdeel van de Rabobank, heeft zich gestort op de koolstoflandbouw.

‘Carbon farming is nu nog heel klein, maar de verwachting is dat het groot gaat worden’, zegt Jan Peter Lesschen, onderzoeker bodem en klimaat aan Wageningen Universiteit. ‘Het is een opkomende markt, er worden veel initiatieven ontplooid.’ Ook de Europese Commissie beschouwt carbon farming als een belangrijk onderdeel van de klimaatagenda. Ze presenteerde onlangs voorstellen om boeren te stimuleren tot het gebruiken van landbouwmethoden die meer CO2 opslaan in bodem en gewas.

Koolstofcertificaten

Daarvoor kunnen ze financieel worden beloond met koolstofcertificaten, maar de markt daarvoor is nog volop in ontwikkeling. De Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) is daarmee bezig. Bedrijven die hun CO2-uitstoot willen compenseren, kunnen certificaten kopen van projecten waarmee geverifieerd extra CO2 wordt vastgelegd. ‘Daarvoor is een gecontroleerde methodiek ontwikkeld’, aldus Lesschen. ZLTO heeft een eigen methode ontwikkeld, los van het SNK. Lesschen vraagt zich af hoe die twee zich tot elkaar verhouden. ‘Dat neemt niet weg dat de boerenbond een voortrekker is in carbon farming. Dat kan alleen maar toegejuicht worden.’

Laurijsse is blij dat hij als traditionele boer een steentje kan bijdragen aan het milieu. Vanuit het keukenraam wijst hij op de akker naast de boerderij, waar Japanse haver en gras groeien als groenbemester. ‘In het voorjaar gaat de biofrees erover en wordt het groen een beetje omgewoeld. Dat doen we puur om organische stof op te bouwen. Dat is goed voor de bodem én dus ook voor koolstofbinding. Daarna zaaien we er suikerbieten in.’