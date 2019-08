Keuken van militaire kazerne Doorn is te vies en moet sluiten

De marinierskazerne in Doorn. Beeld ANP

Achterstallig onderhoud is de voornaamste reden voor het sluiten van de keuken, zegt een woordvoerder van het NVWA. ‘De hygiëne was daardoor niet meer gewaarborgd.’ Defensie beaamt dit en schetst een beeld van decennialang slecht onderhoud door bezuinigingen. In de keuken zitten tegels los, er zitten scheuren in de muren en er is sprake van afbladderende verf. Vuil hoopt zich op in kieren.

De NVWA deed een routinecontrole. ‘Zoals wij de horeca controleren, controleren we ook de keukens van Defensie’. Het is niet de eerste keer dat de vieze keukens van de Doornse kazerne de aandacht trekken. Die vielen al op tijdens de controle in juni 2018. ‘Toen zijn er verbeterpunten doorgevoerd. Maar bij deze nieuwe controle is besloten dat het niet verantwoord is om door te gaan met koken op deze locatie’, aldus de NVWA.

De woordvoering van Defensie bevestigt dit. Kapitein Thomas van den Berg: ‘Er is destijds melding gemaakt van tekortkomingen qua gebruik en vastgoed. Het gebruik had vooral te maken met verouderde keukenapparaten en ongedierte. Dat is toen opgelost.’ Het gebouw zelf voldoet echter niet. De oudste kazernegebouwen zijn eind jaren veertig gebouwd en bovendien slecht onderhouden. Van den Berg: ‘Defensie heeft decennialang moeten bezuinigen, met uitzondering van de laatste twee jaar. Daarmee is ook het onderhoud en de renovatie van het vastgoed steeds uitgesteld. Dat geldt ook voor deze keuken.’

Gebed zonder end

De kazerne in Doorn had eigenlijk allang moeten verhuizen naar een nieuwe locatie in Vlissingen. Het plan voor de verhuizing stamt uit 2014, de nieuwe kazerne had er in 2017 al moeten zijn. Maar de verhuizing ontpopte zich tot een gebed zonder end: er zou te weinig ruimte zijn voor oefeningen in Zeeland, er was onduidelijkheid over de ingebruikname van de locatie en bovendien zagen veel militairen, van wie het gezin ook in de omgeving van Doorn woont, het niet zitten om te verhuizen. De verhuizing is voorlopig opgeschoven naar 2024.

Ondertussen gaat Defensie de keuken in Doorn renoveren. Ze hoopt dat volgend jaar zomer rond te hebben. ‘Maar we moeten ook eerlijk zijn, we weten niet precies wat we aan gaan treffen. Het gebouw is ontzettend oud, het kan ook zijn dat we straks nog asbest tegenkomen.’ Voorlopig zijn de mariniers voor het middagmaal overgestapt op brood. ‘Normaal gesproken eten ze ’s middags warm en ’s avonds brood, dat hebben we nu omgedraaid.’ Een deel van de militairen eet ’s avonds thuis bij hun gezin. Om de manschappen tegemoet te komen, wordt er nagedacht over het periodiek inzetten van foodtrucks.

Is renovatie financieel wel haalbaar? ‘Er is budget vrijgemaakt voor vastgoed, daar wordt dit uit betaald’, zegt Van den Berg. ‘Maar we moeten inlopen op dertig jaar beknibbelen op Defensie. Met een portefeuille van duizenden gebouwen is dat een aardige klus met een aardig prijskaartje.’ De renovatie van de kazernekeuken in Doorn staat nu bovenaan de prioriteitenlijst. Volgens de NVWA is Doorn op dit moment de enige locatie van Defensie waar de hygiëne niet in de haak is.