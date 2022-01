Kettingbotsing achter truckers die bewust langzaam reden als protest tegen coronaregels

In Leeuwarden verzamelden 25 trucks, tientallen auto's en enkele trekkers zich zondagochtend voor een 'Convoy for Freedom'. Achter een soortgelijk konvooi vond zondagmiddag op de A2 bij Leende een kettingbotsing plaats. Beeld ANP / Novum RegioFoto

De politie bevestigt dat het ongeluk vlak achter de langzaam rijdende truckers gebeurde, maar kan nog geen uitsluitsel geven over de precieze toedracht. Meerdere personen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, het is nog onbekend of er mensen gewond zijn geraakt. Automobilisten in de richting van Maastricht naar Eindhoven kunnen inmiddels weer doorrijden via de vluchtstrook, schrijft de ANWB op Twitter.

Volgens het Eindhovens Dagblad waren de truckers aan het begin van de middag vertrokken van een carpoolplaats in de buurt om gezamenlijk te protesteren tegen het coronabeleid. Ze zouden in colonne in de richting van Best zijn gaan rijden.

Hoe hard de truckers over de A2 reden is niet bekend. Langzaam rijden op snelwegen wordt in Nederland sterk afgeraden. Bestuurders kunnen een boete krijgen als ze andere automobilisten hinderen of in gevaar brengen.

Vrijheidskonvooi

Op meerdere Nederlandse wegen rijden zondag vrachtwagens, tractoren en auto’s om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Zo reed er een groep van enkele tientallen demonstranten in Overijssel van Hengelo naar Zwolle. In Leeuwarden waren vrachtwagens, auto’s en tractoren samengekomen voor een protest. Over het algemeen leverden de acties volgens de ANWB weinig overlast op de weg op.

De rondtoerende bestuurders lijken gehoor te hebben gegeven aan een online-oproep. Onder meer op het het Telegram-kanaal Convoy Nederland Nieuws werd dit weekend opgeroepen om een rondje door de provincie te rijden. In de groep zitten inmiddels ruim 14 duizend leden, in de groep schrijven ze meer acties voor te bereiden. Het rondje van zondag zou ter ‘voorbereiding’ zijn op ‘wat komen gaat’.

De Nederlandse demonstranten volgen met hun acties het voorbeeld van Canadese truckers. Zij reden afgelopen week dwars door Canada naar de hoofdstad Ottawa om daar te demonstreren tegen coronamaatregelen van de overheid.

Dat zogenoemde ‘Vrijheidskonvooi’, begon als protest tegen de verplichte vaccinatie van truckers die reizen tussen Canada en de Verenigde Staten, die sinds 15 januari geldt. Demonstranten met andere grieven over het coronabeleid haakten al snel aan.