Ketanji Brown Jackson kan de eerste zwarte vrouw aan het Amerikaanse Hooggerechtshof worden, en neemt een maatschappelijke blik mee die haar collega’s vreemd is

Ketanji Brown Jackson, door president Biden genomineerd voor het Amerikaanse Hooggerechtshof, in de vergaderruimte van haar kantoor in Washington DC. Beeld Jacquelyn Martin / AP

Mensen die Ketanji Brown Jackson (51) ooit in een rechtszaal hebben gezien, twijfelen niet wie daar de baas is. Ze staat bekend om haar natuurlijke leiderschap, zonder hierbij haar ego in te zetten. Als de Senaat het toelaat heeft Jackson het voor de rest van haar leven voor het zeggen als een van negen rechters aan het Hooggerechtshof, het hoogste gerechtelijke orgaan van de Verenigde Staten – tot haar hoofd en lichaam niet meer willen. Op vrijdag maakte de Amerikaanse president Joe Biden haar nominatie bekend.

‘Lange tijd waren onze rechtbanken geen afspiegeling van Amerika’, zei Biden. Jackson zou met haar ‘buitengewone kwalificaties’ jonge Amerikanen inspireren het land op het ‘hoogste niveau’ te dienen. Met jonge Amerikanen bedoelde hij vooral: zwarte meisjes. Jackson zou de eerste zwarte vrouw in het Hooggerechtshof worden. Van de 115 rechters die er tot nu toe hebben gediend, waren er slechts twee zwart, beide mannen.

Als hij de kans zou krijgen iemand te nomineren, beloofde president Biden twee jaar geleden tijdens zijn campagne, dan wist hij wel naar wie hij op zoek zou gaan. Vorige maand kondigde rechter Stephen Breyer (82) zijn pensioen aan; Jacksons naam viel meteen.

Jackson groeide op in Miami, Florida, als kind van twee leraren. Haar familieleden komen in aanraking met de twee uitersten van het Amerikaanse justitiële systeem: haar ene oom wordt politiechef van Miami, haar andere oom krijgt levenslang voor een geweldloze drugsovertreding.

Jackson wordt toegelaten tot Harvard Law School, maar is allesbehalve elitair. Als advocaat en rechter zou ze zich goed kunnen verplaatsen in gewone mensen, in staat zijn het justitiële proces met engelengeduld aan iedereen uit te leggen. Een voormalige griffier zei over haar eerste ontmoeting met Jackson: ‘Ze stapte haar kantoor uit met een grote glimlach, gaf mij een enorme knuffel en zei hoe blij ze was dat ik voor haar ging werken.’ Haar hartelijkheid zette de toon voor haar periode daar.

Zes tegen drie

Zelf was Jackson de griffier van Breyer, de rechter die ze na de zomer mogelijk gaat vervangen. Hij is een liberaal, zij is dat ook. De invloed van die vleugel in het Hooggerechtshof is de afgelopen jaren afgenomen, doordat oud-president Donald Trump tijdens zijn regeerperiode drie conservatieve rechters tot het hoogste Hof wist te benoemen: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh en Amy Coney Barrett. Zes conservatieve rechters discussiëren met drie liberale rechters over toonaangevende Amerikaanse rechtszaken, die de geschiedenisboeken ingaan en de toekomst vormgeven.

Als liberaal vervangt ze een liberaal: geen ideologische aardverschuiving voor het gerechtshof dus, als Jackson wordt gekozen, maar ze neemt wel degelijk een maatschappelijke blik mee die haar collega-rechters niet of nauwelijks hebben.

Ketanji Brown Jackson leerde zich al vroeg verplaatsen in het leven van de mensen die ze niet in haar collegebanken tegenkwam. Succesvolle advocaten in de Verenigde Staten willen vaak openbaar aanklager worden, maar Jackson verdedigde jarenlang juist mensen die zelf geen advocaat konden betalen – van Guantanamo Bay-gevangenen tot drugscriminelen. Ze hielp mensen die zich niet konden wapenen met dure advocaten en soms jarenlang het gevangenissysteem in verdwenen.

De straffen voor sommige drugsvergrijpen moeten omlaag, zei Jackson tegen haar collega’s. Als vicevoorzitter van de US Penalties Commission, die strafbepalingen onderzoekt, wist Jackson het leven van duizenden Amerikanen te veranderen. Unaniem stemde de commissie in met haar plan om de wet aan te passen, waardoor 30.000 voornamelijk zwarte Amerikanen en Latino’s strafvermindering kregen.

Capitoolbestorming

Momenteel werkt Jackson als rechter in het prestigieuze hof van beroep in Washington DC. Tot voor kort was zij nog degene die besloot dat oud-president Trump zijn presidentiële documenten moest delen met de parlementaire commissie die de Capitoolbestorming onderzoekt, en die hij weigerde te overhandigen. ‘Presidenten zijn geen koningen’, zei Jackson in november bij haar besluit.

Jacksons voordracht zal waarschijnlijk volgende maand worden goedgekeurd door de Senaat, waar de Democratische Partij precies de helft van de zetels bezit – genoeg voor een zege. Vicepresident Kamala Harris heeft daarbij de doorslaggevende stem.

Biden kreeg de afgelopen maand, toen bekend werd dat hij op zoek zou gaan naar een zwarte vrouw, veel kritiek van Republikeinen, die vonden dat identiteit geen rol mocht spelen bij de nominatie. Toch verwacht hij niet al te veel weerstand. De afgelopen weken heeft hij senatoren van beide partijen geraadpleegd en advies gevraagd voor zijn keuze. Jackson ligt goed bij zowel de Democraten als de Republikeinen. Drie keer eerder stemde de Senaat in met een kandidatuur van Jackson voor andere belangrijke posities. Een van die stemmingen vond in juni plaats, drie Republikeinen stemden mee.

Wat meehelpt is dat ze aangetrouwde familie is van Paul Ryan, de Republikeinse oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Hij sprak jaren geleden al zijn bewondering voor haar uit. ‘Onze politiek mag dan verschillen, maar mijn lof voor Ketanji’s intellect, karakter en integriteit zijn onmiskenbaar’, zei hij in 2012.

Jackson zou zelf, na decennialang in ‘D.C.’ te hebben rondgelopen, ook veel conservatieve harten hebben veroverd, zeggen juridische experts. Ze staat erom bekend steevast met een rolkoffer vol documenten naar eetafspraken te gaan, daar vervolgens over niet veel meer dan haar kinderen en die van haar gesprekspartner te praten, om zich na het eten vol overgave te storten op haar eindeloze stapels papier.