Ketanji Brown Jackson is officieel opperrechter. Wat betekent deze historische benoeming voor de VS?

De Amerikaanse president Joe Biden en Ketanji Brown Jackson zien hoe de senaat instemt met haar benoeming tot lid van het hooggerechtshof. Beeld REUTERS

De benoeming van een opperrechter is altijd een belangrijk moment, maar dit keer historisch. Jackson is de eerste zwarte vrouw die zich rechter mag noemen van het hoogste rechterlijke orgaan van het land, een positie voor het leven. ‘Deze mijlpaal had al generaties geleden bereikt moeten zijn’, zei Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, donderdag, ‘onze unie is vandaag een stuk perfecter geworden’.

In het Hooggerechtshof delibereren negen rechters over cruciale zaken die de toekomst van het land vormgeven. Presidenten nomineren een kandidaat, die de Senaat vervolgens moet goedkeuren.

1. Was de Senaat enthousiast over haar benoeming?

Ja en nee. Alle Democraten plus drie Republikeinen, 53 senatoren in totaal, stemden voor haar benoeming. De resterende Republikeinen, 47, stemden tegen. Toen president Joe Biden haar naar voren schoof, wist hij dat Jackson – voor een liberale rechter – relatief goed zou liggen bij Republikeinen. Ze geniet veel aanzien en beschikt over een breed, divers netwerk.

Tijdens de hoorzittingen van twee weken terug gingen sommige Republikeinse senatoren desondanks ver in hun kritiek. Ze schilderden Jackson af als iemand die criminelen niet hard genoeg zou straffen en een activist. Ted Cruz zwaaide in de senaat met een kinderboek met de titel Antiracist Baby. ‘Ben u het eens met dit boek dat kinderen leert dat baby’s racisten zijn?’ vroeg hij. ‘Nee’, antwoordde Jackson. Jackson zit in het bestuur van een basisschool die dit boek aan leerlingen zou geven. Sommige senatoren leken tijdens het vragenvuur meer in gesprek te zijn met hun achterban dan met Jackson. De hoorzittingen werden uitgezonden op tv en waren voor politici een gratis campagnemoment.

In aanloop naar de stemming van donderdag heeft Jackson 97 senatoren bezocht. Ook een aantal senatoren die tegen haar benoeming stemden hadden een goed woordje voor Jackson over. ‘Ze heeft veel om trots op te zijn’, zei Lindsey Graham. Ook zei hij dat ze ‘vast een goede moeder’ is. Toch stemde hij tegen: ieder succesje voor Biden wordt opgevat als een klap in het gezicht van de Republikeinen.

2. Het Hooggerechtshof heeft meer conservatieve dan liberale rechters. Kan Jackson ook daar een vijandige sfeer verwachten?

De invloed van de conservatieve vleugel binnen het Hooggerechtshof is toegenomen doordat oud-president Donald Trump drie conservatieve rechters tot het hoogste Hof wist te benoemen. Jackson neemt de plek in van een andere liberaal, Stephen Breyer, die met pensioen gaat. De verhoudingen, 6 tegen 3, veranderen daarmee dus niet.

Grote kans dat Jackson de komende jaren zal botsen met collega’s op kwesties als abortus en kiesrechten. De bittere partijpolitiek die je in het Congres en in de Senaat tegenkomt, zie je in het Hooggerechtshof doorgaans niet.

3. Een andere opperrechter, Clarence Thomas, ligt momenteel onder vuur, vanwege acties van zijn vrouw. Wat betekent dat voor het hof?

Zijn echtgenote Virginia ‘Ginnie’ Thomas is groot fan van oud-president Trump. Nadat hij de verkiezingen verloor zou ze 29 berichten naar zijn stafchef Mark Meadows hebben verstuurd vol valse beweringen over de verkiezingsuitslag. Ze drong er bij Meadows en anderen op aan om de uitslag te bestrijden.

Volgens experts hebben ook partners van opperrechters recht op een eigen mening, maar het ontkennen van een verkiezingsuitslag gaat wel een stap verder, zegt Carlos Moore, de voorzitter van The National Bar Association, een netwerk van voornamelijk Afro-Amerikaanse advocaten en rechters. ‘Opperrechters mogen niet de indruk wekken dat ze vooringenomen zijn. Een vrouw die zo publiekelijk duidelijk maakt dat ze een democratische verkiezingsuitslag wil saboteren, wekt die indruk wel.’

Volgens Moore zou opperrechter Thomas zich moeten terugtrekken tijdens besprekingen van zaken die betrekking hebben op de verkiezingsuitslag.

Kentanji Brown Jackson vorige maand tijdens de hoorzitting waarin haar nominatie bevestigd werd. Op de achtergrond zitten haar echtgenoot en dochter. Beeld REUTERS

4. Wat kunnen we van Brown Jackson de komende jaren verwachten?

Jarenlang verdedigde Jackson mensen die zelf geen advocaat konden betalen. De verwachting is dat zij een maatschappelijke blik heeft waar haar collega-rechters niet of nauwelijks over beschikken.

Van de 115 rechters die er tot nu toe hebben gediend, waren er slechts twee zwart – beiden mannen. Een foto van de hoorzitting vorige maand trok de aandacht op sociale media: te zien is Leila Jackson, de tienerdochter van de opperrechter, die een trotse blik werpt op haar moeder.