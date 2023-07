Kersverse Finse regering wankelt door racistisch blog van vicepremier

Riikka Purra in Helsinki, 20 juni 2023. Beeld ANP / EPA

Finse media berichtten deze week over racistische en xenofobe blogposts uit 2008 van een blogger die zich ‘riikka’ noemt. Er zijn meerdere redenen om te concluderen dat dit de vicepremier en minister van Financiën Riikka Purra is. Zo blogt ‘riikka’ over Afrikaanse straatverkopers in Barcelona in dezelfde dagen dat Purra in Barcelona was voor een radicaal-rechtse conferentie. Ook komen leeftijd, hobby’s en woonplaats van de blogger overeen met Purra.

In de opgedoken posts gebruikt de blogger het n-woord, noemt ze Turkse immigranten ‘Turkse apen’ en spreekt ze neerbuigend over Somalische migranten. Ook vraagt ‘riikka’ wie er nog meer zin heeft om in Helsinki op bedelaars en zwarte kinderen te spugen.

Purra heeft officieel niet erkend dat de blogs van haar hand kwamen, maar bood op Twitter dinsdag wel haar excuses aan voor haar taalgebruik van vijftien jaar geleden. Ze zegt tegen racisme en uitsluiting te zijn en het n-woord nu nooit meer te gebruiken.

Plek 88 als ‘troefkaart’

In april won de rechtse Nationale Coalitie van Petteri Orpo de verkiezingen, wat het einde betekende van het sociaal-democratische leiderschap van Sanna Marin. De partij De Finnen, voorheen De Ware Finnen, boekte met eenvijfde van de stemmen haar beste resultaat ooit. Samen met de Zweedse Volkspartij en de Christendemocraten vormden de vier partijen een regering, die op 20 juni begon.

Na negen dagen was de eerste minister van de partij, Vilhelm Junnila van Economische Zaken, al vertrokken. Direct na zijn aanstelling kwam een speech in de publiciteit, die hij hield op een campagnebijeenkomst in aanloop naar de recentste verkiezingen. Hij feliciteerde een partijgenoot met zijn 88ste plek op de kieslijst van De Finnen, een plek die hij zelf bij verkiezingen vier jaar geleden had ingenomen. Hij noemde plek 88 een ‘troefkaart’, want: ‘Nummer 88 refereert aan tweemaal de H, waar we verder niets over zeggen.’ In extreem-rechtse kringen zijn ‘88’ en ‘HH’ synoniemen voor ‘Heil Hitler’.

Honderden Finnen demonstreerden in Helsinki tegen de aanstelling van Junnila en ondanks dat hij ternauwernood een motie van wantrouwen in het parlement overleefde, trad Junnila op 20 juni alweer af.

President moet op Navo-top reageren

De blogposts van partijleider Purra leidden deze week tot een storm aan reacties. Voormalig premier en oppositieleider Marin zei dat ze hoopt dat mensen nu snappen waarom ze voor de verkiezingen zei nooit met De Finnen samen te willen werken.

Ook in de coalitie was verontwaardiging: leider van de Zweedse Volkspartij en minister van Onderwijs Anna-Maja Henriksson eiste dat Purra afstand nam van de blogposts. Op de Navo-top in Vilnius zei de Finse president Sauli Niinistö (Nationale Coalitie) tegen de aanwezige pers dat de regering afstand moet nemen van ‘elke vorm van racisme’.

Uiteindelijk kwam de regering dinsdagavond met een verklaring, waarin staat dat in Finland iedereen gelijke kansen heeft en gelijk is voor de wet. In het najaar komt de regering met een plan ‘ter bevordering van gelijkheid en non-discriminatie in de Finse samenleving’.

Daarmee wordt Purra, voorlopig, de hand boven het hoofd gehouden. Volgens Finse media staat de partijleider nu wel op scherp: iedere volgende controverse zou haar einde betekenen, en daarmee mogelijk ook het einde van de net aangetreden regering.