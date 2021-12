Kerstmis: voor de kerk toch een wat problematisch verhaal, maar voor gelovigen een feest

Kerstsfeer in het Gelderse Horssen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Nog maar weinig mensen in het ontkerstende Nederland verlangen naar een kerkgang. Behalve in de kerstnacht. Dan warmen zij zich massaal aan het dovende vlammetje van het christendom. Lange tijd hebben de kerken geworsteld met de vraag of ze blij moesten zijn met deze gelegenheidsbezoekers, en of ze moesten voorzien in hun behoefte aan profane kerstromantiek. Maar uiteindelijk stelden de kerken zich op het standpunt dat het niet aan hen was om te oordelen over de motieven van ongeregelde kerkgangers, en dat incidenteel kerkbezoek altijd nog te verkiezen was boven geen kerkbezoek.

Zo denken de betrokken kerkgangers er ook over, getuige hun teleurstelling over het feit dat zij voor het tweede coronajaar in successie geen nachtdienst of -mis kunnen bijwonen. Ze voelen zich beroofd van een dierbaar ritueel dat bij sommigen warme herinneringen oproept aan hun jeugd, bij anderen voorziet in een behoefte aan gemeenschappelijkheid of een universele vredesboodschap op de drempel van een nieuw jaar.

Maar ironisch is het wel: dat de kerken het best worden bezocht tijdens een hoogfeest dat door rechtgeaarde gelovigen lager wordt aangeslagen dan Pasen, Pinksteren en Hemelvaart. Niet alleen omdat de kern van het christelijke geloof meer besloten ligt in de kruisdood en de verrijzenis van Jezus dan in diens geboorte, maar ook omdat de kerk altijd met het kerstfeest in haar maag heeft gezeten. Kerstmis is minder diep geworteld in de christelijke geloofsleer dan de andere hoogfeesten en is daardoor ook gevoeliger gebleken voor secularisering. En juist omdát kerstmis vergaand is losgezongen van zijn christelijke oorsprong – die ook nog eens wordt betwist – kan het zich wereldwijd in zo’n grote populariteit verheugen, schreef de Duitse germanist Karl-Heinz Göttert in het boek Weihnachten, Biographie eines Festes.

Kerstmis op werkdagen

De mensen – gelovig of niet – tonen zich zeer aan gehecht aan het feest. Getuige alleen al het feit dat pogingen om het af te schaffen of in te lijven bij een ideologie steeds op resolute weerstand zijn gestuit. Kerkhervormer Maarten Luther maakte bezwaar tegen de ‘verwereldlijking’ waaraan het feest in zijn tijd – de vroege 16de eeuw – al ten prooi was gevallen. Dat kerstmis, anders dan Pasen, meestentijds op werkdagen werd gevierd, was hem een gruwel.

Maar zijn tijdgenoten waren er juist om die reden zo op gesteld. Luther was zich daarvan bewust en richtte zijn pijlen dus op een ander kerkelijk feest: dat van Sint Nicolaas. Ook met gering succes overigens. Latere kerkhervormers als Zwingli en Calvijn slaagden er evenmin in het volk van zijn kerstverslaving te genezen.

In Engeland ontketende Oliver Cromwell bijna een opstand met zijn verbod op kerstvieringen en andere residuen van het rooms-katholicisme. De Russen gingen het kerstfeest ondergronds vieren toen Stalin het in 1929 verbood. In het fascistische Italië raakte de kerstboom – meer een protestants dan een katholiek attribuut – pas in zwang nadat Mussolini had geprobeerd hem in de ban te doen. De Duitsers gaven in de jaren dertig maar mondjesmaat gehoor aan de aansporing van Hitler om de ballen in hun boom te vervangen door nazisymbolen.

Voor toegewijde nazi’s was kerstmis een weeïg elixer van christendom, burgerlijkheid en – het ergst van alles – pacifisme. Veteranen van de Eerste Wereldoorlog herinnerden zich nog waartoe dat kon leiden: verbroedering tussen Duitse en Britse soldaten tijdens de kerstdagen van 1914. Daarvan waren de nazi’s niet gediend. ‘Wij willen de vrede niet’, declameerde de Völkischer Beobachter in de Kersttijd van 1925.

Problematisch feest

Ook in theologische zin is Kerstmis altijd ‘een problematisch feest geweest’, schrijft Göttert. Vandaar dat het de eerste eeuwen van de kerk niet, of hooguit op lokaal niveau, werd gevierd. Zo werd een felle strijd gevoerd over de vraag of de viering van een geboorte – ‘een heidens gebruik’ – wel passend was, en zo ja, op welke dag déze geboorte moest worden gevierd.

25 december had goede papieren, omdat dit al een feestdag was in het Romeinse Rijk, en omdat de Kerkvader Augustinus meende dat ‘de Heer zelf’ met de zonnewende (het moment waarop de zon vanaf de aarde haar meest noordelijke of zuidelijke positie heeft bereikt) kenbaar zou hebben gemaakt dat Zijn voorkeur uitging naar deze dag. Maar er werden ook argumenten voor een viering op 6 januari aangevoerd. Toen voor theologen kwam vast te staan dat de onbevlekte ontvangenis van Maria op 25 maart moest hebben plaatsgevonden, verschaften de wetten der natuur de voorstanders van 25 december een doorslaggevend argument.

En zo gaf Kerstmis aanleiding tot meer theologische disputen. Die hingen mede samen met het feit dat de kerstvertellingen van Lucas en Mattheus, de twee evangelisten die het uitvoerigst over de geboorte van Jezus hebben geschreven, onderling tegenstrijdig zijn. Volgens de een begaven Jozef en Maria zich van Nazareth naar Bethlehem – waar zij een stal betrokken – om aan de door keizer Augustus verordonneerde volkstelling deel te nemen. Volgens de ander woonde het echtpaar al in Bethlehem – niet in een stal, maar in een ordentelijk huis. De drie koningen waarover Mattheus schreef, ontbreken in de versie van Lukas. Net als de kindermoord van Bethlehem.

Symboliek van het verhaal

Voor Bijbelvorsers waren deze ongerijmdheden enigszins ongemakkelijk, maar de modale gelovige stoorde zich er niet aan: daarvoor was het kerstverhaal simpelweg te mooi, en daarvoor was de symboliek van de stal, de kribbe en de ster van Bethlehem te krachtig. Zodanig dat de mensen in het door en door ontkerkelijkte Nederland er nog steeds kennis van willen nemen. De vraag is of ze dat ook hadden gedaan als kerstmis in een ander jaargetijde zou worden gevierd. De laatste week van het jaar roept bij mensen hoe dan ook een kerststemming op, ook als ze die zelf niet zo zouden omschrijven. Dat hebben de pleitbezorgers voor 25 december destijds goed aangevoeld.