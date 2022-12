Kerstdrukte bij de dierenspoedkliniek in Rijswijk: ‘Deze hond heeft vannacht chocolade gegeten’

Een ziek huisdier wordt in Rijswijk behandeld tijdens Tweede Kerstdag. Beeld Arie Kievit

Shelley Kuipers, manager van de spoedklinieken van AniCura in de regio Haaglanden en Dordrecht, zou zondagavond eigenlijk om 17.30 uur aanschuiven bij het kerstdiner. Het werd 22.45 uur. ‘Een collega belde met de vraag of ik alsjeblieft kon komen helpen in de spoedkliniek in Rijkswijk, zo druk was het. Daar kon ik geen nee tegen zeggen.’ En dus sprong Kuipers in de auto, om vervolgens de hele avond van Eerste Kerstdag in de weer te zijn met de dieren die werden binnengebracht.

Tussen de gebruikelijke patiënten, zoals benauwde katten of honden met botbreuken, bevonden zich de jaarlijkse ‘kerstgevallen’, meestal dieren die in een onbewaakt moment wat lekkernijen van tafel grissen, ook tijdens Pasen geen onbekend fenomeen.

Zo werd er onder meer een hond met een chocoladevergiftiging binnengebracht en ‘een kerstboomlikker’, zoals Kuipers het noemt. Nee, die laatste had niet letterlijk aan een kerstboom gelikt, maar wel water uit het bakje eronder gedronken, dat niet helemaal goed viel. ‘O, en er was ook nog een kat die een draadje van een rollade had doorgeslikt.’

Hyperactief

Een dag later is er van de grote drukte van de vorige avond weinig te bespeuren. De maandagochtend begint in relatieve rust, al verschijnen al snel de eerste afspraken op het computerscherm. Daar zitten een aantal opvallende gevallen tussen. Een hond die latex handschoenen heeft ingeslikt bijvoorbeeld. Of een kat die zich volgens het baasje mogelijk tegoed heeft gedaan aan schroeven (wat bij de röntgenfoto niet het geval blijkt te zijn).

Ook het eerste ‘kerstgeval’ dient zich aan. ‘Een hond die hyperactief is’, leest Kuipers voor van het scherm. ‘Hij heeft de chocolade vannacht gegeten.’ Dierenarts-specialist spoedzorg en intensive care Laura Ruys snelt toe met een beige bakje met korrels. ‘Om het braaksel in op te vangen.’

Een hond word behandeld aan zijn poot. Beeld Arie Kievit

Het eten van chocolade heeft vanwege het stofje theobromine op honden een vergelijkbaar effect als heel veel koppen koffie op mensen, legt Ruys na terugkomst uit. ‘Ze krijgen verschijnselen van nervositeit en soms ook een snelle hartslag en een hoge bloeddruk. Dat kan zelfs dodelijk zijn.’ Voor katten geldt dit overigens ook, al komen die zelden met deze klacht op de spoedafdeling terecht, om de simpele reden dat ze niet zo van chocolade houden.

Vroeger werd geadviseerd om een hond die zich aan chocolade had vergrepen thuis zout toe te dienen, zodat het beest het uit zou braken. Tegenwoordig is bekend dat dit heel schadelijk is. Ruys: ‘Zout onttrekt vocht uit de hersenen, waardoor ze in coma kunnen raken. Gelukkig zijn steeds meer eigenaren hiervan op de hoogte.’

Fotoshoot

Tijdens de feestdagen zijn de meeste dierenartsenpraktijken gesloten, waardoor eigenaren met een ziek huisdier moeten uitwijken naar een spoed- en verwijskliniek zoals die van AniCura, een keten die in meerdere landen van Europa klinieken heeft. In Nederland zijn dit er honderd. Die in Rijswijk is een van de grotere. Er is onder meer een afdeling oncologie en een voor tandheelkunde. In een steriele witte kamer staat een splinternieuwe ct-scan.

Op de ic-afdeling liggen deze Tweede Kerstdag enkele versufte katten aan een infuus. ‘Jip’, vermeldt een naambordje. Opgenomen vanwege ‘ontspoorde suikerziekte’. Het dier wordt liefdevol geknuffeld door een veterinaire medewerker, die getooid is met een diadeem in de vorm van een kerstboom.

Even later wordt een hond aan een riem door diezelfde medewerker richting ‘het kersthoekje’ gedirigeerd, bestaande uit een fluwelen mandje tegen een achtergrond van een zilveren slinger waar enkele ballen in hangen. Voor de fotoshoot, legt ze uit. Tijdens de kerstdagen is het ‘extra rottig’ dat de dieren niet thuis zijn. Door middel van de kerstfoto, die naar de eigenaren wordt gestuurd, zijn ze er toch nog een beetje bij.

Van de dieren die niet al te ziek zijn worden kerstfoto’s gemaakt voor de baasjes. Beeld Arie Kievit

Dierenarts-specialist Laura Ruys, die al menig jaar in het vak zit, kijkt glimlachend toe. ‘Zorg verlenen bestaat niet alleen uit een diagnose en een behandeling. Het menselijke aspect is steeds belangrijker geworden.’

Met alle eigenaren die binnen komen, wordt eerst een goed gesprek gevoerd over de mogelijkheden die er zijn voor de behandeling van hun zieke huisdier. Daarin wordt ook de financiële positie meegenomen. Door de toegenomen inflatie ziet Ruys dat het voor eigenaren steeds lastiger is om de extra kosten voor hun huisdier op te hoesten. Vooral als ze niet zijn verzekerd, wat voor de meesten geldt. ‘We bespreken dan de voor- en de nadelen van de verschillende opties die er zijn.’

Inslapen

Als een dier goede kans maakt op herstel, zoals bij een gebroken poot, en de eigenaar kan een kostbare operatie niet betalen, dan wordt als allerlaatste optie bekeken of er ‘afstand’ van kan worden gedaan: een nieuw baasje adopteert het dier dan en neemt de kosten van de behandeling op zich. Op die manier heeft Ruys zelf twee katten in huis gehaald. De oudste vierde laatst zijn 20ste verjaardag.

Dan stopt er plots een gele dierenambulance voor de kliniek. Een ambulancebroeder loopt met een hondje in zijn armen naar de ic. Laura Ruys gaat erachteraan. Tien minuten later keert ze terug, haar blauwe jas onder de haren. ‘Hij heeft het niet gered’, zegt ze, duidelijk ontdaan. ‘Hij had een hartklepafwijking en kon nauwelijks nog ademen.’ Ze weet: inslapen was in dit geval de beste optie. Toch hakt het er elke keer weer in als een dier het niet haalt. ‘Dat geldt voor het hele team.’

Over de hond die die ochtend met de chocoladevergiftiging werd binnengebracht, heeft ze overigens goed nieuws: na het braken had hij een rustige hartslag en mocht hij weer naar huis.

Voor manager Shelley Kuipers zit de dienst er inmiddels op. Ze keert huiswaarts om dit keer op tijd bij het kerstdiner te kunnen aanschuiven. Ook haar kat – ‘hij is echt mijn kind’ – wordt tijdens de feestdagen verwend. ‘Hij krijgt een soort mousse met saus erover. Dat vindt hij echt fantastisch.’