Kerstcommercials: de rillingen lopen over je rug, in drie luttele minuten

De hele maand december mag wat mij betreft worden geschrapt, maar ja, ik heb het niet voor het zeggen. Wat al die feestdagen gelukkig nog een béétje draaglijk maakt zijn de kerstcommercials. Mini-speelfilms, gemaakt in opdracht van supermarkten en andere bedrijven, met als doel: de kijkers naar hun nering lokken om daar zo veel mogelijk geld uit te geven.

Die mini-films gaan meestal over zielige kinderen, zielige oude mensen, zielige (knuffel)dieren of zielige sneeuwpoppen die zielig uit een raam kijken terwijl er zielige muziek klinkt. Dan gebeurt er iets kerstigs waardoor ze opeens niet meer zielig zijn en de film eindigt ermee dat iedereen rond een tafel vol eten zit en elkaar stralend toelacht boven de rollade.

De oogst van dit jaar: ja, zielig dat papa dood is, maar met Kerstmis blijkt mama’s nieuwe vriend gelukkig ook heel lief! En: zielige Alex Klaassen (met nep-Drents accent en lullige vlinderdas) durft zijn leuke nieuwe vriend niet aan zijn bekrompen ouders voor te stellen, maar kijk eens aan, die vinden het met Kerstmis opeens helemaal niet meer erg dat hun zoon gay is! En: goh, die aardige man heeft tegen zijn zielige oude vader gejokt dat hij de staatsloterij heeft gewonnen om hem met Kerstmis de peperdure vakantie van zijn leven te bezorgen! En: waarom doet die brave, sukkelige echtgenoot zoveel moeite om te leren skateboarden, waarbij hij voortdurend valt en zich bezeert? Omdat er met Kerstmis een zielig pleegkind in huis komt dat erg van skateboarden houdt!

Maar de allermooiste dit jaar is toch die van J&B whisky, over een oude man die stiekem make-up en damesbladen koopt, en zich, met veel vallen en opstaan, gaandeweg perfect leert opmaken. Ach, wat schattig, die gaat op zijn oude dag uit de kast komen als travestiet of transgender! Ja, dat denk je dan, maar het is nog veel mooier, en nee, ik ga het einde niet verklappen, maar de rillingen lopen over je rug. In drie luttele minuten.

Drie minuten! Kom daar nog maar eens om, bij een ‘normale’ speelfilm! Ga vooral naar de bioscoop; je moet een sterke blaas hebben en brood meenemen, want op minder dan drie uur hoef je niet te hopen. Waarom duren films tegenwoordig zo lang? Al die tijd zit ik daar in het donker te denken: geef híér, die film van je, plus een nagelschaartje, dan kort ik dat onding in tot een fatsoenlijke lengte. Afgepeigerd en murw strompel ik ten slotte naar buiten.

Laat ze een voorbeeld nemen aan die kerstcommercials! Drie minuten is méér dan genoeg.