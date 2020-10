Kerst kan niet vroeg genoeg komen dit jaar

Je moet het in deze tijd een beetje gezellig maken thuis, klinkt het in een Noord-Hollandse tuincentrum, waar het hamsteren van kerstspullen is begonnen. Nu al? Ja, nu al. ‘We beginnen wat eerder dit jaar.’

Debora Peters (50) en Brigitta Hilberts (53) uit Haarlem komen elk jaar onder het genot van een boerenkoolstamppot bij elkaar om een avondje te ‘kerstfreubelen’. Dat houdt in: dennenboompjes bespuiten met nepsneeuw, verlichting uitzoeken en takken (‘stiekem geknipt uit de tuin van de buurman’) bij elkaar binden voor een kerstboeket.

‘Wij zijn niet van het kitscherige’, zegt Peters. ‘Gekleurde lampjes, daar doen wij niet aan. We zijn meer van een chique Kerst. Met dennenappeltjes en zo.’

Hilberts, wier zolder dienst doet als opslagruimte voor kerstspullen, knikt instemmend. ‘We hebben nu nog niets staan’, zegt ze. ‘Maar we gaan dit jaar wel wat eerder beginnen.’

Het is een geluid dat in Tuincentrum de Boet in het Noord-Hollandse Hoogwoud, dat bekend staat om zijn ‘betoverende kerstshow’ (lees: overdaad aan spullen), vaker klinkt op deze druilerige woensdag in oktober. Sinterklaas is nog gearriveerd of de gedachten dwalen al af naar het volgende feest: Kerst.

‘We moeten er juist in deze tijd wat gezelligs van maken thuis’, verklaart een jongeman, verwijzend naar de coronatijd. Een ander: ‘Onze vakantie naar Egypte gaat niet door, dus we kunnen het geld nu mooi besteden aan kerstversiering.’

Ingegeven door de verveling van het huidige bestaan, kunnen sommigen hun kerstdriften niet langer bedwingen. Neem Almelo: daar is een volksbuurt al sinds halverwege oktober ondergedompeld in een zee van licht, compleet met kerstman in arrenslee, glinsterende sneeuwpoppen en - de nieuwste aanwinst – een vallende ster. ‘We hebben niets te doen’, aldus een bewoonster in een uitzending van Hart van Nederland. ‘Dus we gaan nu versieren.’

Kerstbomen

Niet alleen tuincentra, ook kerstboomhandelaren merken dat Kerst vroeg valt dit jaar. ‘De vraag is enorm’, zegt Gerrit Brinkman uit het Gelderse Wenun-Wiesel. Hij importeert zijn kerstbomen uit Denemarken en levert die vervolgens aan tuincentra en bouwmarkten. ‘Normaal doen we dat rond 22, 23 november. Maar de telefoon staat roodgloeiend met klanten die nu al willen beginnen met de verkoop. Dus ja, we gaan eerder leveren.’

Kerstbomenhandelaar Walter Smits vermoedt dat mensen nu alvast een boom bestellen uit angst dat de voorraad zo op is. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De groothandelaar, die zeven dagen in de week werkt om alle aanvragen af te handelen, zit nu al op een omzetstijging van twintig tot dertig procent. Aan particulieren levert hij niet, dat is te arbeidsintensief. Maar horecaondernemers die in deze tijd bij hem aankloppen helpt hij graag. ‘Die zoeken een nieuwe inkomstenbron nu de verwachting is dat restaurants voorlopig gesloten blijven. De terrassen hebben ze al, dus daar kunnen ze dan mooi wat boompjes verkopen met de gezelligheid van een kampvuurtje en chocolademelk erbij.’

Ook voor Walter Smits, directeur van de Odenneboom.nl, die kerstbomen aan huis levert, is het seizoen goed begonnen. ‘De vraag is zeven keer groter dan in dezelfde periode vorig jaar', zegt hij. Het klantenbestand bestaat dit jaar opvallend vaak uit grote bedrijven die hun thuiszittende werknemers willen verrassen met een boom.

En dan is er nog de ongeduldige particulier, die opbelt met de vraag of de boom niet nu alvast kan worden geleverd – in plaats van halverwege november, als de kap plaatsvindt. ‘Als ik dan zeg dat er een kans is dat ze dadelijk tegen aan kale boom aankijken, reageren ze met: oh, maar dan koop ik vlak voor Kerst toch gewoon een nieuwe?’

Lockdown

Smits vermoedt dat mensen nu alvast een boom bestellen uit angst dat de voorraad zo op is. Met een vergelijkbare reden gaan mensen in Tuincentrum De Boet op jacht naar kerstversiering: straks komt er een lockdown, klinkt het tussen de schappen vol glimmende kerstballen en podia waarop houterig bewegende poppen hun matige zangtalent ten gehore brengen. ‘Nog snel even wat in huis halen.’

Voor Brigitta Hilberts en Debora Peters, die aan een vriendschap van 25 jaar zowel identieke stemmen als identieke kapsels (hoogblond) hebben overgehouden, is het bezoek aan een tuincentrum vooral een heerlijk uitje. De kerstshow kan wat hen betreft niet buitensporig genoeg zijn: hoe meer versiering, hoe beter. Hilberts, terwijl ze een met glitters bespoten kabouterhuisje met roze puntdak omhoog houdt: ‘Kijk nou hoe schattig!’

De verwachting dat Kerst dit jaar in kleine kring (maximaal drie gasten) moet worden gevierd, is aan de vrouwen niet besteed. ‘Gewoon de gordijnen dicht doen’, luidt het devies van Peters. Het leven zit tegenwoordig al vol beperkingen: hun jaarlijkse uitje naar de Kerstgrot in Valkenburg gaat niet door en ze kunnen ook niet neerstrijken op een terras waar zo’n gezellige kerstparade langs dendert.

Nee, de kerstdagen laten ze zich niet ontnemen. ‘Nog maar een kleine week of twee’, klinkt het opgetogen. ‘Of nou ja..’ Een daverende lach. ‘Ik weet niet eens meer in welke tijd we zitten.’