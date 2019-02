Kernmachten India en Pakistan tonen in de lucht hun spierballen

Twee kernmachten, India en Pakistan, proberen deze dagen met hun gevechtsvliegtuigen te laten zien waartoe zij militair in staat zijn. Pakistan vertrouwde met de F-16 jarenlang op hoogwaardige Amerikaanse technologie. India is al jaren een trouwe klant in Rusland. Wie trekt aan het langste eind als het conflict nog verder escaleert?

Pakistaanse JF-17 Thunder-gevechtsjagers tijdens een oefening boven de Arabische Zee. Beeld EPA

Omdat beide landen elkaar al decennialang naar het leven staan, komt deze vraag steeds weer op. Sommigen denken dat een treffen tussen de twee luchtmachten een kopie van de Israëlisch-Arabische oorlogen wordt. Conflicten die indertijd steeds lieten zien dat de Russische toestellen van onder andere Syrië en Egypte geen partij waren voor de Amerikaanse gevechtsvliegtuigen waarover Israël beschikte.

Het militaire beeld was woensdag gemengd, vooral omdat India en Pakistan ook beschikken over moderne gevechtsjagers van een Europees land: Frankrijk. De Indiase luchtmacht verraste de Pakistanen dinsdag door met Franse Mirage-2000’s tijdens een 21 minuten lange operatie toe te slaan tegen een ‘trainingskamp’ van jihadisten. De Indiërs gebruikten naar verluidt door Israël geleverde precisiebommen. De aanval werd in de lucht ondersteund door onder andere een radartoestel dat het Pakistaanse leger in de gaten hield.

Een dag later, op woensdag, sloeg de Pakistaanse luchtmacht toe. Volgens sommige berichten werden F-16’s en Mirages ingezet. Bij een luchtaanval werden zes doelwitten in het Indiase deel van Kashmir aangevallen. India erkende dat zeker één Indiase MiG-21 Bison, een modernere versie van het stokoude Russische toestel, werd neergehaald toen het de Pakistaanse toestellen probeerde te onderscheppen.

India sloot in 2016 een miljardendeal met Frankrijk om de modernste Franse gevechtsjager, de Rafale, aan te schaffen. Nederland overwoog ook de Rafale maar koos uiteindelijk voor de Amerikaanse JSF. Beeld EPA

Grootschalige luchtgevechten

Het verlies van de MiG-21 was uit pr-oogpunt een klap voor India. Pakistan had met de vernietiging van het toestel en de gevangenneming van de piloot een belangrijk punt gescoord. Ook toonde het neerhalen van de MiG, een gevechtsvliegtuig dat in de jaren vijftig voor het eerst vloog, opnieuw aan dat de Indiërs een deel van hun luchtmacht dringend moesten vervangen.

Omdat het nog niet tot grootschalige luchtgevechten is gekomen, zoals in 1982 toen moderne Israëlische F-16’s en F-15’s in korte tijd zo’n zeventig Syrische MiG’s neerhaalden, kunnen nog geen harde conclusies worden getrokken over de sterkte van beide luchtmachten. Zowel India als Pakistan proberen al jaren hun luchtvloot met miljarden dollars te moderniseren om te voorkomen dat ze bij een nieuwe oorlog het onderspit delven in de lucht. Pakistan koos voor een modernisering van de F-16’s én de aanschaf van een toestel dat samen met China werd ontwikkeld: de JF-17 Thunder. Volgens sommige berichten zou een JF-17 woensdag de Indiase MiG hebben neergehaald.

India vertrouwde weer voornamelijk op Russisch wapentuig, zoals de luchtverdedigingsjager Su-30 waarvan er inmiddels een kleine driehonderd operationeel zijn. Ook koos het voor de modernste Franse gevechtsjager, de Rafale, om een deel van de oude MiG-21’s te vervangen. Kosten: 7,8 miljard euro voor 36 toestellen.

De Rafale, die ook door Nederland werd overwogen, kan zich meten met de gemoderniseerde Pakistaanse F-16’s. De eerste Rafale-vliegtuigen worden later dit jaar geleverd. Menig Indiase luchtmachtgeneraal hoopt dat het Franse toestel zijn verwachtingen waarmaakt en ooit een ‘game changer’ wordt in de luchtstrijd met de Pakistanen.