Kernmachten India en China weer slaags langs betwiste grens in de Himalaya

Een Chinese soldaat (l) en zijn Indiase collega (r) bij de grens tussen beide landen in de Himalaya. Beeld AFP

De clashes zouden woensdag hebben plaatsgevonden bij Naku La in het noorden van Sikkim, een voormalig bergstaatje dat zich in 1975 tegen de zin van China aansloot bij India. Het ging om een ‘kleine botsing’ die door de lokale grenscommandanten van beide landen was gesust, meldde het Indiase leger maandag.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten dat China’s grenstroepen zich zoals altijd volledig wijden aan het bewaken van de rust en vrede langs de grens. De woordvoerder riep India ‘terughoudendheid’ te betrachten ‘en zich te onthouden van acties die de situatie aan de grens verder kunnen escaleren’.

India en China (regionale rivalen en kernmachten) delen een lange grens van 3.800 kilometer, die grotendeels door de hoogste delen van de Himalaya loopt. Grote delen van die grens zijn nooit officieel gemarkeerd en worden betwist. Beide landen maken aanspraak op gebieden die de tegenpartij onder controle heeft. In 1962 vochten India en China een korte, bloedige oorlog uit over de grens, die niet tot een oplossing leidde.

Patrouilles

Troepen van beide zijden houden elkaar sindsdien langs de bestandslijn met argusogen in de gaten. Geregeld komen patrouilles elkaar tegen, en soms steken soldaten al dan niet per ongeluk de grens over. Zulke incidenten worden meestal via de ‘geëigende protocollen’ opgelost tussen de commandanten ter plaatse.

Vorig jaar april ging het ineens volkomen mis langs de bestandslijn bij Ladakh, de Indiase deelstaat in het westen van de Himalaya. India en China beschuldigden elkaar over en weer van het schenden van de status quo, onder meer door het bouwen van wegen en versterkingen. Het leidde onder meer tot een nachtelijk man-tegen-mangevecht waarbij twintig Indiase en een onbekend aantal Chinese soldaten omkwamen.

De twee landen trokken in de maanden daarna grote troepenmachten en wapenvoorraden samen langs de betwiste grens. Tegelijk werd er ook bilateraal overlegd over manieren om de opgelopen spanning weer af te bouwen. Zondag waren er weer besprekingen. Over de inhoud ervan is niets bekend gemaakt.

Volgens – onbevestigde – Indiase mediaberichten zouden bij het incident in Sikkim vorige week aan beide zijden gewonden zijn gevallen. Nieuws over het grensconflict met China leidt in India echter altijd meteen tot grote opwinding in nationalistische kring. De Global Times, een Chinese regeringskrant, deed de Indiase berichten af als nepnieuws. ‘Een incident waarbij gewonden vallen zou altijd gerapporteerd worden.’