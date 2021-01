Kernenergie? Kansenongelijkheid? Basisbeurs? Ga erover in gesprek

Moeten we op kernenergie overstappen om onze klimaatdoelen te halen? Beeld Matteo Bal

Corona heeft veel dingen in ons leven veranderd. We zitten deze weken vooral thuis en komen nauwelijks in contact met andersdenkenden. Politieke partijen kunnen niet op campagne voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, op verjaardagsfeestjes of in de kroeg kunnen we onze mening niet toetsen aan die van anderen. Er wordt nog weinig gedebatteerd of gediscussieerd.

Terwijl er genoeg is om met elkaar over te praten: corona, de avondklok, de groeiende ongelijkheid in de samenleving, de zorg, het klimaat en de polarisatie in de samenleving.

Schrijf je in voor Nederland in gesprek door onderstaande stelling te beantwoorden.

Samen het AD en zeven regionale kranten initieert de Volkskrant ‘Nederland in gesprek’. Daarmee proberen we de discussie tussen mensen met verschillende wereldbeelden te arrangeren. Kunnen we, in deze moeilijke tijden, toch het gesprek op gang brengen?

De Volkskrant lanceerde dit project in het najaar van 2020 met veel succes. Destijds meldden zich achtduizend mensen zich aan.

Wat bond de deelnemers van Nederland in gesprek in 2020, wat verdeelde hen? We analyseerden de aanmeldingen en concludeerden: deelnemers wilden af van belastingvoordelen voor multinationals, maar zagen het koningshuis graag blijven. De coronamaatregelen en Zwarte Piet riepen verdeeldheid op.

Doel van het programma is niet om het met elkaar eens te worden, maar om naar elkaar te luisteren, te discussiëren en bruggen te slaan. Een andermans perspectief, beperkingen en ideeën kunnen een mens aan het denken zetten. Want soms is luisteren waardevoller dan praten.

Om een gesprekspartner te vinden met een andere kijk op de wereld, leggen we u zeven controversiële vragen voor. Van het klimaat, de huizenmarkt, de zorg tot de toenemende sociale ongelijkheid. Vervolgens koppelen we u aan iemand die op zoveel mogelijke vragen anders antwoordde, en die bij u in de buurt woont, zodat afspreken makkelijk is.

Sam (18) en Desiree (57) spraken af een wandeling te maken. ‘Soms denk je op basis van iemands uiterlijk: dat is er zó een. Daarom is praten zo belangrijk, dan kom je er vaak achter dat het er niet zó een is.’

Het bouwt voort op een idee van het Duitse weekblad Die Zeit. Dat brengt al een aantal jaar duizenden Duitsers aan weerszijden van het opiniespectrum bij elkaar onder de noemer ‘Deutschland spricht’. Het project kreeg onder de noemer My Country Talks internationaal navolging, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, België, Zweden, Italië, Frankrijk, Polen en Zwitserland.

Op zondag 14 maart ontmoet u uw gesprekspartner op een locatie die u samen kiest. U kunt ook afspreken het gesprek online te voeren, in verband met de coronamaatregelen die tegen die tijd mogelijk nog van kracht zijn. De inhoud van de gesprekken blijft volledig privé. De inschrijving van Nederland in gesprek loopt van 23 januari tot en met 28 februari.