Oekraïense kerncentrale in Zaporizja wekt eenvijfde van alle elektriciteit op

De Oekraïense kerncentrale Zaporizja, die in de nacht van donderdag op vrijdag werd overgenomen door de Russische troepen, voorziet in ruim 20 procent van de elektriciteitsvoorziening in het land. Het complex bestaat uit zes reactoren, die gezamenlijk de grootste kerncentrale van Europa vormen. Oekraïne heeft in totaal vijftien werkende reactoren, verdeeld over vier locaties. Twee reactoren in het noordwesten van het land zijn nog in aanbouw. Het grootste deel van de kerncentrales werd gebouwd in de jaren tachtig tijdens het Sovjetbewind. Sinds de onafhankelijkheid van het land in 1991 zijn drie centrales gebouwd – één daarvan in het veroverde complex. In Oekraïne wordt 52 procent van de elektriciteit opgewekt in nucleaire centrales. Sinds 2014 is de elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen als gas, olie en kolen afgenomen. Het grootste deel van de Oekraïense steenkoolproductie bevindt zich in het oosten van het land, in of nabij de twee separatistische staten die Rusland onafhankelijk heeft verklaard.

Fossiele bronnen van belang bij energieproductie, maar worden deels uit Rusland geïmporteerd

Ook voor de totale energieproductie is nucleaire energie van groot belang. In 2020 werd 35 procent van alle Oekraïense energie geproduceerd in de nucleaire centrales. Bijna 55 procent is afkomstig van fossiele bronnen, waarbij Oekraïne deels afhankelijk is van import uit Rusland. Naast stroom maakt ook warmte (verwarming van huizen), industrie en transport een groot deel uit van de energiemix. Door de annexatie van de Krim en het militaire conflict in Oost-Oekraïne in 2014, waar een aanzienlijk deel van de industrie van het land was gevestigd, is de opwekking van energie verder gedaald. De energieproductie daalde ook aanzienlijk met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991.