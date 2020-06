Kermisexploitanten zijn blij elkaar weer te zien, helaas wel ‘op anderhalve meter van de afgrond’

Ook de kermisexploitanten vragen aandacht voor hun nood. Met hun wagens reden ze naar Den Haag. Ze hopen dat ze binnenkort de tent weer kunnen openen. ‘Laten we de regering Rutte duidelijk proberen te maken, dat we hier te maken hebben met een eeuwenoude traditie.’

De spandoeken zijn thuisgebleven en een dagprogramma is er eigenlijk ook niet. Het lijkt de kermisexploitanten allemaal niet heel veel uit te maken. Deze hechte sector vindt het vooral leuk om elkaar weer te zien. ‘De kermis is cultuur’, is het devies van de dag. En dat willen ze politiek Den Haag graag duidelijk maken.

Vanmiddag kwamen er ongeveer 500 kermisexploitanten naar Den Haag om een snellere heropening van de sector te eisen. Aan het begin van de dag was er nog wat spanning, want Staatsbosbeheer had de demonstranten verboden hun kermiswagens op het gras van Het Malieveld te parkeren. De angst was dat de exploitanten dit verbod zouden negeren, maar de organisatie zorgde ervoor dat de wagens netjes op het asfalt bleven staan.

Volgens de huidige regeling mogen de kermissen in Nederland pas na 1 september weer open. De reizende attracties vallen namelijk onder de evenementenbranche en niet onder de cultuursector. Hierdoor kan bijna geen enkele kermisondernemer dit jaar nog een omzet draaien. Daardoor dreigen veel kermissen om te vallen.

‘Sommige families hebben er 40 jaar over gedaan om hun onderneming op te bouwen, dat kan op deze manier binnen één seizoen over zijn’, zegt Hans van Tol, medeorganisator van het protest. Hij wordt bijgestaan door zijn collega’s, die zich beklagen over het lage bedrag aan steun van de overheid. ‘Wij krijgen 4000 euro per maand per ondernemer, maar er zijn kermisexploitanten met wel vier verschillende attracties. Daar zitten veel meer kosten aan verbonden, dus die steun is niet voldoende.’

Volgens het kabinet is het moeilijk om bij evenementen als kermissen anderhalve meter afstand te houden en dus de volksgezondheid te waarborgen. Daarom wil de regering pas groen licht geven, als er een vaccin is.

Kermisexploitanten demonstreren op het Malieveld. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Seizoenswerk

De kermis is seizoenswerk. Alle inkomsten moeten binnenkomen tijdens de warmste dagen van het jaar. Door de huidige maatregelen loopt de sector een hele jaaromzet mis, terwijl de exploitanten wel de verzekeringspremies moeten doorbetalen, die soms kunnen oplopen tot 40.000 euro.

De kermisexploitanten willen laten horen dat ze onderdeel zijn van de Nederlandse cultuur. ‘Laten we de regering Rutte duidelijk proberen te maken, dat we hier te maken hebben met een eeuwenoude traditie. Die al zeker 1200 jaar, van stad naar stad reist, om mensen te vermaken’, zegt Jan Vermolen in zijn speech. ‘Het zijn allemaal waardevolle bedrijven die nu allemaal anderhalve meter op de rand van de afgrond staan.’

De eisen van de kermisexploitanten krijgen de aandacht van de politiek. Zo komt Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet de demonstranten een hart onder de riem steken. ‘Wij gaan ermee door, om samen met jullie rechtvaardigheid af te dwingen in Den Haag’, zegt Baudet in een toespraak op de poffertjeskraam.

Minister Hugo de Jonge laat weten dat hij welwillend staat tegenover het verzoek om de kermissen eerder te openen, mits het op anderhalve meter kan.

Rond vijf uur is demonstratie afgelopen en gaan de kermisexploitanten, met hun op asfalt geparkeerde kermiswagens, weer huiswaarts.

Proefdraaien op de coronakermis

Eind april deed de kermisbranche al een proef met een anderhalvemeterkermis.